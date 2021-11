Agribank Chi nhánh huyện Mỹ Lộc áp dụng thu học phí trực tuyến

Thực hiện Chỉ thị của Chính phủ, chỉ đạo của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) về việc triển khai thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: như thuế, điện nước, thu hộ học phí, viện phí; thời gian qua, Agribank Chi nhánh huyện Mỹ Lộc đã tích cực phối hợp với cấp, ngành Giáo dục và Đào tạo, trường học các cấp trên địa bàn huyện triển khai phổ biến dịch vụ thu hộ học phí.

Cán bộ Trường Mầm non Hoạ Mi (thị trấn Mỹ Lộc) hướng dẫn phụ huynh chuyển khoản học phí trên ứng dụng Agribank E-Mobile Banking.

Để khuyến khích các trường áp dụng hình thức thu học phí trực tuyến, Agribank Chi nhánh huyện Mỹ Lộc tài trợ toàn bộ kinh phí mua phần mềm quản lý các khoản thu, nộp tiền học phí qua ngân hàng do Công ty Cổ phần Misa (Hà Nội) cung cấp cho toàn bộ khối các trường học trên địa bàn huyện. Bước đầu để đánh giá tính năng và hiệu quả của chương trình, Agribank Chi nhánh huyện Mỹ Lộc đã tài trợ cho 6 trường: THCS Mỹ Thắng, Tiểu học Mỹ Thắng, Mầm non Mỹ Thắng, Mầm non Mỹ Thuận, Mầm non Mỹ Thịnh, Mầm non Hoạ Mi (thị trấn Mỹ Lộc). Khi kết nối thành công phần mềm thanh toán hóa đơn với Agribank, bước sang năm 2022 và các năm tiếp theo, Agribank Chi nhánh huyện Mỹ Lộc sẽ tài trợ hết số trường còn lại đảm bảo đạt chuẩn hóa phần mềm thu hộ học phí và tiến hành thu 100% qua ngân hàng theo sự chỉ đạo của tỉnh về thanh toán không sử dụng tiền mặt cũng như dịch vụ công trên địa bàn. Cô Trần Thị Thu, Hiệu trường Trường Mầm non Hoạ Mi cho biết: Hiện trường đang quản lý 9 lớp học với 170 cháu ở độ tuổi mầm non từ 2 đến 5 tuổi. Trước đây, trường triển khai thu tiền học phí qua hình thức nộp tiền mặt tại trường định kỳ từ ngày 10 đến 15 hàng tháng với mức thu học phí 90 nghìn đồng/cháu. Số tiền tuy không nhiều nhưng nhà trường khá vất vả để đảm bảo thu đủ, đúng thời gian quy định. Tiền học phí thường phải thu kéo dài thêm nhiều ngày do phụ huynh thường bận việc, phải đi làm xa, đa phần con cái gửi ông bà đưa đón và đóng hộ học phí. Thời gian đóng thường vào đầu giờ hoặc cuối giờ chiều đưa đón học sinh nên dễ xảy ra nhầm lẫn, sai sót. Nhà trường cũng chưa bố trí được nhân viên kế toán riêng, thường do giáo viên kiêm nhiệm nên kinh nghiệm hạch toán sổ sách, quyết toán chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên một số phụ huynh không thể đến đóng học phí do ở trong vùng giãn cách y tế. Chính vì thế, nhà trường đã quyết định ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ với Agribank Chi nhánh Mỹ Lộc để ngân hàng thu hộ học phí qua tài khoản Agribank. Theo cô Thu, ứng dụng và triển khai việc thu hộ qua ngân hàng, khách hàng là cha mẹ hoặc người thân của học sinh không cần trực tiếp đến nhà trường vẫn có thể dễ dàng thanh toán học phí kịp thời mọi lúc, mọi nơi, thao tác đơn giản trên các kênh giao dịch điện tử của Agribank như: dịch vụ Internet Banking, Mobile Banking, Agribank E-Mobile Banking. Phụ huynh cũng có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tại các điểm giao dịch của Agribank. Việc triển khai thanh toán học phí qua Agribank cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các trường trong công tác quản lý các khoản thu học phí, tiết kiệm thời gian, giảm thiểu rủi ro phát sinh trong các giao dịch tiền mặt như thừa, thiếu, nhầm lẫn, tiền giả. Đặc biệt trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, thu hộ học phí trực tuyến sẽ góp phần hạn chế, tránh tụ tập đông người, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, góp phần đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên nhà trường. Hiện tại, nhà trường đang tích cực phối hợp với Công ty Cổ phần Misa chuẩn bị các điều kiện về trang thiết bị vật chất máy tính và nhân lực để cài đặt phần mềm kế toán.

Đại diện Agribank Chi nhánh Mỹ Lộc cho biết, hình thức thu hộ học phí qua ngân hàng sẽ đảm bảo đạt các tiêu chuẩn: nhanh chóng - an toàn - chính xác - bảo mật. Các khoản thu học phí sẽ được hiển thị minh bạch, nhanh chóng, chính xác trên hệ thống phần mềm kế toán kiểm soát góp phần giảm áp lực và rủi ro do thu tiền mặt như thừa, thiếu, tiền giả... Mọi giao dịch chuyển khoản của phụ huynh sẽ được hệ thống tự động ghi nhận giao dịch học sinh đã nộp tiền vào danh sách; đồng thời, xuất hóa đơn điện tử và gửi cho phụ huynh để tiết kiệm thời gian và chi phí in ấn cho nhà trường. Nhà cung cấp dịch vụ Misa sẽ có trách nhiệm hỗ trợ giải đáp cho khách hàng những vướng mắc liên quan đến tính năng của phần mềm và hướng dẫn sử dụng phần mềm cho khách hàng đồng thời chịu trách nhiệm pháp lý và tài chính đối với các tổn thất phát sinh nếu có do lỗi của phần mềm Misa gây ra. Ngoài ra, Agribank Chi nhánh Mỹ Lộc cam kết sẽ duy trì vận hành thông suốt hệ thống, đảm bảo tính chính xác giữa việc thanh toán của khách hàng và việc hạch toán vào tài khoản của nhà trường. Ưu tiên hướng dẫn khách hàng đăng ký, làm thủ tục mở tài khoản tiền gửi và sử dụng các dịch vụ thanh toán qua hệ thống ngân hàng theo quy định. Bước đầu, ngân hàng sẽ ký kết hợp đồng dịch vụ thu hộ học phí với các trường học theo các hình thức như: Tự động trừ tiền học phí hàng tháng/kỳ của học sinh qua tài khoản ngân hàng; gia đình học sinh có thể nộp học phí qua quầy giao dịch, Internet Banking, Mobile Banking, nộp qua máy ATM, thanh toán qua website của nhà trường. Phấn đấu đến hết năm 2022, Agribank Chi nhánh Mỹ Lộc sẽ triển khai dịch vụ thu hộ học phí đến toàn bộ 33 trường học trên địa bàn huyện./.

Bài và ảnh: Đức Toàn