Cầu thủ Văn Trường của CLB bóng đá Nam Định bị phạt nguội sau vòng 1

Ngày 20-1, Ban kỷ luật LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã ra thông báo kỷ luật từ những vi phạm ở vòng 1 LS V-League 2021. Qua đó, Đinh Văn Trường của đội Nam Định cùng 3 đội B.Bình Dương, Đà Nẵng và Topenland Bình Định dính án phạt ở vòng đầu tiên.

Văn Trường chia vui cùng đồng đội sau bàn thắng vào lưới Hà Nội

Cụ thể nội dung của thông báo kỷ luật như sau:

Phạt 7.500.000đ (Bảy triệu năm trăm nghìn đồng) và đình chỉ thi đấu 2 trận kế tiếp đối với cầu thủ Đinh Văn Trường (số 12) của câu lạc bộ bóng đá Nam Định do có hành vi phạm lỗi nghiêm trọng đối với cầu thủ Đỗ Hùng Dũng (số 88) của CLB Hà Nội trong trận đấu giữa hai CLB Nam Định và Hà Nội ngày 15-1-2021 trên sân vận động Thiên Trường, Nam Định tại LS V-League 2021.

Phạt câu lạc bộ bóng đá Becamex Bình Dương 4.000.000đ (Bốn triệu đồng) do có 7 người bị phạt thẻ vàng trong trận đấu giữa hai CLB Becamex Bình Dương và Đông Á Thanh Hóa ngày 16-1-2021 trên sân vận động Bình Dương, tỉnh Bình Dương tại LS V-League 2021.

Phạt câu lạc bộ bóng đá SHB Đà Nẵng 2.000.000 đ (Hai triệu đồng) do có 5 người bị phạt thẻ vàng trong trận đấu giữa hai CLB Đà Nẵng và TPHCM ngày 17-1-2021 trên sân vận động Hòa Xuân, Đà Nẵng tại LS V-League 2021. Đội tân binh Topenland Bình Định cũng bị phạt 2.000.000đ (Hai triệu đồng) do có 5 người bị phạt thẻ vàng trong trận đấu giữa hai CLB Sông Lam Nghệ An và Topenland Bình Định ngày 16-1-2021 trên sân vận động Vinh, tỉnh Nghệ An tại LS V-League 2021.

