Trung Quốc đẩy mạnh khai thác và sử dụng khí than

Đại diện Cục Năng lượng quốc gia Trung Quốc cho biết, theo tính toán, tổng trữ lượng tài nguyên khí than trên phạm vi toàn quốc vào khoảng 26 nghìn tỷ m3, trong đó tổng trữ lượng đã thăm dò và xác định ước đạt 803,9 tỷ m3. Quy mô khai thác và sử dụng khí than ở Trung Quốc đã tăng trưởng nhanh chóng, trở thành một nguồn cung bổ sung cho các loại khí đốt tự nhiên có nguồn gốc từ dầu khí.

Hiện nay, Trung Quốc đang thi công và khai thác hơn 20 nghìn mỏ khí than các loại, với tổng sản lượng khai thác trong quý I-2022 đạt khoảng 2,3 tỷ m3, tăng khoảng 20,8% so cùng kỳ năm ngoái, chiếm 4,1% tổng sản lượng khí đốt tự nhiên trong nước. Trong mùa cung cấp khí sưởi 2021-2022, bình quân mỗi ngày có 236 triệu m3 khí than được cung ứng và sử dụng vào mục đích sưởi ấm tại các địa phương ở Trung Quốc. Trung Quốc là nước sở hữu tài nguyên khí than dồi dào, với trữ lượng đứng thứ 3 thế giới. Xác định đây là nguồn năng lượng sạch, hiệu quả cao, Trung Quốc đang đẩy mạnh khai thác và sử dụng khí than, với mục tiêu cải thiện điều kiện an toàn lao động tại các hầm mỏ và tạo nguồn cung năng lượng bổ sung cho các lĩnh vực khí đốt công nghiệp, phát điện, hóa chất, sưởi ấm ở đô thị.

Số lượng trẻ em của Nhật Bản xuống mức thấp kỷ lục

Hãng thông tấn Kyodo ngày 4-5 cho biết, số lượng trẻ em của Nhật Bản đã giảm năm thứ 41 liên tiếp. Tính đến ngày 1-4, số trẻ em dưới 14 tuổi (bao gồm cả người nước ngoài) vào khoảng 14,65 triệu người, giảm khoảng 250 nghìn trẻ so với năm 2021. Đây là mức thấp nhất kể từ năm 1950, khi Nhật Bản bắt đầu thống kê về dân số trẻ em. Tỷ lệ trẻ em trong tổng dân số ở nước này cũng giảm xuống mức thấp kỷ lục 11,7%, giảm 0,1% so với năm 2021. Đây là năm thứ 48 liên tiếp, con số này giảm. Tỉnh Okinawa ở miền Nam là nơi có tỷ lệ dân số trẻ em trong tổng dân số cao nhất (16,5%), trong khi tỉnh Akita ở Đông Bắc là nơi có tỷ lệ dân số trẻ em thấp nhất (9,5%). Giới chuyên gia cho biết, nguyên nhân chủ yếu khiến dân số trẻ em ở nước này tiếp tục giảm năm thứ 41 liên tiếp là do nhiều phụ nữ ở Nhật Bản hạn chế sinh nở khi đại dịch COVID-19 bùng phát./.

PV