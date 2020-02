tin vắn quốc tế

Anh không chấp nhận sự giám sát thương mại của EU

Roi-tơ ngày 18-2 đưa tin, Trưởng đoàn đàm phán của Anh với Liên hiệp châu Âu (EU) về thỏa thuận thương mại mới, ông Đ.Phrót tuyên bố, Luân Đôn có ý định xây dựng hệ thống luật riêng và không chấp nhận sự giám sát của EU để đổi lấy mối quan hệ thương mại chặt chẽ sau Brexit.

Các nhà đàm phán Brexit của EU tại một cuộc họp ở Brussels (Bỉ). Ảnh: EFE

Theo ông Đ.Phrót, sau Brexit, Anh và EU có thể là đối thủ cạnh tranh về kinh tế, song vẫn là đồng minh về chính trị. Trong khi đó, các nước thành viên EU đang soạn thảo nhiệm vụ để ủy thác cho đại diện đàm phán của khối, ông M.Bác-ni-ê. Một số nước, nhất là Pháp, thúc đẩy một thỏa thuận, theo đó Anh phải chấp nhận sự giám sát của EU để đổi lấy quyền tiếp cận ưu tiên với thị trường châu Âu.

Vê-nê-xu-ê-la: Căng thẳng với Bồ Đào Nha

Chính phủ Vê-nê-xu-ê-la tuyên bố đình chỉ trong vòng 90 ngày các hoạt động của hãng hàng không Bồ Đào Nha TAP tại Vê-nê-xu-ê-la, do vi phạm các quy định của Cơ quan Hàng không dân dụng Vê-nê-xu-ê-la trong chuyến bay chở thủ lĩnh đối lập Hoan Goa-i-đô tuần trước. Phó Tổng thống Vê-nê-xu-ê-la Đ.Rô-đri-ghết cảnh báo hãng này cũng sẽ phải đối mặt với các mức phạt và thủ tục hành chính liên quan. Chính phủ Vê-nê-xu-ê-la đang xem xét ba cấp độ xử phạt đối với TAP, trong đó có khả năng đình chỉ vĩnh viễn các dịch vụ của hãng hàng không này.

Thái-lan: Gia hạn sắc lệnh khẩn cấp

Theo Roi-tơ và TTXVN, ngày 18-2, Tổng Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Thái-lan (NSC), Đại tướng Xôm-xắc Rung-xi-ta cho biết, sắc lệnh khẩn cấp đang có hiệu lực ở ba tỉnh biên giới vùng cực nam là Pát-ta-ni, Y-a-la và Na-ra-thi-vát sẽ được kéo dài thêm ba tháng, từ ngày 20-3 tới 19-6. Tuyên bố này được đưa ra sau một cuộc họp của Ủy ban Quản lý tình hình khẩn cấp do Phó Thủ tướng Pra-vít Vông-xu-vôn chủ trì. Cuộc họp nêu trên cũng thảo luận các biện pháp nhằm tăng hiệu quả của các cuộc điều tra trong các vụ án an ninh ở vùng cực nam./.

