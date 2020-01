Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra công tác bảo đảm an ninh trật tự tại một số đơn vị trọng điểm

Chuẩn bị đón Xuân Canh Tý 2020, ngày 22-1 (tức 28 tháng chạp năm Kỷ Hợi), đồng chí Đại tá Phạm Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã đi kiểm tra công tác bảo đảm an ninh trật tự tại một số đơn vị trọng điểm, gồm: Công an thành phố Nam Định, Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Hậu cần, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng An ninh đối nội, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Phòng An ninh kinh tế, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Trại tạm giam Công an tỉnh. Cùng đi kiểm tra có lãnh đạo UBND thành phố Nam Định.

Đồng chí Đại tá Phạm Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra công tác bảo đảm an ninh trật tự và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Công an thành phố Nam Định.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an; Giám đốc Công an tỉnh về triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Công an các huyện, thành phố đã tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường huy động lực lượng, phương tiện tổ chức ra quân, diễu hành tuyên truyền tại những địa bàn trọng điểm, góp phần bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ; tiến hành tuần tra, quây ráp công khai ở các tuyến, địa bàn, tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội, trật tự công cộng. Sau hơn 1 tháng ra quân, Công an tỉnh đã điều tra, làm rõ 8 vụ, bắt 19 đối tượng hoạt động tội phạm liên quan đến "tín dụng đen"; bắt, vận động đầu thú 27 đối tượng truy nã; khởi tố 10 vụ, 12 đối tượng chứa chấp, môi giới mại dâm; 111 vụ, 342 đối tượng đánh bạc thu hơn 232 triệu đồng. Xử lý hành chính 240 vụ, 253 đối tượng về hành vi gây mất trật tự công cộng, hủy hoại tài sản, đánh nhau, xâm hại sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác; lập hồ sơ đưa 10 đối tượng đi cơ sở giáo dục bắt buộc; 30 đối tượng hình sự vào diện giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Các lĩnh vực đấu tranh, trấn áp tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu; tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường; tội phạm về ma túy đều được tăng cường, đạt nhiều kết quả tốt. Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội; bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy, thi hành án hình sự, hỗ trợ tư pháp được thực hiện bảo đảm đúng các quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương...

Đồng chí Đại tá Phạm Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh thăm hỏi, động viên bệnh nhân phải chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện đa khoa Công an tỉnh.

Tại các đơn vị đã kiểm tra, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã phát biểu, biểu dương kết quả, thành tích những đơn vị đã đạt được sau 1 tháng ra quân tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đồng thời nhắc nhở các đơn vị trong toàn lực lượng cần tăng cường lực lượng, bám sát địa bàn, làm tốt công tác điều tra cơ bản, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương phát động mạnh mẽ phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn để nhân dân đón Tết, vui Xuân.

Nhân dịp này, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà 216 bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện đa khoa Công an tỉnh./.

Tin, ảnh: Xuân Thu