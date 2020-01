Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết một số đơn vị làm nhiệm vụ trong đêm giao thừa

Trong dịp Tết Canh Tý 2020, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tới thăm, chúc Tết một số đơn vị làm nhiệm vụ trong đêm giao thừa.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh đi thăm, chúc Tết, động viên cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh đang làm nhiệm vụ trong đêm Giao thừa. Cùng đi với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Nam Định; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh chúc Tết, động viên cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh đang làm nhiệm vụ trong đêm Giao thừa.

Đồng chí Đại tá Phạm Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh báo cáo với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các phương án bảo đảm an ninh trật tự trong dịp Tết Canh Tý 2020. Theo đó, để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho nhân dân vui Tết, đón Xuân, những ngày qua lực lượng Công an tỉnh đã ra quân truy quét các loại tội phạm, giành được nhiều chiến công xuất sắc. Sau hơn 1 tháng ra quân, Công an tỉnh đã điều tra, làm rõ 8 vụ, bắt 19 đối tượng hoạt động phạm tội liên quan đến "tín dụng đen"; xử lý hành chính 240 vụ, 253 đối tượng về hành vi gây mất trật tự công cộng, hủy hoại tài sản, đánh nhau, xâm hại sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác. Trên lĩnh vực kinh tế, Công an tỉnh đã làm rõ, khởi tố 2 vụ, 3 bị can về tội sản xuất hàng giả, thu hơn 200kg nguyên liệu để sản xuất mỳ chính, hạt nên giả; xử lý hành chính 67 vụ vi phạm các quy định về trốn thuế, nhãn mác hàng hóa, không có giấy phép kinh doanh, buôn bán hàng cấm, hàng không có nguồn gốc xuất xứ. Công tác đấu tranh với tội phạm ma túy tiếp tục quyết liệt, cam go, trong đó đã khám phá 13 chuyên án, bắt 16 đối tượng; triệt xóa 1 tụ điểm và 1 đường dây, thu 20 bánh heroin, 5kg ma túy tổng hợp "dạng đá", 2 quả lựu đạn, 1 khẩu súng Colt, 55 viên đạn cùng nhiều dao, kiếm các loại...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương thành tích của cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh đạt được trong thời gian qua; trong đó đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự cho nhân dân vui Tết, đón Xuân và nhấn mạnh: Thời gian tới, lực lượng Công an tỉnh cần làm tốt hơn công tác phòng ngừa, bám sát các tuyến, địa bàn trọng điểm, đẩy mạnh tấn công, trấn áp tội phạm, đáp ứng nhu cầu an toàn của nhân dân, đồng thời phục vụ tốt các sự kiện chính trị sẽ diễn ra trong năm 2020 như: Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng (3-2-1930 - 3-2-2020), 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2020), 75 năm thành lập nước (2-9-1945 - 2-9-2020), năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm, chúc Tết các thầy thuốc, cán bộ, công nhân viên và bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Cùng đi với đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, có lãnh đạo Thành ủy Nam Định, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Y Tế.

Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, chúc Tết các bệnh nhân Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Thực hiện Chỉ thị của UBND tỉnh, chỉ đạo của Sở Y tế về việc tăng cường công tác y tế phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đảm bảo chế độ thường trực 24/24 giờ; chấp hành tốt quy chế chuyên môn; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc, vật tư thiết bị y tế cần thiết để phục vụ trong dịp Tết. Các đội cấp cứu lưu động chuẩn bị đầy đủ phương tiện, y dụng cụ cơ số thuốc cấp cứu sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường giám sát phát hiện sớm các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm gây dịch như viêm phổi cấp do cúm Corona, A H5N1, H1N1 và các bệnh truyền nhiễm khác.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Sau khi trực tiếp đến thăm, tặng quà động viên các bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Bệnh viện Đa khoa tỉnh phân công, bố trí cán bộ, y, bác sĩ trực hợp lý, đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trong dịp Tết; có phương án xử lý những tình huống đột xuất trong công tác khám, chữa bệnh.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc Tết cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Nam Định. Cùng đi với đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, UBND thành phố Nam Định.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc Tết cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Nam Định.

Năm 2019, Công ty Điện lực Nam Định hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao: Sản lượng điện thương phẩm đạt 2.482,9 triệu kWh, tăng trưởng 11,8% so với năm 2018; số vụ sự cố lưới điện giảm 25,5% so năm 2018; điểm hài lòng khách hàng đạt 8,46 điểm, tăng 0,44 điểm so với năm 2018; doanh thu tiền điện đạt 4.469,9 tỷ đồng, tăng 20% so năm 2018; các dự án đầu tư lưới điện đều hoàn thành đúng tiến độ đáp ứng kịp thời nhu cầu dùng điện. Năm 2019, Công ty tiếp nhận vận hành lại lưới điện 110kV; đưa Trung tâm điều khiển xa và 2 trạm 110kV không người trực vào hoạt động; triển khai cung cấp dịch vụ điện theo phương thức điện tử; thực hiện 5S lưới điện tại 641 trạm biến áp phân phối và 17,6 km đường dây trung hạ áp.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương những nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ, công nhân Công ty Điện lực Nam Định đã hoàn thành tốt nhiệm vụ cung ứng điện phục vụ sản xuất và dân sinh; chúc cán bộ, công nhân viên Công ty năm mới mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng và nhấn mạnh: Năm 2020, Công ty cần tập trung bám sát tiến độ các dự án đầu tư lưới 110kV phù hợp với quy hoạch phát phiển lưới điện, có phương án nâng cấp lưới điện đáp ứng yêu cầu phụ tải. Xây dựng nền tảng lưới trung áp với kết cấu đa chia - đa nối nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm tổn thất điện năng. Tiếp tục làm tốt công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, nâng cao năng lực quản lý, trình độ chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

