Hội chợ Viềng xuân

Chợ Viềng xuân là hội chợ truyền thống diễn ra trong 2 ngày 31-1 và 1-2-2020 (tức ngày 7 và 8 tháng Giêng năm Canh Tý) tại 2 địa điểm chính là thị trấn Gôi, các xã Kim Thái, Trung Thành (Vụ Bản) và thị trấn Nam Giang (Nam Trực). Tuy nhiên ngay từ ngày 30-1-2020 (tức ngày 6 tháng Giêng năm Canh Tý) chợ đã họp với hàng hóa phong phú của người dân địa phương và các làng nghề trong và ngoài tỉnh. Hàng bán nhiều nhất ở chợ là thịt bò thui, đồ mỹ nghệ, đồ cổ, giả cổ, cây cảnh, cây con giống và các loại nhu yếu phẩm, phục vụ sản xuất nông nghiệp… Giá bán các mặt hàng ở chợ Viềng xuân năm 2020 phải chăng; không có tình trạng ép cấp, ép giá, đầu cơ, tích trữ hàng hóa và lợi dụng ngày xuân đẩy giá bán lên cao.

Năm nay Ban tổ chức Hội chợ Viềng xuân các huyện Vụ Bản, Nam Trực tổ chức các hoạt động văn hóa thông tin, hướng dẫn du lịch và tạo điều kiện tốt nhất cho du khách tham quan và tham gia các hoạt động lễ hội. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá lễ hội, quy hoạch các khu, tiểu khu cho các hoạt động văn hóa, dịch vụ kinh doanh, trông giữ phương tiện, thanh tra, kiểm tra các hoạt động lễ hội. Phối hợp với các lực lượng chức năng của tỉnh tổ chức phân luồng giao thông và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, ngăn chặn các hoạt động cờ bạc, trộm cắp diễn ra trong lễ hội, đảm bảo an toàn tài sản của các di tích, đồng thời làm tốt công tác vệ sinh môi trường trong và ngoài di tích; tạo điều kiện tốt nhất cho du khách tham quan di tích và thực hiện quyền tự do tín ngưỡng. Ước tính lượng người tham gia 2 chợ Viềng xuân trên địa bàn tỉnh lên đến hàng chục vạn người./.

Nguyễn Hương