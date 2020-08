tin vắn quốc tế

Áp-ga-ni-xtan truy bắt 270 tù nhân vượt ngục

Nhà chức trách Áp-ga-ni-xtan đang tiếp tục truy bắt khoảng 270 tù nhân, phần lớn là các phần tử thuộc tổ chức khủng bố tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) vừa trốn thoát trong cuộc đột kích của IS nhằm vào một nhà tù ở thành phố Gia-la-la-bát, tỉnh Nan-ga-ha ngày 2-8 vừa qua. Ðấu súng ác liệt giữa lực lượng an ninh và các phần tử IS làm ít nhất 29 người chết. Áp-ga-ni-xtan cho biết, hơn 1.300 tù nhân đã vượt ngục trong cuộc hỗn loạn này, nhưng hầu hết trong số đó đều bị bắt giữ hoặc đầu hàng khi bị lực lượng an ninh bao vây. Chỉ còn 270 tù nhân vẫn đang lẩn trốn.

Ai Cập rút khỏi đàm phán ba bên

Bộ Nguồn nước và Tưới tiêu Ai Cập tuyên bố Ai Cập đã quyết định rút khỏi vòng đàm phán ba bên mới nhất với Ê-ti-ô-pi-a và Xu-đăng liên quan đập thủy điện Ðại phục hưng trị giá hàng tỷ USD ở sông Nin để tham vấn nội bộ. Lập trường mới nhất được phía Ê-ti-ô-pi-a đưa ra trong vòng đàm phán ngày 4-8 đã làm dấy lên những quan ngại mới về lộ trình thảo luận về vấn đề này. Là dự án thủy điện lớn nhất châu Phi, đập Ðại phục hưng được khởi công xây dựng từ năm 2011 tại Ê-ti-ô-pi-a trên dòng sông Nin Xanh. Bất đồng về việc vận hành đập thủy điện này chính là nguyên nhân chính gây căng thẳng giữa ba nước. Là những nước ở hạ nguồn, Ai Cập và Xu-đăng lo ngại công trình đe dọa nguồn nước sông Nin./.

Theo nhandan.com.vn