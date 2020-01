tin vắn quốc tế

Thượng viện Mỹ sẽ thông qua USMCA trong ngày 16-1

Thượng viện Mỹ sẽ bỏ phiếu thông qua Hiệp định Mỹ, Mexico và Canada (USMCA), phiên bản mới của Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA), trong ngày 16-1 sau nhiều lần trì hoãn.

Lãnh đạo đa số tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell (giữa) phát biểu tại cuộc họp báo ở Washington, DC ngày 17/12/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây được xem là một thắng lợi đối với Tổng thống Donald Trump trong bối cảnh ông đang đối mặt với một phiên tòa luận tội. Phát biểu với báo giới ngày 15-1, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mitch McConnell cho biết: “Chúng tôi dự đoán Thượng viện sẽ hoàn tất USMCA vào ngày 16-1 và trình thỏa thuận mang tính bước ngoặt này lên Tổng thống Trump ký phê chuẩn”. Ông McConnell nêu rõ việc thông qua thỏa thuận này sẽ là “tin tốt lành quan trọng” đối với nước Mỹ và là “một chiến thắng lớn” đối với chính quyền Tổng thống Trump.

Trước đó, ngày 19-12-2019, Hạ viện Mỹ đã thông qua USMCA với 385 phiếu thuận và chỉ có 41 phiếu chống sau khi đảng Dân chủ và chính quyền Tổng thống Trump đạt được thỏa thuận sửa đổi USMCA các điều khoản về lao động, môi trường và giá dược phẩm tại Mỹ.

Thỏa thuận thương mại với Mexico và Canada sẽ được coi là chiến thắng lớn của ông Trump vào tháng đầu tiên của năm mà ông sẽ tái tranh cử Tổng thống. Tổng thống Donald Trump thường tự hào về việc đã thúc đẩy USMCA và đạt được thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 với Trung Quốc, những thỏa thuận mà ông tuyên bố sẽ đem lại lợi ích cho người lao động Mỹ.

Cam-pu-chia: Xét xử cựu Chủ tịch CNRP

Ngày 15-1, Tòa án thành phố Phnôm Pênh của Cam-pu-chia chính thức xét xử cựu Chủ tịch đảng Cứu nguy Dân tộc (CNRP) đã bị giải thể Kem Xô-kha, hai tháng sau khi khép lại cuộc điều tra cáo buộc tội danh phản quốc đối với ông này. Ông Kem Xô-kha đã kêu gọi bãi bỏ các cáo buộc nêu trên. Ông Kem Xô-kha bị bắt giữ vào tháng 9-2017 và bị tòa án Cam-pu-chia cáo buộc tội phản quốc. Tháng 11-2019, ông Kem Xô-kha được tòa cho tự do tạm thời trước khi ra hầu tòa, với các điều kiện không rời khỏi Cam-pu-chia, không tham gia hoạt động chính trị và phải có mặt khi cơ quan chức năng yêu cầu, tiếp tục chịu sự giám sát của tòa.

Mưa lớn xuất hiện đe dọa gây ra lũ lụt tại Australia

Ngày 16-1, sau nhiều tháng mong đợi những cơn mưa lớn đã xuất hiện tại nhiều khu vực thuộc các bang New South Wales và Victoria của Australia. Thông tin từ Cơ quan khí tượng Australia cho biết, mưa lớn đã xuất hiện tại nhiều nơi trong đó các khu vực cháy rừng đã nhiều tháng nay thuộc các bang New South Wales và Victoria cũng có mưa khá lớn. Trung bình tổng lượng mưa đo được từ 30 đến 80mm và một số khu vực có lượng mưa lên đến 100mm. Các chuyên gia khí tượng học cho biết, những cơn mưa rất có giá trị vào thời điểm này, giúp kiểm soát hoặc thậm chí dập tắt các đám cháy, đồng thời cải thiện chất lượng không khí vốn liên tục lên mức nguy hiểm trong thời gian gần đây. Nhưng mưa lớn trong thời gian ngắn kèm theo giông sét rất dễ gây ra các trận lũ quét, lở đất, mưa đá, làm gãy đổ cây cối và cuốn theo rác thải từ các đám cháy rừng xuống các dòng sông. Trong khi đó chính quyền bang New South Wales lo ngại rằng, mưa lớn cũng có thể gây hiện tượng xói mòn và rửa trôi tại các vùng cháy rừng của bang này. Chính quyền đang sử dụng các tấm lưới chắn bùn để ngăn tro bụi và rác thải từ các khu vực cháy rừng bị cuốn vào đập nước Warragamba, một trong những con đập chính cung cấp nước sinh hoạt cho thành phố Sydney./.

Theo baotintuc.vn