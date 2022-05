Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke

Những năm qua, kinh doanh dịch vụ karaoke ở tỉnh ta phát triển mạnh; nhiều cơ sở đã đổi mới công nghệ, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại… đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của người dân. Tuy nhiên, hoạt động karaoke là loại hình kinh doanh phức tạp, nhạy cảm và tiềm ẩn nguy cơ vi phạm về an ninh trật tự, an toàn xã hội đòi hỏi ngành VH, TT và DL tỉnh, các cấp chính quyền tăng cường các biện pháp quản lý, cấp phép, kiểm tra, xử lý vi phạm nhằm đưa hoạt động kinh doanh này từng bước đi vào nề nếp, đáp ứng nhu cầu giải trí lành mạnh của người dân.

Đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì kiểm tra một số cơ sở lưu trú, kinh doanh dịch vụ karaoke ở thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu).

Thực hiện Nghị định 54/NĐ-CP ngày 19-6-2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường, Sở VH, TT và DL đã ban hành các văn bản chỉ đạo Phòng VH-TT các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý Nhà nước, thanh tra, kiểm tra đối với các hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke. Triển khai tuyên truyền rộng rãi hướng dẫn thực hiện các quy định của Nhà nước về kinh doanh dịch vụ karaoke bằng nhiều hình thức phù hợp: Bản tin VH, TT và DL, Cổng thông tin điện tử của Sở, trang thông tin điện tử các địa phương; triển khai ứng dụng phần mềm quản lý văn bản, điều hành, sử dụng thư điện tử công vụ; lồng ghép, quán triệt nội dung quản lý Nhà nước về lĩnh vực kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường trong các hội nghị sơ kết, tổng kết, cuộc họp giao ban của ngành; Sở VH, TT và DL tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, chính quyền các địa phương hướng dẫn các chủ cơ sở về điều kiện đầu tư kinh doanh dịch vụ, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân đối với các hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường trên địa bàn. Nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, tạo sự thông thoáng, thuận tiện cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, Sở VH, TT và DL đã tham mưu UBND tỉnh phân cấp quản lý cho UBND các huyện, thành phố đối với các hoạt động này. Theo đó, UBND các huyện, thành phố trong tỉnh đã chỉ đạo Phòng VH-TT thống kê, rà soát các địa điểm cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke để nắm chắc tình hình, thực trạng hoạt động này tại địa phương, trên cơ sở đó có biện pháp quản lý hiệu quả. Từ khi triển khai thực hiện Nghị định 54/NĐ-CP của Chính phủ, UBND các huyện, thành phố đã ban hành 18 văn bản quản lý Nhà nước về hoạt động dịch vụ karaoke, từng bước đưa dịch vụ karaoke hoạt động ổn định, nề nếp. Công tác tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh tại các địa phương được thực hiện nghiêm túc. Hiện nay, toàn tỉnh đã cấp phép cho 273 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke đủ điều kiện hoạt động, tập trung chủ yếu tại khu vực trung tâm các huyện và thành phố Nam Định; không có cơ sở kinh doanh dịch vụ vũ trường. Tuy nhiên, thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh đều phải tạm dừng hoạt động để đảm bảo công tác phòng, chống dịch khiến các chủ cơ sở gặp nhiều khó khăn, đặc biệt đối với các chủ sơ sở phải đi thuê địa điểm để kinh doanh dịch vụ. Nhiều cơ sở phải sang nhượng mặt bằng hoặc chuyển hướng sang kinh doanh lĩnh vực khác.

Để tăng cường quản lý hoạt động này, Sở VH, TT và DL đã phối hợp với Công an tỉnh, Phòng VH-TT các huyện, thành phố thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức nhiều đợt thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke. Qua kiểm tra thực tế, hầu hết các doanh nghiệp, hộ kinh doanh dịch vụ karaoke đều đã được cấp giấy phép hoạt động. Hầu hết chủ các cơ sở đã nhận thức rõ trách nhiệm, tuân thủ, chấp hành tốt quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, phục vụ nhu cầu giải trí lành mạnh của người dân, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội như: lắp đặt các thiết bị an toàn phòng cháy, chữa cháy, phòng hát đảm bảo cách âm theo quy định; tổ chức cho nhân viên phục vụ có điều kiện tìm hiểu, học tập kiến thức, kỹ năng phòng, chống cháy nổ và thoát hiểm khi sự cố xảy ra; thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở người dân sử dụng dịch vụ karaoke lành mạnh, văn minh, không ảnh hưởng đến môi trường và cuộc sống người dân xung quanh.

Tuy nhiên, công tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh vẫn có một số vướng mắc. Việc cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường theo quy định hiện hành chỉ thực hiện cấp 1 lần, không quy định về gia hạn giấy phép đã gây khó khăn cho các cơ quan chức năng trong công tác quản lý trong một số trường hợp. Một số cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke ở khu vực nông thôn hoạt động nhỏ lẻ, theo thời vụ, kém hiệu quả, không tiến hành làm hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp giấy phép hoạt động. Vẫn còn tình trạng hoạt động quá giờ; âm thanh phòng hát vượt quá quy định cho phép; sử dụng các bài hát không được phép phổ biến lưu hành; lắp, đặt biển hiệu, bảng quảng cáo cơ sở karaoke không đúng quy định, ảnh hưởng đến công tác phòng cháy, chữa cháy khi xảy ra sự cố; nhân viên phục vụ không có hợp đồng lao động... Ý thức của nhiều người dân khi sử dụng dịch vụ karaoke chưa tốt, vẫn còn nhiều trường hợp vi phạm pháp luật như: sử dụng chất cấm, chất kích thích, tệ nạn cờ bạc, mại dâm trong hoạt động này.

Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh đã cơ bản được kiểm soát, hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke được phép mở cửa hoạt động trở lại từ ngày 29-4 sau 2 năm tạm dừng hoạt động; các cơ sở karaoke khó khăn về tài chính do ngừng trệ kinh doanh thời gian dài. Để hoạt động karaoke đi vào nề nếp, lành mạnh, văn minh, Sở VH, TT và DL tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 54/NĐ-CP ngày 19-6-2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường và các văn bản pháp luật có liên quan để các tổ chức, cá nhân và người dân được biết và thực hiện đúng quy định. Bên cạnh đó, Sở VH, TT và DL đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn nâng cao vai trò trách nhiệm trong công tác quản lý đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cơ sở và quần chúng nhân dân trong việc giám sát, đấu tranh phòng ngừa các hành vi lợi dụng kinh doanh dịch vụ karaoke để tổ chức các hoạt động không lành mạnh, vi phạm pháp luật. Các cơ quan, đơn vị chức năng, chính quyền địa phương cơ sở tăng cường hướng dẫn và yêu cầu các cơ sở karaoke chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về việc lắp đặt biển hiệu, bảng quảng cáo, đảm bảo điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra sự cố; phối hợp, thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành chủ động thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn theo quy định của pháp luật./.

Bài và ảnh: Khánh Dũng