Lễ xuất quân tăng cường lực lượng đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Canh Tý

Ngày 20-1, Công an tỉnh tổ chức lễ xuất quân tăng cường lực lượng Công an chính quy cho Công an cấp huyện góp phần đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; phát động học tập tấm gương hy sinh anh dũng của 3 liệt sĩ tại Đồng Tâm; tổ chức biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Đồng chí Đại tá Phạm Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ.

Thực hiện kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 và chủ trương hướng về cơ sở của Bộ Công an, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã quyết định trưng tập 97 cán bộ, chiến sĩ ở các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tăng cường cho cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự trong những ngày Xuân. Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự tại các xã, phường, thị trấn trong dịp Tết Nguyên đán. Theo đó, Công an tỉnh bố trí lực lượng tăng cường về những địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, không dàn trải ở tất cả các xã, phường, thị trấn. Số cán bộ được tăng cường sẽ cùng với cán bộ Công an huyện, thành phố trực tiếp bám địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân đón Tết, vui Xuân an toàn, lành mạnh.

Phát biểu tại lễ xuất quân, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu, các cán bộ, chiến sĩ được tăng cường cho cơ sở phải chấp hành tốt Điều lệnh Công an nhân dân; sát cánh với cấp ủy, chính quyền, nhân dân; vừa tham gia hoạt động giữ gìn an ninh trật tự, đồng thời cũng góp phần rất quan trọng vào việc xây dựng uy tín, hình ảnh của người Công an Nam Định "Bản lĩnh, thân thiện, nhân văn, vì nhân dân phục vụ".

Nhân dịp này, Công an tỉnh đã tổ chức phát động toàn lực lượng học tập tấm gương hy sinh anh dũng của các liệt sĩ: Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô; Đại úy Phạm Công Huy, cán bộ Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Hà Nội); Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân, cán bộ Tiểu đoàn 1 Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Thủ đô đã hy sinh trong quá trình thực thi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự phục vụ thi công tường rào bảo vệ sân bay quân sự Miếu Môn, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Tổ chức trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 5 cá nhân; trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 11 tập thể, 32 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trong năm 2019./.

Xuân Thu