Hướng tới Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ IX năm 2022

Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh là sự kiện thể thao quần chúng quy mô lớn, 4 năm tổ chức một lần nhằm đánh giá phong trào và sự phát triển TDTT của tỉnh. Qua đó, rút kinh nghiệm, đồng thời có biện pháp tiếp tục đẩy mạnh phong trào tập luyện TDTT, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực người dân, phát triển con người toàn diện; phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng các vận động viên (VĐV) có thành tích xuất sắc bổ sung vào đội tuyển thể thao tỉnh tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc.

Đồng diễn võ thuật tại Đại hội TDTT phường Hạ Long (thành phố Nam Định).

Trước khi Đại hội TDTT tỉnh lần thứ IX năm 2022 diễn ra, công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội TDTT cấp xã (phường, thị trấn), cấp huyện và các ngành: Công an, Quân đội, Giáo dục và Đào tạo được các cấp, các ngành, chính quyền các địa phương tích cực triển khai phù hợp với điều kiện từng địa phương, đơn vị, gắn với các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của Đảng, của đất nước, của ngành. Chào mừng Kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, UBND huyện Hải Hậu đã xây dựng, triển khai Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 17-7-2022 về việc tổ chức Đại hội TDTT các cấp lần thứ IX và Ngày hội Văn hóa - Thể thao truyền thống năm 2022; đồng thời ban hành Điều lệ tổ chức các môn thi đấu tại Đại hội TDTT các cấp. Đồng chí Lưu Thị Nghiêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức Đại hội TDTT huyện Hải Hậu lần thứ IX cho biết: “Theo kế hoạch, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thi đấu thể thao tại Đại hội TDTT và Ngày hội Văn hóa - Thể thao truyền thống ở cả 34 xã, thị trấn trên địa bàn huyện diễn ra từ ngày 1 đến 21-8-2022. Sau Đại hội TDTT cơ sở, các địa phương tuyển chọn lực lượng VĐV, diễn viên tiếp tục luyện tập để tham gia Đại hội TDTT huyện lần thứ IX với 8 môn thi đấu: bóng chuyền hơi nữ, cờ tướng, cầu lông, bóng đá, bóng chuyền nam, kéo co, bơi chải, quần vợt cùng các hoạt động biểu diễn: Thái cực quyền của Hội Người cao tuổi, đồng diễn thể dục của ngành Giáo dục và Đào tạo; một số trò chơi dân gian: leo cầu ngô, đu dây; hoạt động văn hóa, nghệ thuật truyền thống: múa lân - sư - rồng, trống cà rùng, đi cà kheo, kèn đồng… hứa hẹn sẽ là nơi hội tụ và lan tỏa các giá trị văn hóa của vùng đất, con người Hải Hậu”. Ở huyện Vụ Bản, Đại hội TDTT các xã, thị trấn diễn ra từ cuối tháng 5 đến hết tháng 6-2022; Đại hội TDTT cấp huyện dự kiến tổ chức trong tháng 8-2022. Các xã, thị trấn đã tổ chức thi đấu các môn thể thao theo kế hoạch (từ 5 môn trở lên). Phòng Văn hóa - Thông tin huyện phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền; xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT huyện; tổ chức 11 môn thể thao, ưu tiên các môn thể thao phù hợp với truyền thống của địa phương. Đại hội TDTT huyện Xuân Trường lần thứ IX năm 2022 dự kiến được tổ chức từ ngày 18-8 đến 2-9-2022. Lễ khai mạc tổ chức ngày 31-8 tại Sân vận động huyện. Đại hội sẽ tổ chức 10 môn thi đấu gồm: điền kinh, bóng đá nam, bóng chuyền nam, bóng bàn, cầu lông, tennis, cờ vua, cờ tướng, bơi lứa tuổi thiếu nhi, các nội dung thể dục thẩm mỹ (yoga, aerobic, zumba, khiêu vũ thể thao). Cùng với tổ chức khai mạc Đại hội TDTT, huyện Xuân Trường còn tổ chức hội diễn văn nghệ quần chúng tại Nhà Văn hóa huyện chào mừng Kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Tính đến thời điểm này, các địa phương trong tỉnh đã cơ bản hoàn thành công tác tổ chức thi đấu Đại hội TDTT cấp xã đảm bảo an toàn, chất lượng, hiệu quả. Đến hết tháng 9-2022, Đại hội TDTT cấp huyện sẽ hoàn thành các môn thi đấu để hướng tới Đại hội TDTT tỉnh lần thứ IX năm 2022. Bên cạnh việc tổ chức thành công Đại hội TDTT lần thứ IX cấp xã, các địa phương đã phát động phong trào TDTT, tổ chức thành công nhiều giải thể thao cấp huyện, thành phố nằm trong chương trình Đại hội TDTT; tiêu biểu như các giải: việt dã, bóng bàn, bơi thanh, thiếu niên (Hải Hậu); vật, bơi chải (Giao Thủy); bơi lội, bóng đá (thành phố Nam Định) bóng đá thiếu niên, nhi đồng (Vụ Bản)… Nhằm chuẩn bị lực lượng VĐV để đào tạo, bồi dưỡng, tham gia thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, Ban chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh đã tổ chức một số giải thể thao, thu hút hàng trăm VĐV phong trào tham gia như các giải: việt dã, cờ vua, cờ tướng... Các ngành: Công an, Quân đội, Giáo dục và Đào tạo cũng đã tổ chức nhiều giải TDTT hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” như: Hội thao Quốc phòng, Đại hội Khỏe vì an ninh Tổ quốc, Hội khỏe Phù đổng tỉnh lần thứ X.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, TUV, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh lần thứ IX cho biết: “Qua 8 kỳ tổ chức Đại hội TDTT các cấp trong tỉnh đã đánh dấu phong trào TDTT ngày càng lớn mạnh về quy mô, nâng cao về chất lượng, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Số lượng các môn thi đấu và thành tích của các VĐV trong các kỳ đại hội ngày một phát triển; trình độ tổ chức của cán bộ, viên chức ngành TDTT được nâng cao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các giải đấu. Đại hội TDTT tỉnh lần thứ IX năm 2022 có 15 môn thi đấu chính thức gồm: điền kinh, việt dã, vật tự do, bơi lội, bơi chải, bóng đá nam, cầu lông, kéo co, võ cổ truyền, bóng bàn, cờ vua, cờ tướng, taekwondo, aerobic, bóng chuyền. Các môn thi đấu đều đã được ban hành Điều lệ cụ thể”. Để việc tổ chức Đại hội TDTT diễn ra nghiêm túc, chặt chẽ và chu đáo, đảm bảo chất lượng, tiến độ thời gian theo quy định, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 100/KH-UBND về việc tổ chức Đại hội TDTT các cấp tỉnh Nam Định, tiến tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022. UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Phó ban; Ban tổ chức Đại hội TDTT tỉnh thành lập các tiểu ban để tham mưu giúp việc và tổ chức thực hiện các nội dung theo kế hoạch. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo và Ban tổ chức Đại hội TDTT tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan triển khai công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các địa điểm thi đấu: Sân vận động Thiên Trường, Cung Thể thao tỉnh, Bể bơi tỉnh, Nhà thi đấu Trần Quốc Toản; chuẩn bị đội ngũ cán bộ nghiệp vụ, trọng tài; cử cán bộ, HLV tham gia các lớp tập huấn do Tổng cục TDTT và các Liên đoàn thể thao tổ chức để tham gia làm nhiệm vụ tại Đại hội TDTT tỉnh; tích cực chuẩn bị lực lượng VĐV thể thao thành tích cao tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022.

Chỉ còn 2 tháng nữa, Đại hội TDTT tỉnh lần thứ IX năm 2022 sẽ chính thức diễn ra, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các ngành chức năng liên quan và thành phố Nam Định đã xây dựng và hoàn thiện kịch bản chương trình lễ khai mạc, lễ bế mạc đại hội; chuẩn bị các điều kiện phục vụ các màn đồng diễn, xếp chữ, diễu hành phục vụ lễ khai mạc và lễ bế mạc đại hội; đảm bảo công tác lễ tân, hậu cần, y tế, thông tin - tuyên tuyền, trang trí - khánh tiết, an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm… trước, trong và sau đại hội; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức để Đại hội TDTT tỉnh lần thứ IX năm 2022 diễn ra thành công tốt đẹp./.

Bài và ảnh: Khánh Dũng