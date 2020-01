UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường phòng, chống dịch bệnh do chủng mới của virus corona

Ngày 30-1, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 28/UBND-VP7 về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra.

Công văn nêu rõ: Viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra là dịch bệnh mới, nguy hiểm, có khả năng lây lan nhanh, chưa có vắc-xin phòng ngừa và thuốc điều trị đặc hiệu. Tỉnh ta dân số đông, có lưu lượng người qua lại nhiều, có giao thương với Trung Quốc nên có nguy cơ dịch lây lan. Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28-01-2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: Sở Y tế triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo, văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, UBND tỉnh về phòng, chống, giám sát, điều trị dịch bệnh. Thường xuyên cập nhật kịp thời diễn biến dịch bệnh, tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân các biện pháp phòng bệnh trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Nam Định và trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chủ động thực hiện Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực, vật tư, trang thiết bị, cơ số thuốc phục vụ phòng, chống dịch bệnh. Có kịch bản sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch. Chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện quy trình, phác đồ điều trị theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Hướng dẫn các địa phương, các cơ sở y tế thực hiện nghiêm việc giám sát, phát hiện sớm các trường hợp lây nhiễm, cách ly triệt để, theo dõi các trường hợp tiếp xúc với người nghi ngờ nhiễm. Phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, các huyện, thành phố giám sát chặt chẽ những người nhập cảnh về địa phương từ vùng dịch, nhất là những người có quốc tịch Trung Quốc đang làm việc trên địa bàn tỉnh, về thăm thân nhân dịp Tết Nguyên đán. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các công ty du lịch hủy các tour, gói du lịch, không tổ chức các đoàn khách du lịch tới các tỉnh, thành phố đang có dịch, có người mắc bệnh và không đón khách du lịch từ vùng có dịch về địa phương; phối hợp với các cơ sở y tế tổ chức cách ly, quản lý du khách khi phát hiện trường hợp nghi ngờ, mắc bệnh. Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế thực hiện nghiêm việc giám sát, kiểm soát dịch bệnh. Bảo đảm an ninh cho việc cách ly y tế bắt buộc các trường hợp mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh; chia sẻ các thông tin về hành khách, người lao động nhập cảnh về địa phương với ngành Y tế. Tổ chức xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp tung tin không đúng về tình hình dịch bệnh, gây hoang mang trong nhân dân. Sở Giáo dục và Đào tạo theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh, tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, sinh viên, giáo viên, nhân viên nhà trường về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tổ chức các hoạt động vệ sinh phòng bệnh tại các cơ sở giáo dục, các trường học; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Nam Định phối hợp với ngành Y tế kịp thời cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh, hướng dẫn nhân dân các biện pháp phòng, chống dịch. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo quyết liệt các đơn vị, các xã, phường, thị trấn sẵn sàng ứng phó với các tình huống phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. Các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ của mình đảm bảo thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ trong việc phòng, chống dịch trên địa bàn. Các huyện, thành phố huy động sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp với ngành Y tế tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với công tác phòng, chống dịch bệnh này. Sở Y tế có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, văn bản, chỉ đạo của bộ, ngành Trung ương và các nội dung tại Công văn này. Báo cáo kịp thời về UBND tỉnh công tác phòng, chống dịch bệnh./.

Minh Tân