Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 14/9: Sôi động V-League và Cúp C1 châu Âu

Theo lịch thi đấu bóng đá hôm nay 14/9, vòng 16 V-League 2022 và lượt trận thứ 2 Cúp C1 châu Âu sẽ khởi tranh.

Bình Định đang có phong độ rất cao. Ảnh: Duy Đức

Theo lịch thi đấu bóng đá hôm nay 14/9, người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ hướng sự chú ý của mình đến sân chơi V-League 2022. Trong ngày hôm nay sẽ diễn ra 3 trận đấu còn lại của vòng 16, đó là cuộc so tài Hà Tĩnh vs TP.HCM diễn ra vào lúc 18h. Cũng vào lúc 18h là cuộc so tài của Bình Định vs Hải Phòng. Trận đấu muộn nhất là màn so tài của Viettel FC vs Nam Định trên sân Hàng Đẫy lúc 19h15.

Ở sân chơi Cúp C1 châu Âu, người hâm mộ sẽ được chứng kiến loạt trận thứ 2 vòng bảng. Theo lịch thi đấu Cúp C1 châu Âu hôm nay thì các đội bóng lớn như Chelsea, Man City hay Real Madrid sẽ ra trận. Chelsea sẽ tiếp đón Salzburg trên sân nhà, Real Madrid cũng đọ sức với RB Leipzig trên sân Bernabeu. Trong khi đó, Man City đối đầu với Dortmund./.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 14/9 V-League 2022 14/09 18:00 Hà Tĩnh - TP.HCM 14/09 18:00 Bình Định - Hải Phòng 14/09 19:15 Viettel FC - Nam Định Cúp C1 châu Âu 14/09 23:45 AC Milan - Dinamo Zagreb 14/09 23:45 Shakhtar - Celtic 15/09 02:00 Rangers - Napoli 15/09 02:00 Chelsea - Salzburg 15/09 02:00 Real Madrid - Leipzig 15/09 02:00 Man City - Dortmund 15/09 02:00 Kobenhavn - Sevilla 15/09 02:00 Juventus - Benfica 15/09 02:00 Maccabi Haifa - Paris SG

Theo VOV