"Cửa hàng cắt tóc 0 đồng"

Chiều hè oi ả, trên vỉa hè vườn hoa thành phố Nam Định, đoạn qua đường Trần Phú đã thấy đông người trước “Cửa hàng cắt tóc miễn phí” của anh Phạm Quý. Gọi “cửa hàng” cho “oách” chứ thực tế chỉ có mấy chiếc ghế nhựa cho khách ngồi, bộ dụng cụ cắt tóc. Vừa cắt tỉa tóc cho khách, những thợ trẻ tranh thủ hỏi han, trò chuyện, không khí vui vẻ, cởi mở.

Cửa hàng cắt tóc miễn phí của anh Phạm Quý luôn thu hút đông khách hàng ở mọi lứa tuổi, nghề nghiệp.

Ấp ủ kế hoạch cắt tóc miễn phí từ lâu nhưng mãi tới năm 2020 anh Quý mới thực hiện được mong muốn của bản thân. “Sau khi dịch bệnh COVID-19 xuất hiện, tôi thấy đời sống của người dân khó khăn, vất vả hơn nhiều, đặc biệt là với những người lao động tự do, công nhân các khu công nghiệp. Để giúp đỡ họ giảm bớt gánh nặng chi phí hàng ngày, trong khả năng, điều kiện của mình, tôi đã quyết định mở “Cửa hàng cắt tóc miễn phí” còn được nhiều người gọi vui “Cửa hàng cắt tóc 0 đồng”, anh Quý vui vẻ cho biết.

Nghĩ là làm, anh Quý bắt tay ngay vào thực hiện ý tưởng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch, thời điểm năm 2020 anh chỉ mở cửa hàng được trong vòng 2 tháng; đến năm 2021 anh duy trì thêm 3 tháng hè. Năm 2022, anh Quý quyết định sẽ kéo dài thời gian hoạt động lâu hơn, chia thành nhiều đợt trong năm. Hàng ngày anh dẫn theo 5-6 thợ ra các điểm như Bệnh viện Đa khoa tỉnh, cổng một số trường học gần khu vực bệnh viện, vườn hoa… phục vụ khách. Năm nay, “Cửa hàng cắt tóc 0 đồng” hoạt động ổn định được trên 3 tháng. Bản thân anh Quý gắn bó ở đây nhiều hơn 2 cửa hàng chính của mình trên phố Văn Cao và Đường Kênh. Buổi sáng cửa hàng mở đón khách từ 9 giờ - 12 giờ, buổi chiều từ 14 giờ 30 - 18 giờ. Khách hàng là bất cứ ai có nhu cầu; tuy nhiên chủ yếu vẫn là người lao động tự do, người nhà bệnh nhân và bệnh nhân thuộc các Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Nhi, Bệnh viện Công an, người cao tuổi trên địa bàn thành phố… Ngày nhiều, anh Quý và những người thợ trong cửa hàng có thể cắt cho khoảng 30 người, ngày ít cũng phải chục người.

Lần đầu tiên đến cắt tóc tại tiệm cắt tóc 0 đồng nhưng ông Lê Văn Thái, số nhà 1/12, đường Nguyễn Thiện Thuật (thành phố Nam Định) tỏ ra rất hài lòng: “Mấy tháng gần đây, ngày nào tôi cũng đạp xe tập thể dục qua Quảng trường Hòa Bình và thấy các bạn trẻ treo biển cắt tóc miễn phí. Hôm nay rỗi rãi, lựa lúc vắng khách, tôi tò mò dừng xe vào cắt thử. Các thợ cắt tóc ở tiệm rất nhiệt tình, vui vẻ, cắt tóc cẩn thận, tỉ mỉ, tiếp đón chu đáo, ân cần. Tôi mong sẽ có nhiều mô hình ý nghĩa như thế này được mở, để những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người già… bớt khoản chi tiêu trong thời điểm khó khăn”. Là khách hàng quen của “Cửa hàng cắt tóc 0 đồng”, anh Nguyễn Văn Thành, làm nghề chạy xe ôm, xã Nam Vân (thành phố Nam Định) cho biết: “Trong một lần chở khách đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh, thấy bên đường treo biển cắt tóc miễn phí, tôi đã vào. Vừa cắt tóc, thợ cắt còn hỏi han thêm chuyện công việc, sức khỏe, gia đình… rất tình cảm. Sau lần ấy, tôi thường xuyên đến hơn, thành “khách ruột” của cửa hàng lúc nào không hay”.

Mặc dù mở “Cửa hàng cắt tóc 0 đồng” mang nhiều ý nghĩa xã hội tích cực, tuy nhiên để duy trì hoạt động thời gian dài cũng không phải dễ dàng với anh Quý. Anh phải phân chia thợ thật hợp lý giữa các cửa hàng; trích lợi nhuận của cửa hàng chính để trả lương cho thợ… Chúng tôi hỏi anh Quý, trong 3 năm mở hàng cắt tóc 0 đồng, chắc hẳn phải có rất nhiều kỷ niệm? Anh bảo, vui nhất, nhớ nhất là những lần gặp lại “khách quen”. Đó có thể là bác xe ôm, anh đạp xích lô trong một chiều hè nóng nực, tranh thủ thời gian quay lại tiệm cắt tóc; tần ngần “ngại” vì nhiều lần được cắt miễn phí. Đó là những lần khách hàng sau khi được cắt tóc xong, soi gương khen đẹp và nhất định đòi trả tiền.

Không chỉ có anh Quý lưu giữ được những kỷ niệm đẹp qua 3 mùa hè mở tiệm, những thợ trẻ trong cửa hàng của anh cũng dần “tích lũy” được vốn nghề, tình yêu nghề và cả những suy nghĩ, lối sống “đẹp” sau nhiều ngày cầm kéo. Đối với họ, việc được gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều người, nhiều lứa tuổi và công việc khác nhau, giúp thêm những trải nghiệm, kinh nghiệm làm nghề quý báu. Anh Trần Thuận, thành viên trong cửa hàng cắt tóc miễn phí tâm sự: “Khách đa phần là dân lao động nên rất cởi mở, chân thành. Chúng tôi cắt tóc miễn phí nhưng thực ra nhận về rất nhiều thứ. Một trong số đó là nụ cười hạnh phúc, sự tin yêu của những người đến đây. Theo tôi nghĩ, điều đó là vô giá không gì có thể so sánh được”.

Sau 3 năm mở tiệm cắt tóc 0 đồng, anh Phạm Quý đang ấp ủ những dự định “dài hơi” hơn cho mô hình ý nghĩa này. Theo đó, hàng năm anh sẽ chia thành nhiều đợt như hè, tết… để mở tiệm cắt tóc 0 đồng, nhằm phục vụ được nhiều người hơn. Kết thúc buổi trò chuyện, anh Quý chia sẻ điều tâm huyết nhất: “Tôi không giàu nên chỉ có thể giúp đỡ người khác bằng chính cái nghề của mình. Và tôi cũng mong rằng việc làm của mình sẽ tạo được sự lan tỏa để nhiều người có hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ, được sẻ chia phần nào”. Chia tay anh Quý và những người thợ trẻ trong cửa hàng, chúng tôi mang theo niềm tin, những việc làm, hành động có ích cho xã hội sẽ được lan tỏa, trân trọng./.

Bài và ảnh: Hoa Xuân