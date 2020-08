tin vắn quốc tế

Mỹ thúc đẩy cấm vận vũ khí I-ran

Theo Roi-tơ, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ M.Pom-peo cho biết, Mỹ sẽ trình Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) một dự thảo nghị quyết gia hạn cấm vận vũ khí đối với I-ran vào tuần tới. Mỹ đe dọa thúc đẩy áp dụng trở lại các biện pháp trừng phạt của LHQ đối với I-ran, nếu lệnh cấm bán vũ khí thông thường cho I-ran, vốn sẽ hết hiệu lực vào ngày 18-10 tới, không được gia hạn. Dự thảo do Mỹ đề xuất cần ít nhất chín thành viên thuộc Hội đồng Bảo an ủng hộ để thông qua. Tuy nhiên, Nga và Trung Quốc đã tỏ ý sẽ dùng quyền phủ quyết.

Anh đạt đồng thuận về thương mại với Nhật Bản

Theo Roi-tơ và TTXVN, ngày 8-8, Bộ trưởng Thương mại Anh L.Tru-xơ tuyên bố Anh và Nhật Bản đã đạt được sự đồng thuận về những vấn đề chủ chốt trong thỏa thuận thương mại song phương hậu Brexit mà hai nước hy vọng về cơ bản sẽ hoàn tất trong tháng này.

Phía Anh cho biết hai bên đã nhất trí về những điều khoản trong các lĩnh vực như kỹ thuật số, thông tin và các dịch vụ tài chính. Nội dung thỏa thuận thương mại Nhật Bản - Anh phần lớn giống với thỏa thuận Nhật Bản - Liên hiệp châu Âu (EU) có hiệu lực vào tháng 2-2019. Nhật Bản mong muốn gỡ bỏ các khoản thuế ô tô trong thời gian sớm nhất trong khi Anh tìm kiếm một thỏa thuận có lợi cho ngành dịch vụ tài chính và công nghiệp dệt may.

Thổ Nhĩ Kỳ biểu tình phản đối bạo lực gia đình

Hàng nghìn phụ nữ Thổ Nhĩ Kỳ ngày 5-8 xuống đường biểu tình, yêu cầu chính phủ không rút khỏi Công ước I-xtan-bun, văn kiện mang tính ràng buộc đầu tiên trên thế giới được ký năm 2011, nhằm ngăn chặn bạo hành phụ nữ. Các cuộc biểu tình lớn diễn ra tại I-xtan-bun, Thủ đô An-ca-ra và các thành phố miền nam như A-đa-na và An-ta-li-a. Lực lượng an ninh buộc phải can thiệp và giải tán đám đông. Biểu tình phản đối bạo lực gia đình nổ ra từ tháng 7 tại nhiều thành phố lớn ở Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi một thành viên của đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền cho rằng văn kiện này là sai lầm và để ngỏ khả năng An-ca-ra rút khỏi công ước.

Nga đàm phán kiểm soát vũ khí với Mỹ

Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo, Mỹ và Nga gần đây đã đạt được tiến triển trong vấn đề kiểm soát vũ khí hạt nhân, đồng thời bày tỏ hy vọng Trung Quốc sẽ quyết định tham gia những cuộc thảo luận này. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh, Mỹ và Nga đang nỗ lực tổ chức các cuộc tham vấn về kiểm soát vũ khí và ổn định chiến lược. Gần đây nhất, từ ngày 28 đến 30-7, các phái đoàn của Nga và Mỹ đã gặp nhau tại Viên (Áo) để họp nhóm công tác về kiểm soát vũ khí hạt nhân.

Ác-hen-ti-na hoán đổi tiền tệ với Trung Quốc

Ngân hàng Trung ương Ác-hen-ti-na thông báo đã đạt thỏa thuận hoán đổi tiền tệ trong ba năm với Ngân hàng Trung ương Trung Quốc với tổng trị giá 130 tỷ nhân dân tệ (tương đương 18,7 tỷ USD). Ngân hàng Trung ương Ác-hen-ti-na cho biết việc đạt được thỏa thuận hoán đổi tiền tệ mới với Trung Quốc sẽ góp phần củng cố ổn định tài chính cho Ác-hen-ti-na, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động trao đổi thương mại và đầu tư giữa hai nước. Thỏa thuận hoán đổi tiền tệ này có giá trị tương đương 43% dự trữ ngoại tệ của Ác-hen-ti-na, hiện ở mức 43,3 tỷ USD./.

