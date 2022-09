Đội hình huyền thoại của Borussia Dortmund sẽ tới Việt Nam thi đấu

Ngày 28-9 tới, trên sân vận động Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh sẽ diễn ra trận đấu giữa đội hình huyền thoại Câu lạc bộ (CLB) Borussia Dortmund với đội hình các ngôi sao Việt Nam.

Ban tổ chức giới thiệu chiến dịch "True Love: Tình yêu đích thực - Hướng tới tương lai".

Đây là hoạt động trọng tâm nằm trong chiến dịch "True Love: Tình yêu đích thực - Hướng tới tương lai" do Next Media, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Hồ Chí Minh, CLB Borussia Dortmund, Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam (AHK) cùng Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) phối hợp tổ chức nhằm gây quỹ ủng hộ trẻ em mồ côi, gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Tại buổi công bố, giới thiệu chương trình, ban tổ chức cho biết đội hình các ngôi sao Việt Nam là tập hợp của các danh thủ, cựu danh thủ: Huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức, Văn Quyến, Công Vinh, Quốc Vượng, Quế Ngọc Hải, Hùng Dũng, Ngô Hoàng Thịnh… cùng các ngôi sao giải trí như: Ca sĩ, nhạc sĩ Hoàng Bách, rocker Anh Khoa, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung… Về phía đội huyền thoại Borussia Dortmund, những danh thủ một thời của đội bóng hàng đầu nước Đức như: Jan Koller, Roman Weidenfeller, Karl-Heinz Riedle... sẽ góp mặt trong trận cầu đặc biệt này.

Chiến dịch "True Love: Tình yêu đích thực - Hướng tới tương lai" gây quỹ vận động ủng hộ qua tài khoản thiện nguyện minh bạch số 2200 tại Ngân hàng TMCP Quân đội. Toàn bộ số tiền thu được từ bán vé trận đấu giữa đội huyền thoại Borussia Dortmund và đội hình các ngôi sao Việt Nam (đồng giá 100.000 đồng/1 vé), từ tài trợ, ủng hộ chiến dịch đều được báo cáo công khai sao kê tại website và ứng dụng thiện nguyện.

Theo ông Doãn Trường Quang, Phó chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên TP Hồ Chí Minh, thông qua chương trình, ban tổ chức mong muốn lan tỏa các thông điệp tích cực; phát huy tinh thần tương thân, tương ái, văn minh, nghĩa tình của người dân Việt Nam nói chung và TP Hồ Chí Minh nói riêng, nhằm giúp đỡ, chăm lo cho thanh thiếu nhi, người dân bị ảnh hưởng sau dịch Covid-19, các tấm gương kiên trì vượt qua khó khăn; đồng thời, tạo sân chơi giải trí lành mạnh cho đoàn viên, thanh niên, người hâm mộ thể thao, bóng đá trong nước và quốc tế./.

Theo QĐND