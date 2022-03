Khu dân cư kiểu mẫu tiêu biểu

Chúng tôi đến thăm khu dân cư Bắc Đông Hạ, xã Trung Đông (Trực Ninh) vào một ngày đầu tháng 4. Nắng đổ dài trên những con đường khu dân cư được đổ bê tông sạch sẽ, phong quang, cờ đỏ sao vàng bay phấp phới. Đồng chí Nguyễn Văn Chiêu, Bí thư chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận khu dân cư cho biết, hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”, cán bộ, nhân dân trong khu dân cư đã đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, xây dựng khu dân cư ngày càng khởi sắc.

Khu dân cư văn hóa Bắc Đông Hạ, xã Trung Đông (Trực Ninh).

Khu dân cư Bắc Đông Hạ mới sáp nhập từ 2 khu dân cư Phạm Sơn và Trần Phú, hiện có 355 hộ với 705 khẩu. Sau khi được xã chọn làm điểm xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, thực hiện nghị quyết của chi bộ Đảng với 65 đảng viên, Ban công tác Mặt trận khu dân cư đã tăng cường phối hợp với các đoàn thể vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, qua đó xây dựng, nâng cao các tiêu chí. Các chi Hội CCB, Phụ nữ đã tín chấp vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội cho hội viên và nhân dân vay để phát triển sản xuất, kinh doanh dịch vụ, chuyển đổi cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ. Đến nay, năng suất lúa của xóm đạt bình quân 123 tạ/ha/năm; các lĩnh vực sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ ngày càng phát triển. Đặc biệt, với sự tích cực tuyên truyền, vận động của chi bộ và Ban công tác Mặt trận khu dân cư, 2 năm qua, nhân dân trong xóm và con em xa quê đã đóng góp tiền của, công sức xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng. Người dân nơi đây đã hiến trên 2.400m2 đất làm đường giao thông, đường nội đồng tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương. Đến nay, 100% đường dong, ngõ xóm trong xóm đã được bê tông hóa, các công trình thủy lợi, thủy nông được củng cố. Các tuyến đường dong ngõ đều có rãnh thoát nước thải, nước mưa, có hố ga lắng, lọc theo quy định. 100% các tuyến đường qua khu dân cư đều được lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng với tổng kinh phí hàng trăm triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Nhà văn hóa được đầu tư các trang thiết bị đồng bộ, có đầy đủ hệ thống âm thanh, ánh sáng trị giá 85 triệu đồng. Khuôn viên nhà văn hóa được trồng hoa, cây xanh, tích hợp sân thể thao mi ni phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn nghệ, tập luyện dưỡng sinh của nhân dân. Ngoài sân thể thao mi ni trong khuôn viên nhà văn hóa, khu dân cư Bắc Đông Hạ đã quy hoạch xây dựng được khu thể thao riêng biệt để tổ chức giao lưu, thi đấu các môn cầu lông và lắp đặt các dụng cụ tập luyện thể dục thể thao ngoài trời như: xà đơn, xà kép… Về cảnh quan môi trường, 100% các hộ dân đã tích cực tham gia phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn và xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón cho cây trồng, phù hợp với việc đảm bảo giữ gìn vệ sinh môi trường khu vực nông thôn. Các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm đều ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh, khử trùng, tiêu độc chuồng trại, xây dựng hệ thống xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường, không làm ảnh hưởng đến các hộ xung quanh. Hàng năm, Ban công tác Mặt trận khu dân cư tổ chức ký cam kết với các gia đình không thả vật nuôi tự do ra đường nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và các phương tiện giao thông đi lại. Trong phong trào xây dựng NTM kiểu mẫu, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội của khu dân cư cũng tích cực tham gia với đa dạng các hoạt động cụ thể, trong đó chi Hội Phụ nữ đảm nhận chăm sóc, vệ sinh, cắt tỉa 1km đường hoa; chi Hội CCB phụ trách hàng cây CCB, thành lập “tổ CCB vì dân” giúp đảm bảo an ninh trật tự; chi Đoàn Thanh niên với phong trào “Thứ 7 tình nguyện” và “Chủ nhật xanh” ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường. Hàng năm, khu dân cư đều tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11) với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, góp phần tăng cường tình làng, nghĩa xóm. Ban công tác Mặt trận khu dân cư đã tổ chức tuyên dương khen thưởng các tập thể, gia đình tiêu biểu trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Tổ chức ký giao ước thi đua giữa các ngành, đoàn thể trong thực hiện nếp sống văn hóa mới; ký cam kết thực hiện các nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” với từng hộ gia đình trong triển khai thực hiện. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ xã trong cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, Ban công tác Mặt trận khu dân cư đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia ủng hộ xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, ủng hộ từ thiện, nhân đạo, quỹ phòng, chống dịch COVID-19. Các hoạt động khuyến học, khuyến tài được đẩy mạnh. Nhiều năm liền trong khu dân cư không có học sinh bỏ học, trẻ em đều đến trường đúng độ tuổi. Tình hình an ninh chính trị ở địa phương luôn được giữ vững. Đến nay, khu dân cư có trên 90% số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; trên 90% người dân trong khu dân cư tham gia BHYT; 100% số hộ dân được sử dụng điện thường xuyên, an toàn; 100% tỷ lệ hộ gia đình trong khu dân cư có các công trình vệ sinh đạt yêu cầu; tỷ lệ hộ nghèo trong khu dân cư giảm xuống còn 1%.

Với những nỗ lực, cố gắng trong xây dựng NTM kiểu mẫu gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, nhiều năm liền khu dân cư Bắc Đông Hạ được UBND huyện Trực Ninh công nhận danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”. Năm 2021, cán bộ, nhân dân trong khu dân cư vui mừng phấn khởi khi đạt thành tích khu dân cư NTM văn hóa kiểu mẫu. Để duy trì và phát huy kết quả đạt được, cán bộ, đảng viên và người dân trong khu dân cư tiếp tục đề ra các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao các tiêu chí văn hóa, củng cố các mối quan hệ trong các gia đình, gắn kết tình làng, nghĩa xóm, qua đó đưa khu dân cư ngày càng phát triển./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh