Làn sóng biểu tình tiếp diễn tại Li-băng

Theo Roi-tơ và tin nước ngoài, ngày 18-1, làn sóng biểu tình tiếp diễn tại thủ đô Bây-rút của Li-băng. Đụng độ xảy ra giữa những người biểu tình quá khích và lực lượng an ninh, khi người biểu tình tìm cách phá hàng rào thép gai được dựng tại các con đường dẫn đến trụ sở Quốc hội làm khoảng 150 người bị thương.

Một số người tiến công lực lượng an ninh bằng biển chỉ đường và pháo hoa. Lực lượng an ninh đã phải sử dụng hơi cay và vòi rồng để giải tán người biểu tình. Bộ trưởng Nội vụ Li-băng R.Ha-xan nhấn mạnh, việc những người biểu tình tiến công lực lượng an ninh là không thể chấp nhận được. Sau một thời gian tạm lắng, các cuộc biểu tình một lần nữa tiếp diễn tại Li-băng trong tuần vừa qua. Người biểu tình bày tỏ phản đối vì cho rằng giới cầm quyền đã đẩy Li-băng rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất trong nhiều thập niên.

* Tối 18-1, Tổng thống Li-băng M.A-un yêu cầu các lực lượng an ninh và quân đội nước này ổn định tình hình tại trung tâm thủ đô Bây-rút, nơi xảy ra các cuộc đụng độ làm nhiều người bị thương. Văn phòng Tổng thống Li-băng thông báo, ông M.A-un đã yêu cầu lực lượng an ninh bảo đảm an toàn cho người biểu tình hòa bình, bảo vệ tài sản công cộng và tài sản của người dân, đồng thời khôi phục bình yên tại trung tâm thủ đô Bây-rút.

Theo nhandan.com.vn