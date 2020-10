Khổ luyện để gặt hái vinh quang

Từ lâu, tỉnh ta được giới chuyên môn đánh giá có lực lượng VĐV nữ tài năng phù hợp với các môn thể thao cần sức mạnh, dẻo dai như điền kinh, các môn võ... Thực tế, nhiều năm qua đã có hàng trăm VĐV nữ của tỉnh đạt thành tích nổi bật trên đấu trường thể thao trong nước và quốc tế.

Các nữ vận động viên giành nhiều vinh quang cho thể thao thành tích cao tỉnh tại các giải đấu trong nước và quốc tế.

Trên nền tảng truyền thống đào tạo VĐV, nhất là các VĐV nữ, cộng với sự phát triển mạnh mẽ của các cuộc thi đấu cơ sở, các kỳ thi học sinh giỏi TDTT, Hội khoẻ Phù Đổng đã tạo tiền đề để thể thao tỉnh những năm gần đây đầu tư phát triển đội ngũ VĐV nữ với quy mô, số lượng ngày càng nhiều. Đội tuyển điền kinh - bộ môn “mũi nhọn” của thể thao tỉnh với hơn 60% VĐV nữ tập luyện hàng ngày trên đường pitch sân vận động Thiên Trường. Bên cạnh sự tập luyện vất vả, các VĐV nữ cũng có nguy cơ chấn thương bất cứ khi nào. Một cú nhảy xa tiếp đất không đúng động tác, chỗ dậm nhảy cao, nhảy xa không đạt chuẩn… sẽ dẫn tới trẹo chân, lật cổ chân và nhiều chấn thương nguy hiểm, đeo đẳng theo suốt sự nghiệp. Đối với các nữ tuyển thủ quốc gia có lẽ khó khăn nhân lên gấp bội khi có cuộc sống xa gia đình, xa con cái, đối diện với áp lực về chuyên môn, thành tích thi đấu. Trong đợt tập trung của Đội tuyển Điền kinh quốc gia, những ngôi sao của điền kinh Nam Định vẫn tích cực rèn luyện thể lực đáp ứng giáo án của ban huấn luyện đề ra nhằm duy trì và tích lũy thể lực hướng tới các giải đấu của điền kinh Việt Nam trong năm 2020. “Cô gái vàng” điền kinh Nam Định, Nguyễn Thị Huyền cho biết: “Ngoài việc hoàn thành khối lượng tập luyện cường độ cao, trong đợt dịch COVID-19 vừa qua, do phải tuân thủ lệnh “cấm trại” tôi không có điều kiện về thăm nhà, phải xa con gái chưa đầy 1 tuổi. Tôi và chồng phải gửi con nhờ bố mẹ chăm sóc để tập trung cùng đội tuyển, trong khi ông xã công tác tại Trường Đại học TDTT Bắc Ninh cũng xa nhà đằng đẵng. Nhớ con, ngày nào tập xong, tôi cũng gọi điện về nhà để nói chuyện và nhìn mặt con. Trước mỗi lần thi đấu, tôi đều mở ảnh và video của con trong điện thoại ra xem để có thêm động lực. Tôi cảm thấy tiếc khi không thể tận mắt thấy con lớn lên từng ngày ở thời điểm cần gần gũi con nhất. Vì thế tôi càng phải cố gắng nhiều hơn để có thành tích khi trở về được vui vẻ, bù đắp cho con quãng thời gian thiếu thốn tình cảm của cha mẹ. May mắn cho tôi vì công việc được chồng, gia đình thấu hiểu, cảm thông và ủng hộ.” Tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia I Hà Nội, cùng tập luyện với Huyền trên đội tuyển quốc gia còn có “đàn em” Đinh Thị Bích đã có trải nghiệm tập luyện trong môi trường này. Nữ tuyển thủ giành HCV SEA Games 30 cho biết: Hiện lịch trình tập của tôi một ngày 2 buổi, buổi sáng từ 7h30 đến 10h30, buổi chiều từ 15h đến 17h. Khối lượng tập luyện ở quãng thời gian này tương đối nặng vì đây là mùa tập tích lũy thể lực để chuẩn bị mùa thi đấu sau dịch COVID-19. Như môn điền kinh, các VĐV nữ của đội tuyển vật cũng trải qua nhiều vất vả trong tập luyện. Huấn luyện viên đội tuyển vật tỉnh, Chu Thị Kim Thoa cho biết: Các đô vật nữ phải trải qua rất nhiều khó khăn để vươn tới thành công. Không chỉ là chuyện thẩm mỹ ngoại hình mà thính lực của đô vật cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đối với vật tự do và vật cổ điển, VĐV thường gặp các chấn thương với những cú giật, gồng, móc… của đối phương khi thi đấu hoặc trong khi tập luyện; có trường hợp đôi tai bị biến dạng do bị tay của đối phương, đồng đội ghì vào đầu nhiều lần. Sự biến dạng của những đôi tai trở thành đặc điểm riêng gắn với các nữ đô vật khi phải liên tục va đập trực tiếp xuống thảm đấu. Thậm chí, thời kỳ đầu mới tập, những đòn quăng bất ngờ khiến chuyện rách tai hay mất khả năng nghe cục bộ, đôi tai con gái vì thế mà trở nên “xấu xí” bẹp dí, quăn tít với các vết sẹo. Chưa kể các VĐV nữ cũng phải thực hiện việc ép cân, giảm trọng lượng để đạt thành tích ở nội dung thi đấu. Ép cân là chuyện tất yếu phải thực hiện nghiêm ngặt ở nhiều môn, tuy nhiên, khó có môn nào sánh được với vật nữ về sự khó khăn gian khổ, nhất là với chuyện nhịn ăn. Các đô vật chủ yếu uống nước, cao điểm hàng lít/lần, khẩu phần ăn chỉ gồm rau, một ít thịt bò và cơm, áp dụng ít cũng 1 tuần, nhiều lên tới cả tháng. Một liệu pháp ép cân khác từng trở thành nỗi “ác mộng” với các tuyển thủ vật nữ: trùm áo chạy bộ. Để có thể ép tối đa cân nặng trước các giải đấu, bất kể trời nắng hay lạnh, hàng ngày, các nữ đô vật phải mặc nhiều áo, trùm cả áo mưa chạy để đốt ca-lo.

Vượt lên những vất vả trong tập luyện, các VĐV nữ của tỉnh liên tục gặt hái được những thành công trên đấu trường thể thao trong nước và quốc tế. Theo thống kê, trung bình mỗi năm nhóm VĐV nữ của các đội tuyển thể thao thành tích cao của tỉnh đạt hàng chục huy chương tại các giải thể thao trong nước và quốc tế. Trong năm 2019, các đội tuyển thể thao tỉnh đạt 78 huy chương (bao gồm 26 HCV, 19 HCB, 33 HCĐ) tại các giải thể thao trong nước; đạt 29 huy chương (gồm 13 HCV, 5 HCB, 11 HCĐ) tại các giải thể thao quốc tế và khu vực thì một nửa số huy chương đó do các VĐV nữ giành được. Năm 2020, tỉnh ta đóng góp số lượng lớn các VĐV nữ tham gia các đội tuyển quốc gia như: Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thu Hà, Đinh Thị Bích… ở bộ môn điền kinh và Trần Ánh Tuyết ở bộ môn vật. Các nữ VĐV tỉnh ta tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc tại các giải đấu trong nước và quốc tế, trở thành nòng cốt tại các tuyến đội tuyển quốc gia.

Phía sau những tấm huy chương danh giá là sự khổ luyện, hy sinh và thiệt thòi trong cuộc sống của những nữ tuyển thủ. Thời gian tới, cùng với sự quan tâm của các ngành, các cấp, các VĐV nói chung và nữ VĐV nói riêng hy vọng sẽ nhận được những chế độ, lương thưởng xứng đáng với mồ hôi, nước mắt mà các nữ tuyển thủ đổ xuống sân tập, sàn đấu để giúp thể thao tỉnh nhà vươn lên mạnh mẽ trên các đấu trường trong nước, ghi dấu ấn trên đấu trường khu vực, quốc tế./.

Bài và ảnh: Hoàng Anh