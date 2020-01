Các nước tăng cường chống khủng bố

Theo Roi-tơ và TTXVN, giới chức Pháp cho biết đã bắt giữ bảy đối tượng nam giới, tại thành phố miền tây Brét và khu vực lân cận, bị nghi lên kế hoạch tiến công khủng bố tại Pháp và chuẩn bị tới các khu vực xung đột ở I-rắc và Xy-ri. Hiện trường vụ tiến công tại tỉnh Ma-ríp (Y-ê-men). Một số nghi phạm nằm trong danh sách những đối tượng được xem là có thể gây nguy hiểm đến an ninh quốc gia, do có mối liên hệ với các phần tử Hồi giáo cực đoan.

* Ngày 21-1, Chính phủ Anh thông báo kế hoạch áp dụng khung hình phạt cứng rắn hơn đối với tội phạm khủng bố và chấm dứt việc cho ra tù trước hạn đối với các đối tượng này. Theo quy định mới, những đối tượng bị kết tội nghiêm trọng, như âm mưu khủng bố hoặc chỉ đạo tổ chức khủng bố, phải lĩnh án phạt tù tối thiểu 14 năm. Chính phủ cũng xem xét đẩy nhanh quy trình hỗ trợ cho các nạn nhân khủng bố...

* Trong khi đó, theo giới chức tình báo Anh, thủ lĩnh mới của tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) là A-mi Mô-ha-mét Áp-đun An Mo-li An Xan-bi, một trong những phần tử sáng lập IS. Ðối tượng này được phong làm thủ lĩnh mới của IS chỉ vài giờ sau khi thủ lĩnh A.Ba-đa-đi tự sát khi bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ truy đuổi hồi tháng 10-2019. Trong khi đó, một số chuyên gia lại cho rằng, danh tính thật thủ lĩnh IS vẫn là một ẩn số.

* Cùng ngày, tòa án Băng-la-đét kết án tử hình đối với 10 phiến quân Hồi giáo thực hiện đánh bom tại thủ đô Ðắc-ca năm 2001, khiến năm người chết. Theo công tố viên, những đối tượng này đánh bom nhằm gây hỗn loạn, bôi xấu hình ảnh của chính phủ. Cảnh sát cáo buộc nhánh tại Băng-la-đét của nhóm HUJI chủ mưu vụ tiến công.

* Tại Ni-giê-ri-a, các phần tử thánh chiến vũ trang trên một số xe tải được trang bị súng máy đã tiến công nhằm một trung tâm trợ giúp nhân đạo của Liên hợp quốc (LHQ) ở phía đông bắc nước này. Nguồn tin quân sự cho biết, một binh sĩ chính phủ và bốn tay súng chết trong vụ giao tranh diễn ra sau đó. LHQ ngay lập tức lên án mạnh mẽ vụ tiến công.

* Ngày 20-1, Liên đoàn A-rập (AL) lên án Hu-thi tiến công tên lửa vào căn cứ quân sự tại tỉnh Ma-ríp của Y-ê-men hôm 18-1, khiến 111 binh sĩ chết. Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE) và A-rập Xê-út cũng lên án vụ tiến công đẫm máu nêu trên.

