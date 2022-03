Tăng cường quản lý các trang thông tin điện tử và mạng xã hội

Cùng với sự phát triển của mạng internet, các trang thông tin điện tử (TTĐT) và mạng xã hội đã tạo nên nhiều thay đổi lớn trong đời sống chính trị, kinh tế - xã hội. Điều đó cũng đặt ra yêu cầu đối với các cơ quan Nhà nước phải có cách thức quản lý phù hợp để vừa đảm bảo đúng về chính sách pháp luật, vừa khuyến khích, phát huy được mặt tích cực của hệ thống TTĐT này.

Cán bộ thị trấn Quỹ Nhất (Nghĩa Hưng) cập nhật thông tin trên trang thông tin điện tử của thị trấn.

Sở TT và TT cho biết, hiện nay, tỉnh ta có 279 cổng, trang TTĐT của các cơ quan Nhà nước, địa phương, doanh nghiệp Sở đã cấp phép hoạt động. Trong đó có 1 Cổng TTĐT tỉnh (https://namdinh.gov.vn/); 10 trang TTĐT của các huyện, thành phố Nam Định, 226 trang xã, phường, thị trấn; 10 trang TTĐT của các cơ quan thuộc khối Đảng, đoàn thể; 30 trang TTĐT của các sở, ban, ngành tỉnh và 2 trang TTĐT của các doanh nghiệp. Theo Sở TT và TT, hệ thống cổng, trang TTĐT trên địa bàn tỉnh đã phát huy hiệu quả phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; cung cấp những thông tin chính thống giới thiệu con người, tiềm năng, cơ chế chính sách, các dịch vụ hành chính công trực tuyến và các thông tin phản ánh hoạt động của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, góp phần xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số. Cùng với cổng, trang TTĐT, mạng xã hội với khả năng tương tác cao, độ bao phủ rộng, sử dụng thuận tiện đã thu hút được đông đảo người sử dụng. Thông qua mạng xã hội đã đẩy mạnh việc quảng bá, giới thiệu vùng đất, con người, văn hóa đến với đông đảo người dùng ở trong nước và quốc tế; các hoạt động giao lưu, hợp tác được phát triển, từ đó góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Những năm qua, Sở TT và TT đã làm tốt công tác quản lý, thực hiện cấp phép đối với trang TTĐT tổng hợp, quản lý cung cấp, sử dụng thông tin công cộng trên các trang TTĐT đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Thường xuyên theo dõi, quản lý nội dung thông tin trên các trang TTĐT, mạng xã hội, kịp thời tham mưu ban hành văn bản nhắc nhở các đơn vị thực hiện chưa nghiêm túc quy định trong quản lý, cung cấp, sử dụng trang TTĐT tổng hợp, mạng xã hội. Tuy nhiên, hoạt động của các trang TTĐT, tài khoản mạng xã hội đang bộc lộ nhiều vấn đề đáng lo ngại. Trong đó, mới có 38/279 cổng, trang TTĐT có giấy phép thiết lập trang TTĐT tổng hợp. Một số trang TTĐT tổng hợp vẫn có các hành vi vi phạm pháp luật như: Hoạt động chưa đúng giấy phép đã được cấp, một số nội dung thông tin chưa phù hợp với quy định về trang TTĐT tổng hợp. Nhiều trang TTĐT không chỉ đăng những thông tin nội bộ của cơ quan, tổ chức mình mà còn trích dẫn lại nhiều tin, bài từ các báo in, báo điện tử mà không hề ghi rõ hoặc trích dẫn nguồn, không có sự đồng ý của cơ quan chủ quản hoặc đăng lại những tin, bài “nóng” đang thu hút sự quan tâm của xã hội một cách không toàn diện khiến độc giả hiểu nhầm. Vẫn còn tình trạng người dùng mạng xã hội lợi dụng làm phương tiện để nói xấu, công kích, bôi nhọ tổ chức, xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân; quảng cáo, thông tin sai sự thật về sản phẩm; thông tin thiếu chuẩn mực đạo đức, trái thuần phong mỹ tục gây ảnh hưởng tiêu cực, để lại nhiều hệ lụy cho xã hội. Đặc biệt, lợi dụng mạng xã hội và các loại hình truyền thông mới trên internet, các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị đã tán phát nhiều thông tin xấu, độc; quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc tình hình đất nước, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc đã tác động, ảnh hưởng xấu đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của đất nước...

Từ năm 2014 đến nay, Sở TT và TT đã ban hành 14 văn bản hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp, đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trong việc quản lý, thiết lập trang TTĐT tổng hợp. Tổ chức 8 cuộc thanh tra việc cung cấp, sử dụng dịch vụ internet trên địa bàn toàn tỉnh; 4 cuộc thanh tra trong việc chấp hành quy định của Nhà nước trong hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang TTĐT và mạng xã hội. Kết quả đã tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với 781 đại lý cung cấp dịch vụ internet và 32 trang TTĐT của các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn tỉnh, xử phạt vi phạm hành chính đối với 179 đơn vị, hộ kinh doanh với tổng số tiền xử phạt trên 210 triệu đồng. Qua công tác thanh tra, kiểm tra Sở đã xác định trên địa bàn tỉnh ta tuy chưa xuất hiện tình trạng tin tặc tấn công các trang, cổng TTĐT của các cơ quan quản lý Nhà nước nhằm thu thập toàn bộ thông tin dữ liệu nhưng tình trạng sử dụng mã độc để mã hóa các dữ liệu, đánh cắp thông tin người dùng để đòi tiền “chuộc” đang diễn ra có chiều hướng gia tăng. Đáng lo ngại là có nhiều đối tượng lợi dụng nguồn thông tin mở của mạng xã hội và internet để tìm hiểu cách sản xuất, tự chế thuốc pháo, tổ chức đua xe trái phép, sử dụng ma túy tổng hợp, thậm chí hướng dẫn học sinh, sinh viên sản xuất và sử dụng súng tự chế dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng. Những thông tin xấu độc trên không gian mạng tác động tiêu cực đến tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, tiếp tay cho quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt trong năm 2021 đã nổi lên khá nhiều vụ việc liên quan đến việc phát ngôn không đúng gây hoang mang dư luận hay lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, kích động bạo lực. Đối với những tài khoản vi phạm này, Sở TT và TT đã phối hợp với Công an tỉnh tập hợp tài liệu, chứng cứ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Để tiếp tục phát huy những mặt tích cực và bảo đảm hoạt động của các trang TTĐT tổng hợp, mạng xã hội tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Sở TT và TT yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp thiết lập trang TTĐT tổng hợp có cơ chế quản lý chặt chẽ nguồn tin bảo đảm chỉ lựa chọn thông tin từ các nguồn tin có nội dung phù hợp với lợi ích quốc gia, lợi ích của xã hội, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Tăng cường sử dụng các biện pháp kỹ thuật công nghệ và bố trí đội ngũ nhân sự quản lý thông tin có trình độ, năng lực, kinh nghiệm phù hợp với quy mô hoạt động, phạm vi thông tin cung cấp, đảm bảo có khả năng lựa chọn, kiểm tra nội dung tin bài trước khi đăng tải. Sở TT và TT thường xuyên phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các ngành chức năng liên quan làm tốt công tác định hướng, quản lý Nhà nước về TT và TT trên không gian mạng; thực hiện định danh tài khoản mạng xã hội của các tổ chức, cá nhân; nghiên cứu, xây dựng hệ thống rào cản kỹ thuật nhằm chặn, lọc, xử lý những thông tin độc hại, sai trái và những tài khoản mạng xã hội vi phạm khi cần thiết. Đồng thời thường xuyên quản lý, theo dõi, chủ động nắm tình hình dư luận xã hội, có những biện pháp xử lý nghiêm khắc, kịp thời đối với hoạt động TT và TT có thể phương hại an ninh quốc gia, dân tộc, gây ảnh hưởng tiêu cực đến danh dự, nhân phẩm của cá nhân, uy tín của tổ chức, lợi ích cộng đồng. Bên cạnh đó Sở cũng tăng cường kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp thiết lập trang TTĐT tổng hợp, các tài khoản mạng xã hội. Các sở, ban, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên môi trường mạng. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Bộ Quy tắc ứng xử trên không gian mạng theo Quyết định số 874/QĐ-BTTT ngày 17-6-2021 của Bộ TT và TT; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật./.

Bài và ảnh: Nguyễn Hương