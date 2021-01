Ghi ở Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Hải Thịnh

Đến Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng (CKC) Hải Thịnh vào ngày đầu năm mới 2021, chúng tôi cảm nhận được không khí tích cực, khẩn trương của cán bộ, chiến sĩ đơn vị trong các hoạt động thực hiện đợt cao điểm tấn công tội phạm trên khu vực biên giới biển, đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu. Cán bộ, chiến sĩ đang tích cực phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình hình địa bàn và hoạt động của các loại tội phạm; đặc biệt là tội phạm ma túy, hình sự và hoạt động vận chuyển, tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép các loại pháo… để xác lập phương án đấu tranh hiệu quả. Cùng với các biệp pháp nghiệp vụ, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác đề phòng, tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm, cung cấp cho lực lượng chức năng các nguồn tin có giá trị về hoạt động của các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự khu vực tuyến biển.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Hải Thịnh tuyên truyền, vận động ngư dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển.

Thượng tá Phạm Đức Hậu, Chính trị viên Đồn Biên phòng CKC Hải Thịnh cho biết: Không chỉ nghiêm túc, trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ công tác mà trong sinh hoạt và cuộc sống hàng ngày của cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng CKC Hải Thịnh luôn thực hiện nền nếp, chính quy. Đi thăm quan một vòng quanh khu vực đơn vị đóng quân, một điều dễ nhận thấy là cảnh quan môi trường ở đơn vị rất “xanh - sạch - đẹp”, nơi làm việc, khu ăn ở, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ được đầu tư xây dựng khang trang, nền nếp; khu tăng gia sản xuất được “quy hoạch” tập trung, quy củ và được phân chia thành từng khu: khu chăn nuôi, khu ao thả cá, khu trồng rau xanh, khu trồng cây ăn quả... với đủ các loại rau củ quả theo mùa. Việc xây dựng đơn vị nền nếp, chính quy ở Đồn biên phòng CKC Hải Thịnh đồng bộ từ môi trường chính quy đến nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ và thực hiện, phát huy hiệu quả các biện pháp, công tác biên phòng. Đảng ủy, Ban chỉ huy Đồn đã thường xuyên coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức về mọi mặt cho cán bộ, chiến sĩ, gắn xây dựng nền nếp chính quy với rèn luyện kỷ luật và chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng ý thức “tự giác, tự quản, tự rèn”, duy trì nền nếp các chế độ trong ngày, trong tuần, từ đó tạo chuyển biến tích cực giảm thiểu những khâu yếu, mặt yếu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đơn vị đã tiến hành đồng bộ từ xây dựng môi trường chính quy, đến tác phong công tác, thường xuyên quan tâm nơi ăn, ở, làm việc của cán bộ, chiến sĩ, xây dựng cảnh quan môi trường “xanh - sạch - đẹp” đồng thời tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh, thực hiện chặt chẽ, nền nếp các chế độ học tập, công tác trong ngày, trong tuần cũng như phong cách, lề lối làm việc, lễ tiết tác phong quân nhân được duy trì đúng điều lệnh. Đơn vị cũng tập trung xây dựng nền nếp, chính quy trong nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) nhằm nâng cao sức mạnh tổng hợp và khả năng SSCĐ trong mọi tình huống. Nội dung huấn luyện được thực hiện toàn diện cả huấn luyện chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật, coi trọng xây dựng, bổ sung, hoàn thiện kế hoạch tác chiến và huấn luyện xử lý các tình huống liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển. Bên cạnh đó cán bộ, chiến sĩ đơn vị thường xuyên duy trì nghiêm các chế độ trực SSCĐ, trực ban, trực chỉ huy, trực chiến, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật chất phục vụ cho nhiệm vụ thường xuyên và các tình huống đột xuất khi có yêu cầu.

Công tác xây dựng đơn vị nền nếp, chính quy, là nền tảng tạo chuyển biến vững chắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, Đồn biên phòng CKC Hải Thịnh đã không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả các biện pháp công tác biên phòng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị thường xuyên nắm chắc địa bàn hoạt động, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng xử lý, giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra trên địa bàn, không để nảy sinh phức tạp. Bên cạnh đó, đơn vị đã nắm chắc, toàn diện tình hình trên biển, trên bờ; sẵn sàng, chủ động trong công tác phòng, chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai; tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm phạm chủ quyền của các tàu thuyền nước ngoài và hoạt động của các loại tội phạm. Trong năm 2020, Đồn biên phòng CKC Hải Thịnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, bảo vệ an toàn địa bàn, khu vực phân công phụ trách, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, giữ vững bình yên địa bàn. Đơn vị đã tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ trên các tuyến và các loại phương tiện ra vào cửa khẩu, cửa sông, bãi ngang. Qua công tác tuần tra, kiểm soát, nắm tình hình, đơn vị đã thu được 280 tin, trong đó có 170 tin có giá trị liên quan đến an ninh trật tự. Trong năm, đơn vị đã bắt và khởi tố 2 vụ (2 đối tượng) tàng trữ trái phép chất ma túy, thu 1,499 gam hê-rô-in; xử phạt và tham mưu cho Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh, UBND huyện Hải Hậu xử phạt vi phạm hành chính 16 phương tiện tàu thuyền, 1 vụ (1 đối tượng) mua bán pháo nổ, 1 vụ (6 đối tượng) đánh bạc, với tổng số tiền trên 210 triệu đồng; phối hợp với Công an huyện Hải Hậu bắt, xử lý 1 vụ (1 đối tượng) tàng trữ trái phép chất ma túy, 1 vụ (13 đối tượng) sử dụng trái phép chất ma túy, 1 vụ mại dâm...

Nhiều năm qua, tình hình an ninh trật tự trên tuyến biển thuộc khu vực Đồn biên phòng CKC Hải Thịnh đứng chân luôn được đảm bảo và giữ vững, đã tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế - xã hội địa phương chuyển biến vững chắc, diện mạo nông thôn mới vùng chân sóng Hải Hậu có nhiều khởi sắc./.

Bài và ảnh: Thu Thủy