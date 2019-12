Ghi nhận từ Hội khỏe Phù Đổng các cấp

Từ đầu năm học 2019-2020 đến nay, các trường học và Trung tâm giáo dục thường xuyên trong tỉnh sôi nổi tổ chức các giải đấu thuộc Hội khỏe Phù Đổng cấp cơ sở, hướng tới Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ X-2020 với mục tiêu tạo chuyển biến tích cực trong công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao học đường, góp phần phát triển tầm vóc, thể chất và nâng cao sức khỏe học sinh.

Môn bóng đá luôn thu hút đông học sinh khối trung học phổ thông tham gia tại Hội khỏe Phù Đổng các cấp.

Căn cứ Kế hoạch 110/KH-UBND của UBND tỉnh về tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ X năm 2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, các trường trung học phổ thông, các Trung tâm giáo dục thường xuyên đều tổ chức tối thiểu 6 môn thi đấu theo quy định, đồng thời có thêm một số môn: bóng đá 5-7 người, võ cổ truyền, võ nhạc, nhảy dân vũ... phù hợp với điều kiện, khả năng.

Do Hội khỏe Phù Đổng tỉnh năm nay được tổ chức sớm so với các kỳ Hội khỏe Phù Đổng trước nên đến nay, nhiều trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trong tỉnh đã cơ bản hoàn thành việc tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cơ sở. Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ (thành phố Nam Định) khai mạc Hội khỏe Phù Đổng trường từ ngày 11-11. Trong đó, môn bóng đá có 21 đội bóng tham gia, thi đấu vòng loại từ ngày 12-10, chung kết vào Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11); môn đá cầu với hơn 24 lớp đăng ký tham gia. Hội khỏe Phù Đổng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ sẽ kết thúc vào ngày 22-12 với các môn: bóng đá, cầu lông, cờ vua, nhảy cao, nhảy xa. Ở Trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo (thành phố Nam Định), việc tổ chức Hội khỏe Phù Đổng diễn ra ngay từ đầu năm học 2019-2020 với các môn: điền kinh, bóng đá, kéo co, cầu lông, aerobic, bóng bàn, cờ vua. Các môn thi đấu vào giữa các giờ ra chơi và các buổi chiều sau giờ học chính khóa, dự kiến kết thúc đầu tháng 1-2020. Đến cuối tháng 11, Trường Trung học phổ thông A Nghĩa Hưng cũng đã tổ chức xong Hội khỏe Phù Đổng cấp trường thu hút 200 học sinh ở 36 lớp học tham gia sôi nổi với 8 môn thi đấu. Trường Trung học phổ thông Mỹ Lộc tổ chức cho học sinh thi đấu cầu lông, đá cầu trong dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11), dự kiến đến cuối tháng 12 và đầu tháng 1-2020 sẽ tổ chức xong Hội khỏe Phù Đổng cấp trường với các môn: điền kinh, bóng bàn, cờ vua, đá cầu. Trường Trung học phổ thông B Hải Hậu nhiều năm qua luôn giữ vững đơn vị dẫn đầu công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học của tỉnh. Hội khỏe Phù Đổng năm nay thu hút sự tham gia của gần 250 vận động viên của 28 lớp thi đấu các môn: điền kinh (chạy 800m, 1.500m, nhảy cao, nhảy xa), đá cầu, bóng bàn, cờ vua. Trường Trung học phổ thông Thịnh Long đã tổ chức xong Hội khỏe Phù Đổng cấp trường vào ngày 13 và 14-11 với các môn: điền kinh, cờ vua, bóng bàn, cầu lông, đá cầu. Hiện các đội tuyển thể thao nhà trường đang tích cực tập luyện vào các buổi chiều thứ Năm, thứ Bảy hàng tuần để chuẩn bị cho Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh.

Không khí chuẩn bị cho Hội khỏe Phù Đổng ở khối Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố cũng rất khẩn trương. Nhiều năm liền, Phòng Giáo dục và Đào tạo Hải Hậu là đơn vị mạnh của tỉnh trong công tác giáo dục thể chất và thể thao học đường. Từ đầu tháng 12-2019, ở 35 trường tiểu học, 36 trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện đều sôi nổi không khí tập luyện chuẩn bị cho Hội khỏe Phù Đổng cấp trường, tiến tới Hội khỏe Phù Đổng huyện sẽ được tổ chức vào ngày 20-2-2020 với 10 môn cấp trung học cơ sở gồm: cờ vua, đá cầu, bóng bàn, cầu lông, bơi lội, bóng đá nam, aerobic, võ cổ truyền, võ nhạc, điền kinh; 4 môn cấp tiểu học gồm: điền kinh, bóng bàn, cờ vua, aerobic. Đồng chí Vũ Thế Hưng, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cho biết: “Các giải thi đấu thể thao tại Hội khỏe Phù Đổng trường có chất lượng chuyên môn khá cao; công tác điều hành các trận đấu của đội ngũ giáo viên thể chất dần được cải thiện. Sau thời gian tập luyện tại các nhà trường, cuối tháng 2-2020 các vận động viên sẽ được huấn luyện tập trung theo sự hướng dẫn của các giáo viên giáo dục thể chất có chuyên môn giỏi của huyện. Phòng Giáo dục và Đào tạo Hải Hậu sẽ phấn đấu duy trì thành tích trong top 3 đơn vị cấp huyện, thành phố tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh năm 2020”. Trong tháng 2-2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nghĩa Hưng sẽ hoàn thành tổ chức Hội khỏe Phù Đổng; trong đó học sinh tiểu học thi đấu các môn: điền kinh (5 nội dung thi đấu), cờ vua, bóng bàn; khối trung học cơ sở thi đấu các môn: điền kinh, cờ vua, bóng bàn, đá cầu, cầu lông, bơi lội. Sau Hội khỏe Phù Đổng các cấp, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện lựa chọn một số học sinh có thành tích xuất sắc được triệu tập đội tuyển huyện. Tổng hợp nhanh đến tháng 12-2019, toàn tỉnh có trên 80% các trường trung học phổ thông hoàn thành tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường, 10/10 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố đã xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức Hội khỏe Phù Đổng.

Việc tổ chức thành công Hội khỏe Phù Đổng các cấp sẽ là cơ sở để đánh giá công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường; khuyến khích học sinh tham gia rèn luyện thể lực, tăng cường sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Qua các giải thể thao, các đơn vị sẽ tuyển chọn lực lượng vận động viên có thành tích xuất sắc bồi dưỡng tham gia để đạt giải cao tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ X năm 2020 và hướng đến Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2020 do tỉnh ta đăng cai tổ chức./.

Bài và ảnh: Hoàng Anh