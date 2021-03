Một cán bộ Đoàn tiêu biểu

Với sức trẻ và tinh thần dám nghĩ, dám làm, anh Phạm Văn Phong, Bí thư chi Đoàn tổ dân phố 19, thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu) không chỉ là tấm gương tiêu biểu làm kinh tế giỏi ở địa phương, anh còn là cán bộ Đoàn năng động, sáng tạo, luôn tiên phong đi đầu trong mọi phong trào, hoạt động của Đoàn Thanh niên.

Anh Phạm Văn Phong (bên trái) đang hướng dẫn công nhân làm việc.

Năm 2012, tốt nghiệp ngành máy thực phẩm, Trường Đại học Bách khoa (Hà Nội) anh Phong nhận thấy thị trấn Thịnh Long có nhiều thuận lợi về phát triển kinh tế biển, nhưng công nghệ chế biến còn lạc hậu, hầu như địa phương chưa có sản phẩm chế biến giá trị cao. Từ thực tế đó, anh nhận thấy mình có khả năng chế biến những sản phẩm thủy hải sản thô thành những sản phẩm giá trị đem lại hiệu quả kinh tế cao, cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước. Vì vậy, anh Phong quyết định về quê lập nghiệp. Ban đầu, anh tìm hiểu nguồn nguyên liệu, nhu cầu thị hiếu thị trường, từ đó đầu tư trang thiết bị máy móc và dây chuyền phục vụ cho sản xuất. Năm 2013, anh tiếp quản Công ty TNHH Quý Thịnh của bố mẹ chuyên sản xuất nước mắm và mắm tôm. Do mức độ đầu tư còn hạn chế, sản phẩm của công ty chưa đáp ứng được nhu cầu của khách hàng nên hiệu quả kinh tế chưa cao. Được sự động viên của gia đình, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, anh xây dựng hơn 6.000m2 nhà xưởng, đầu tư máy móc để chế biến sứa biển ăn liền. Trở thành người đứng đầu doanh nghiệp, anh Phong luôn trăn trở làm sao hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả nhất để vừa tăng doanh thu vừa tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Để duy trì hoạt động sản xuất quanh năm, từ tháng 2 đến tháng 4, Công ty tổ chức thu mua sứa tươi về bảo quản trong các bể chứa làm nguyên liệu. Nhằm tạo ra sản phẩm sứa biển ăn liền chất lượng, tất cả các khâu từ nguyên liệu đầu vào đến chế biến, bảo quản phải tuân thủ quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, tem nhãn, truy xuất nguồn gốc... Từ năm 2013-2015, sứa ăn liền là sản phẩm mới được thị trường ưa chuộng và tiêu thụ mạnh. Trung bình mỗi năm, cơ sở của anh xuất bán từ 300-350 tấn sản phẩm, doanh thu đạt gần 10 tỷ đồng. Do chế biến sứa biển mang lại hiệu quả kinh tế cao, nhiều cơ sở trong và ngoài tỉnh đã phát triển sản phẩm này nên thị trường tiêu thụ dần bão hòa. Năm 2017, nhờ sự hỗ trợ của Tỉnh Đoàn, anh Phong mạnh dạn vay gần 100 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm (nguồn vốn 120) để đầu tư làm thêm các sản phẩm chả mực, chả cá... Những ngày bắt tay vào các sản phẩm mới, anh Phong gặp nhiều khó khăn về kinh nghiệm, kỹ thuật, chất lượng chả cá, chả mực ban đầu không khác biệt so với các sản phẩm hiện có trên thị trường. Đặc biệt người dân quanh vùng không quen sử dụng sản phẩm chế biến sẵn, sản phẩm đông lạnh nên tiêu thụ rất khó khăn. Vì thế, ngoài nghiên cứu, hoàn thiện quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, anh đi chào hàng khắp các tỉnh, thành phố khu vực miền núi phía Bắc. Nỗ lực của anh cũng cho kết quả. Sản phẩm chả cá, chả mực của Công ty TNHH Quý Thịnh được các cơ sở cung ứng, phân phối thực phẩm nhiều tỉnh phía Bắc ưa chuộng, ký hợp đồng đặt hàng. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cũng đã cấp chứng nhận HACCP (phân tích mối nguy và kiểm soát giới hạn) đối với sản phẩm sứa biển ăn liền, chả cá, chả mực của Công ty. Năm 2020, các sản phẩm hải sản đông lạnh của doanh nghiệp có sức tiêu thụ mạnh, hàng cung không đủ cầu. Trung bình mỗi tháng, Công ty xuất bán hơn 18 tấn sản phẩm, doanh thu đạt gần 14 tỷ đồng. Hiện Công ty đang tạo việc làm thường xuyên cho gần 40 lao động địa phương, với thu nhập trung bình đạt 5,3 triệu đồng/người/tháng. Với những thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, năm 2020, anh Phạm Văn Phong là một trong 56 thanh niên nông thôn được nhận giải thưởng Lương Định Của và là một trong 10 thanh niên tiêu biểu toàn quốc được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh còn là một Bí thư chi Đoàn, một đảng viên trẻ, gương mẫu. Anh cùng với BCH chi Đoàn tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn, thiết thực để tập hợp, thu hút đoàn viên, thanh niên tham gia các phong trào. Anh luôn phát huy vai trò, trách nhiệm, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của người cán bộ Đoàn, xây dựng và giữ gìn mối quan hệ gần gũi, đoàn kết; tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bám sát chỉ đạo của cấp trên để triển khai, quán triệt các nghị quyết của Đảng, của Đoàn cho đoàn viên, thanh niên. Anh cùng với tập thể BCH Đoàn thị trấn Thịnh Long tổ chức tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh niên; tập trung tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đoàn viên, thanh niên chuyển giao cơ cấu cây trồng, vật nuôi, các ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh; hướng dẫn đoàn viên, thanh niên tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi để phát triển kinh tế gia đình... Triển khai thực hiện đa dạng các phong trào, hoạt động do đoàn cấp trên phát động; huy động đoàn viên đóng góp sức người, sức của để chung tay, góp sức cùng chính quyền xây dựng thành công chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh