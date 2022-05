Bảo đảm an toàn thực phẩm phục vụ SEA Games 31

Nhằm kiểm soát hiệu quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP), không để xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm, sự cố về ATTP bảo vệ sức khỏe các đại biểu, vận động viên (VĐV) tham gia SEA Games 31 và các cổ động viên, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng, UBND thành phố Nam Định xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện đồng bộ các biện pháp bảo đảm ATTP, góp phần đảm bảo sức khỏe, thể lực cho các đoàn VĐV dự SEA Games cũng như quảng bá, tạo ấn tượng tốt của khách về ẩm thực quê hương.

Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh kiểm tra quy trình nấu ăn tại bếp ăn của Khách sạn Nam Cường (thành phố Nam Định).

Khách sạn Nam Cường (thành phố Nam Định) được Ban tổ chức SEA Games 31 chọn làm địa điểm lưu trú của quan khách Ban tổ chức và 5 đoàn VĐV, huấn luyện viên môn bóng đá nam: Thái Lan, Malaysia, Singapore, Lào, Campuchia đến tham gia thi đấu SEA games 31 tại Nam Định. Ngay từ tháng 4, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức, thực hành vệ sinh, ATTP, thực hành xét nghiệm nhanh mẫu thực phẩm nguyên liệu đầu vào cho nhân viên khách sạn. Khách sạn Nam Cường đã xây dựng một menu tổng hợp để Ban tổ chức và các đoàn thi đấu tại Nam Định duyệt, đảm bảo phục vụ theo menu đã được thông qua. Bếp trưởng Khách sạn Nam Cường cho biết: Nam Cường là khách sạn quốc tế 4 sao, có đội ngũ đầu bếp đủ năng lực phục vụ khách từ các nơi trên thế giới với menu đa dạng, phong phú gồm các món Âu, Á, món ăn theo tôn giáo, văn hóa mỗi nước. Đến nay, khách sạn đã đón gần 200 khách của 5 đoàn VĐV đến từ 5 quốc gia tham gia thi đấu trong khuôn khổ SEA Games 31. Ngoài menu tổng hợp, khách sạn cũng nhận được một số yêu cầu các món ăn đặc biệt theo khẩu vị riêng, như Đoàn Malaysia muốn ăn các món Hana của người theo Đạo Hồi và khách sạn đã chuẩn bị được rất nhiều món để phục vụ đoàn. Bên cạnh đó, khách sạn cũng kết hợp giới thiệu quảng bá các đặc sản ẩm thực truyền thống của Nam Định như phở bò, bánh cuốn làng Kênh, bánh gai bà Thi, kẹo sìu châu… đến các VĐV, các đoàn khách quốc tế. Đặc biệt là để đảm bảo ATTP, khách sạn lập kế hoạch tiếp nhận nguyên liệu thực phẩm trong ngày để sơ chế ngay, đảm bảo tươi ngon và an toàn nhất cho thực khách; chọn lựa nhà cung cấp thực phẩm yêu cầu phải đáp ứng được các tiêu chí: xanh, sạch, đúng thời gian, đủ số lượng, chất lượng, nguồn cung cấp rõ ràng. Tất cả các khâu vệ sinh trang thiết bị, dụng cụ chế biến, đến quy trình chế biến đều theo chuẩn 4 sao, bảo đảm vệ sinh ATTP.

Cùng với sự nỗ lực của khách sạn, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố thành lập các tổ giám sát, tham gia trực ở Khách sạn Nam Cường để kiểm soát nguyên liệu đầu vào, kiểm tra điều kiện vệ sinh của nhà bếp, phòng ăn, trang thiết bị dịch vụ, kiểm tra về thực hành vệ sinh của nhân viên nhà bếp, giám sát quy trình chế biến, lưu mẫu thức ăn… không để xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm, sự cố về ATTP trong thời gian trước và trong khi diễn ra SEA Games 31. Nhờ vậy, đến thời điểm này, công tác đảm bảo ATTP của khách sạn được đánh giá cao.

Test nhanh kiểm tra chất lượng thực phẩm đầu tại bếp ăn khách sạn Nam Cường (thành phố Nam Định) phục phục vụ các đoàn HLV, VĐV tham gia SEA Game 31.

Ngoài ra trong dịp này có một lượng lớn khách từ các nơi về và lưu trú ở các cơ sở, khách sạn khác, hoặc đi về trong ngày nhưng sẽ có các hoạt động ăn uống, giao lưu thưởng thức ẩm thực Thành Nam, trong đó có ẩm thực đường phố. Thực hiện kế hoạch đảm bảo ATTP phục vụ SEA Games 31 tại Nam Định, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng nâng cao nhận thức, ý thức của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống thực hiện nghiêm túc các quy định về đảm bảo ATTP; yêu cầu các khách sạn, nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn uống phục vụ SEA Games 31 trên địa bàn ký cam kết bảo đảm ATTP. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh và các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với nhà hàng, khách sạn và các điểm tổ chức dịch vụ ăn uống phục vụ đại biểu và VĐV tham gia SEA Games 31; tiến hành xét nghiệm nhanh chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm đối với các nguyên liệu chế biến thức ăn, các thực phẩm ăn ngay; thức ăn chế biến sẵn ở các nhà hàng, khách sạn; thức ăn đường phố… Tổ chức các tổ giám sát ATTP giám sát việc kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thức ăn, xét nghiệm kiểm soát nguyên liệu… Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Y tế thành phố Nam Định thành lập các tổ thường trực 24/24 giờ, sẵn sàng lực lượng, phương án, phương tiện, vật tư, hóa chất phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các hoạt động điều tra, xử lý khi có sự cố về dịch bệnh, ATTP theo quy định.

Hàng ăn tại thành phố Nam Định thực hiện tốt các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Ngành Y tế tăng cường các biện pháp đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19; giám sát vệ sinh môi trường, dịch bệnh, véc-tơ truyền bệnh bảo đảm tốt công tác vệ sinh môi trường, khử khuẩn và chất lượng nước tại các địa điểm phục vụ SEA Games 31. Xây dựng phương án chủ động ứng phó với các tình huống dịch bệnh COVID-19 tại SEA Games 31; thực hiện vệ sinh môi trường, giám sát dịch bệnh, phun hóa chất khử khuẩn và giám sát chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt tại địa điểm thi đấu và tại các khách sạn trước khi các đoàn đại biểu, VĐV và khách mời tới lưu trú… phục vụ tốt nhất SEA Games 31 tại Nam Định./.

Bài và ảnh: Minh Tân