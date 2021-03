Về xóm nông thôn mới Chiền Nguấn

Trong những ngày đầu xuân năm mới, chúng tôi về thăm xóm Chiền Nguấn, xã Hồng Quang (Nam Trực) - đơn vị điển hình xây dựng nông thôn mới (NTM) cấp thôn, xóm của tỉnh. Nơi đây đang chuyển biến rõ rệt sau hơn 10 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM từ diện mạo thôn, xóm đến cung cách làm ăn, chất lượng cuộc sống.

Quang cảnh khu Trung tâm xóm nông thôn mới Chiền Nguấn, xã Hồng Quang.

Để thực hiện hiệu quả các tiêu chí NTM, chi bộ xóm Chiền Nguấn đã ban hành Nghị quyết chuyên đề, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, quán triệt chủ trương, tạo sự thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện; vận động nhân dân hiến đất, góp công sức xây dựng các công trình. Thực hiện tốt quy chế dân chủ với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm. Nhân dân làm Nhà nước hỗ trợ”, “Dân biết, dân bàn, dân góp vốn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát và dân hưởng thụ”. Xóm đã vận động nhân dân cải tạo vườn tạp, xây dựng các mô hình vườn mẫu gắn với phát triển kinh tế hộ gia đình, đồng thời mở thêm các ngành nghề, dịch vụ tạo nguồn thu nhập ổn định. Một số hộ đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đạt hiệu quả kinh tế cao. Điển hình như hộ các ông: Nguyễn Quý Cầm trồng quất, đào cảnh; Nguyễn Quý Đạt trồng cây ăn quả; Nguyễn Doãn Thu trồng hoa lan; Nguyễn Duy Hoan đầu tư chăn nuôi lợn… cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Kinh tế phát triển, người dân có điều kiện đóng góp tiền, ngày công xây dựng NTM. Đến nay, xóm đã huy động tổng số trên 3,5 tỷ đồng đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi, chỉnh trang khu dân cư như: bê tông hóa 500m đường trục xóm với mặt đường rộng 6m, 600m đường ngõ xóm với lòng đường rộng 2,5m; nâng cấp nhà văn hóa đảm bảo sinh hoạt cộng đồng cho hàng trăm người với đầy đủ các công trình phụ trợ sân vận động diện tích trên 1.500m2 có sân bóng đá, cầu lông, xà đơn, xà kép phục vụ người dân tập luyện thể thao nâng cao sức khỏe; 100% các tuyến đường được lắp đặt điện chiếu sáng. Cùng với 3 xóm Giang, Đông, Trại, xóm Chiền Nguấn đã bê tông hóa 1.200m kênh cấp 3, kiên cố hóa đường trục chính nội đồng đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh cơ giới hóa, phục vụ sản xuất. Tính đến hết năm 2020, thu nhập bình quân đầu người trong xóm đạt trên 50 triệu đồng/năm, xóm không còn hộ nghèo, 92% người dân tham gia bảo hiểm y tế, 100% hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh… Năm 2017 xóm Chiền Nguấn đã được UBND huyện công nhận Khu dân cư văn hóa NTM nâng cao và được lựa chọn làm khu điểm NTM cấp huyện vào năm 2019. Xác định xây dựng NTM chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, những năm gần đây, xóm Chiền Nguấn tiếp tục tập trung đầu tư nâng cao chất lượng các tiêu chí về văn hóa, cảnh quan môi trường và an ninh trật tự xã hội. Các phong trào thể thao quần chúng như bóng đá, xe đạp, cờ tướng, thể dục dưỡng sinh thu hút hàng trăm người ở các độ tuổi tham gia luyện tập thường xuyên. Phong trào văn hóa, văn nghệ phát triển đột phá với tỷ lệ trên 70% người dân trong thôn tham gia. Xóm vận động người dân đầu tư lắp đặt 2 hộ một thùng rác đúng quy cách tiêu chuẩn về môi trường, thực hiện phân loại rác tại nguồn, đồng thời nâng cao ý thức tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh chung, thường xuyên vớt bèo, rác, khơi thông dòng chảy ở hệ thống mương thoát nước. Mỗi tháng một lần chi Hội Phụ nữ, Cựu chiến binh xóm tổ chức làm vệ sinh môi trường nơi công cộng, tạo cảnh quan môi trường “xanh - sạch - đẹp”. An ninh trật tự xã hội luôn được giữ ổn định. Trên địa bàn xóm hiện không có tụ điểm phức tạp, không có người vi phạm pháp luật đất đai, không có người mắc các tệ nạn xã hội. Trong suốt quá trình xây dựng NTM, Chiền Nguấn vinh dự khi nhiều lần đón các đoàn của tỉnh, Trung ương về kiểm tra, thẩm định, đánh giá cao và ghi nhận công sức của cán bộ, nhân dân trong xóm. Nhiều đơn vị cấp huyện như: Di Linh (Lâm Đồng), Gia Lâm và Thanh Oai (Hà Nội) về tham quan, học tập kinh nghiệm. Phấn khởi chia sẻ với chúng tôi, cụ Nguyễn Văn Thình cho biết: “Thước đo để đánh giá hiệu quả của chương trình xây dựng NTM chính là chất lượng cuộc sống của người dân. So với những năm trước, đời sống của người dân chúng tôi được nâng cao rõ rệt, được hưởng lợi từ phát triển kinh tế, điện, đường, nước sạch, văn hóa đều rất đầy đủ và thuận tiện. Cảnh quan, môi trường sống trong xóm cũng được cải thiện. Không có người thất nghiệp; tuổi nào việc đấy đều có thu nhập”…

Khi nói về kinh nghiệm xây dựng NTM nâng cao của Chiền Nguấn, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Bí thư chi bộ xóm chia sẻ: Xác định người dân là vai trò chủ thể xây dựng NTM nên cấp ủy, chính quyền xóm, các đoàn thể đã tích cực tuyên truyền, vận động để người dân trực tiếp tham gia xây dựng kế hoạch, chương trình và tổ chức thực hiện. Cấp ủy, chi bộ, ban công tác Mặt trận xóm luôn bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã để xây dựng kế hoạch, dự toán cụ thể, chi tiết, báo cáo công khai trước các hội nghị nhân dân, xin ý kiến để tạo sự đồng thuận trong dân. Trong suốt quá trình thực hiện, mặc dù gặp nhiều khó khăn song cấp ủy, ban chỉ đạo xóm luôn điều chỉnh kịp thời, linh hoạt, sáng tạo tìm cách tháo gỡ để phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Bên cạnh đó, cán bộ, đảng viên trong thôn luôn phát huy trách nhiệm nêu gương từ đó đã tạo động lực thu hút các tầng lớp nhân dân đoàn kết, chung sức, chung lòng, hăng hái thi đua tham gia phong trào xây dựng NTM. Đồng chí Tô Văn Đấu, Bí thư Đảng uỷ xã Hồng Quang cho biết: “Xóm Chiền Nguấn là đơn vị điển hình trong xây dựng NTM, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã. Du khách đến đây đều đánh giá xứng đáng là vùng quê đáng sống. Kết quả cụ thể trong xây dựng NTM tại Chiền Nguấn là minh chứng xác thực cho thấy các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã thực sự đi vào cuộc sống. Đây là động lực để xóm Chiền Nguấn nói riêng và xã Hồng Quang nói chung tiếp tục khắc phục khó khăn xây dựng thành công NTM nâng cao và hướng tới NTM kiểu mẫu”./.

Bài và ảnh: Ngọc Ánh