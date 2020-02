Lần đầu số ca xuất viện cao hơn số người nhiễm mới Covid-19

Số người nhiễm mới bên ngoài tỉnh Hồ Bắc cũng giảm ngày thứ 15 liên tiếp, với 56 ca. Ngày 18-2, Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 136 ca tử vong, trong đó 132 trường hợp ở tỉnh Hồ Bắc, do dịch Covid-19.

* Tổ chức Y tế thế giới (WHO) kêu gọi “bình tĩnh” cho dù số ca tử vong do dịch Covid-19 đã lên tới 2.004 và số người nhiễm trên toàn thế giới đã vượt con số 74.000 người. Theo WHO, tình hình vẫn nghiêm trọng ở vùng tâm dịch Vũ Hán, song giới chức Trung Quốc vừa công bố nghiên cứu cho thấy, phần lớn ca nhiễm Covid-19 đều nhẹ và tỷ lệ tử vong thấp (2,3%).

* Giám đốc Chương trình Y tế khẩn cấp của WHO M.Rai-ân cho biết, thành phố Vũ Hán đang tiến hành hoạt động giám sát y tế cộng đồng rất tốt. Cơ quan chức năng Trung Quốc cũng tiến hành phong tỏa toàn bộ tỉnh Hồ Bắc, 56 triệu dân nhằm khống chế dịch. Các thành phố khác xa tâm dịch cũng thực hiện các biện pháp hạn chế đi lại, những người trở về Bắc Kinh đều tự cách ly 14 ngày.

* Nhà chức trách y tế tại Hồng Công (Trung Quốc) thông báo, một bệnh nhân nhiễm Covid-19 đã chết sáng 19-2, ca tử vong thứ hai tại đặc khu này. Hồng Công xác nhận tổng cộng có 62 trường hợp nhiễm Covid-19.

* Tờ Trung Hoa Nhật báo của Trung Quốc đưa tin, một số thành phố của Trung Quốc thông báo thiếu nguồn cung máu chữa trị, trong bối cảnh những hạn chế về đi lại do dịch Covid-19 khiến những người có thể hiến máu không thể ra khỏi nhà.

* Tổng Giám đốc WHO T.Ghê-brây-ê-xút tuyên bố phát hiện 92 ca lây nhiễm Covid-19 từ người sang người tại 12 quốc gia bên ngoài Trung Quốc, song WHO không có dữ liệu để so sánh với Trung Quốc. WHO chưa thấy một sự lây truyền cục bộ liên tục, ngoại trừ một vài trường hợp cụ thể như trên du thuyền Diamond Princess đang bị cách ly ở Nhật Bản.

* Thủ tướng Cam-pu-chia Hun Xen xác nhận số du khách trên du thuyền MS Westerdam còn lại ở Cam-pu-chia đang chuẩn bị về nước. Hiện còn khoảng 500 hành khách bị kẹt lại và sẽ có ba chuyến bay đưa họ về nước.

* Ấn Ðộ khẳng định không thiếu thuốc và khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19. Các nhà sản xuất dược phẩm và khẩu trang đã đề nghị Chính phủ dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu các mặt hàng này. Ấn Ðộ mới chỉ ghi nhận ba trường hợp dương tính với Covid-19 tại bang Ke-rê-la ở miền nam.

* Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình điện đàm với Tổng thống Pháp E.Ma-crông, trong đó ông Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc đã huy động cả nước, triển khai toàn diện, trên dưới một lòng chống dịch Covid-19. Tổng thống Pháp cho biết, Pháp đã viện trợ một đợt vật tư y tế cho Trung Quốc và sẽ tiếp tục viện trợ thêm.

* Tổng Thư ký Liên hợp quốc A.Gu-tê-rét nhận định, tình hình bùng phát dịch Covid-19 “rất nguy hiểm” đối với thế giới, song “không ngoài tầm kiểm soát”. Ông cho rằng sự lây lan của dịch Covid-19 tới các nước có năng lực y tế hạn chế càng đòi hỏi một sự đoàn kết quốc tế mạnh mẽ để ứng phó.

* Số liệu mới nhất từ Bộ Y tế Nhật Bản cho biết, tính đến ngày 18-2, tổng số ca nhiễm trên tàu Diamond Princess là 621 người. Các hành khách bắt đầu rời tàu lên bờ sau hai tuần cách ly.

* Tổng Giám đốc WHO tuyên bố, với sự hỗ trợ của WHO, nhiều nước ở châu Phi và châu Mỹ có thể sớm tự xét nghiệm Covid-19. WHO đã cung cấp các trang thiết bị bảo hộ y tế cá nhân tới 21 nước và sẽ tiếp tục vận chuyển những mặt hàng này tới 106 quốc gia khác.

* Phó Thủ tướng Nga phụ trách vấn đề y tế T.Gô-li-cô-va cho biết, Nga sẽ cấm tất cả các công dân Trung Quốc nhập cảnh kể từ ngày 20-2 do lo ngại dịch Covid-19.

* Ấn Ðộ sẽ điều một máy bay vận tải quân sự C-17 Globemaster chở thiết bị y tế để đưa các công dân hiện mắc kẹt ở Vũ Hán về nước. Hiện còn hơn 100 công dân Ấn Ðộ đang sống ở Vũ Hán, trong đó không ai bị lây nhiễm Covid-19.

* Ca-na-đa có kế hoạch đưa các công dân trên tàu Diamond Princess về nước trong hai ngày 20 và 21-2, tùy thuộc vào quyết định của nhà chức trách địa phương. Trong số 251 công dân Ca-na-đa trên tàu có 34 người phản ứng dương tính với Covid-19.

Theo nhandan.com.vn