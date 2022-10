Mỹ Lộc nâng "chất" phong trào xây dựng gia đình văn hóa

“Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, có lối sống thân thiện với môi trường, tạo môi trường sống xanh - sạch - đẹp, là hạt nhân, tế bào lành mạnh của xã hội, tổ ấm của mỗi người; là nơi nuôi dưỡng, bồi đắp nhân cách, lối sống tôn trọng đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc; phát huy, nhân rộng các giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng văn hóa, con người Mỹ Lộc thân thiện, văn minh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững” - Đó là mục tiêu Kế hoạch số 1082/KH-UBND ngày 5-4-2022 của UBND huyện Mỹ Lộc về thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn huyện.

Hội Phụ nữ xã Mỹ Tiến triển khai mô hình "5 có, 3 sạch", vận động hội viên tham gia xử lý phân loại rác sinh hoạt tại nguồn, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Đồng chí Lê Quang Huy, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Lộc cho biết: Để tạo chuyển biến sâu sắc, toàn diện, thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, góp phần xây dựng văn hóa, con người Mỹ Lộc đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, Huyện ủy, UBND huyện Mỹ Lộc đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở đưa các nội dung thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (ĐSVH)” vào nghị quyết của cấp ủy Đảng, kế hoạch của chính quyền. Trong đó, thực hiện hiệu quả các tiêu chí “cứng” như: 100% các gia đình được tuyên truyền, giáo dục về truyền thống dân tộc, truyền thống văn hóa, truyền thống gia đình, giá trị tốt đẹp của gia đình hiện đại. 100% xã, thị trấn đưa nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục hệ giá trị gia đình trong thời kỳ mới vào hương ước, quy ước của dòng họ, cộng đồng, làng xã. Hàng năm 90% vụ việc bạo lực gia đình được giải quyết theo quy định pháp luật.

Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng ĐSVH” huyện đã hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện các tiêu chí đạt danh hiệu “gia đình văn hóa (GĐVH)”, “khu dân cư văn hóa” theo Nghị định 122/NĐ-CP ngày 17-9-2018 của Chính phủ. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức, hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác xây dựng GĐVH, coi đó vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển bền vững. Trong đó, tập trung tuyên truyền các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới như: Kế hoạch số 19-KH/TU ngày 30-8-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; Kế hoạch số 34 ngày 23-3-2022 của UBND tỉnh thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nam Định; Kế hoạch số 51 ngày 14-4-2022 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025; Kế hoạch số 52 ngày 14-4-2022 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030. Tuyên truyền về nội dung các tiêu chí ứng xử trong gia đình nhằm củng cố, xây dựng các mối quan hệ trong gia đình bền chặt, hạt nhân gia đình vững chắc để từ đó phát huy vai trò gia đình trong xây dựng môi trường văn hóa, con người Việt Nam; đề cao vai trò gia đình trong nuôi dưỡng, định hướng giá trị, giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử cho thế hệ trẻ; ý nghĩa của văn hóa ứng xử trong gia đình, các chuẩn mực, giá trị văn hóa gia đình; phê phán, lên án các hành vi bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật về gia đình… Sử dụng đa dạng các hình thức tuyên truyền, chuyển tải thông tin phổ biến đến người dân như trên hệ thống loa truyền thanh, trên trang thông tin điện tử địa phương, lồng ghép trong các cuộc họp, sinh hoạt đoàn thể có nội dung liên quan. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương tổ chức bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa; tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế hạnh phúc (20-3), Ngày Gia đình Việt Nam (28-6), Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (25-11), Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11) với nhều hình thức hoạt động phong phú, thu hút sự tham gia của các gia đình nhằm động viên, khuyến khích, thu hút sự quan tâm của các thành viên trong gia đình.

Mặt trận Tổ quốc huyện và các hội, đoàn thể của huyện tích cực nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, hội viên, đoàn viên về vị trí, vai trò của gia đình và công tác xây dựng gia đình. Vận động, hỗ trợ cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện trách nhiệm vun đắp, gìn giữ giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trọng tâm là xây dựng GĐVH, “Khu dân cư văn hóa”. Tiêu biểu như: Hội Phụ nữ với phong trào xây dựng “Gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, “Gia đình 5 không, 3 sạch”; Hội Nông dân với phong trào xây dựng “Gia đình nông dân văn hóa giúp nhau phát triển kinh tế”; Hội Cựu chiến binh với phong trào “Gia đình cựu chiến binh gương mẫu”; Hội Người cao tuổi thực hiện “Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền”; Đoàn Thanh niên với cuộc vận động “Cưới theo nếp sống văn minh”. Ông Lê Văn Đạm, Trưởng Ban đoàn kết Công giáo huyện Mỹ Lộc cho biết: Toàn huyện có 1.300 hộ với gần 7.000 người là đồng bào theo đạo Công giáo. Là thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ban đoàn kết Công giáo huyện đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động đồng bào Công giáo chung sức xây dựng nông thôn mới. Phát động sâu rộng các phong trào: “Đẹp xóm làng, đẹp xứ họ, đẹp ruộng đồng”; “Xây dựng xứ, họ tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu”; Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tệ nạn xã hội... Nhiều xứ, họ tập trung thực hiện phong trào “Ba an toàn”, “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”, “Xứ, họ đạo không có ma túy, không tội phạm”, “Xứ, họ đạo bình yên”, “Bình yên làng nghề”, “Gia đình hòa thuận”. Nhiều gia đình Công giáo đã đoàn kết xây dựng mô hình vườn - ao - chuồng phát triển kinh tế gia đình; đầu tư phát triển ngành dịch vụ, nghề truyền thống. Tiêu biểu là các ông Phạm Ngọc Kế, ông Trần Văn Cảnh (xứ Trại Mới) phát triển nghề gỗ, thủ công mỹ nghệ đem lại thu nhập gần 1 tỷ đồng/năm; ông Trần Bá Bẩy, bà Lê Mạnh Thi (họ Như Thức); ông Trần Văn Thắng (họ Thát Đông), ông Trần Văn Thịnh (họ Mỹ Lộc) kinh doanh phát triển nghề may mặc, chăn, ga, gối đệm, doanh thu hàng năm từ 300-500 triệu đồng. Một số cá nhân còn thành lập các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho nhiều lao động với thu nhập ổn định. Nghề truyền thống mây, tre đan tại họ Vạn Đồn (thị trấn Mỹ Lộc); nghề trồng hoa, cây cảnh ở xứ Tường Loan (xã Mỹ Tân) cũng được duy trì, phát triển. Việc xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa được các cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban hành giáo ở các xứ, họ đạo quan tâm vận động giáo dân thực hiện. Các xứ, họ đạo vận động giáo dân thực hiện các nội dung thi đua về văn hoá đã được cụ thể hoá bằng các hương ước, quy ước ở thôn, xóm, khu dân cư. Các hộ giáo dân luôn tuân thủ các quy định của hương ước, quy ước về việc tổ chức việc cưới, việc tang, lễ hội tiết kiệm, lành mạnh, văn minh, loại bỏ hủ tục lạc hậu. Đến nay, toàn huyện có 80% giáo họ đạt tiêu chuẩn “Giáo xứ, giáo họ tiên tiến”; 85% gia đình Công giáo đạt tiêu chuẩn “Gia đình Công giáo gương mẫu”.

Đến tháng 8-2022, huyện Mỹ Lộc có 134/137 thôn, xóm, tổ dân phố đạt danh hiệu, xóm, tổ dân phố văn hóa, 89% gia đình đạt danh hiệu GĐVH. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2021 là 1,31%, tỷ lệ hộ nghèo không thuộc chính sách bảo trợ xã hội (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2021-2025) giảm còn 0,46%. Để nâng cao chất lượng phong trào xây dựng GĐVH thời kỳ 4.0, huyện Mỹ Lộc tiếp tục đổi mới, sáng tạo nội dung, hình thức truyền thông, vận động xây dựng gia đình hạnh phúc phù hợp điều kiện thực tế địa phương, đặc biệt quan tâm các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đưa các tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc, GĐVH tiêu biểu, các giá trị gia đình trong thời kỳ mới vào hương ước, quy ước cộng đồng dân cư. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cộng đồng và các cá nhân trong xã hội, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức về vị trí, vai trò, giá trị của gia đình trong phát triển bền vững kinh tế - xã hội thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Xây dựng và triển khai chương trình truyền thông về xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ. Tăng cường giáo dục truyền thống văn hoá dân tộc, giá trị gia đình; xây dựng nhân cách đạo đức, lối sống văn minh cho thế hệ trẻ thông qua sự phối hợp giáo dục giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Xây dựng gia đình là môi trường an toàn cho trẻ em; bài trừ lối sống vị kỷ, thực dụng; triển khai “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”; chú trọng tổ chức thực hành các hành vi văn hoá lành mạnh, ứng xử chuẩn mực trong gia đình nhằm tạo sự gắn kết, trao truyền và phát huy giá trị gia đình truyền thống tốt đẹp. Thường xuyên, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tấm gương gia đình tiêu biểu, hạnh phúc; đồng thời phê phán, lên án, đấu tranh với những hành vi lệch chuẩn tạo dư luận tiêu cực, tác động xấu tới cộng đồng. Xử phạt nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến công tác gia đình và lĩnh vực gia đình. Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực gia đình, tạo chuyển biến về nhận thức, hành động trong phòng, chống bạo lực để từng bước giảm dần bạo lực gia đình, kịp thời hỗ trợ người bị bạo lực gia đình. 95% xã, thị trấn duy trì mô hình phòng, chống bạo lực gia đình. 40% số hộ gia đình tham gia các buổi nói chuyện chuyên đề về phòng, chống bạo lực gia đình do UBND xã, thị trấn tổ chức tại các xóm, tổ dân phố. Lồng ghép kiến thức phòng, chống bạo lực gia đình vào chương trình giáo dục, đào tạo phù hợp với các cấp học, bậc học; tăng cường sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong phòng, chống bạo lực gia đình. Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức ở địa phương nếu để xảy ra tình trạng bạo lực gia đình trong phạm vi quản lý./.

Bài và ảnh: Việt Thắng