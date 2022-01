Ngành Văn hóa nỗ lực thích ứng trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19

Hai năm qua, đại dịch COVID-19 đã tác động tới mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, trong đó, ngành Văn hóa của tỉnh chịu ảnh hưởng trực tiếp khi nhiều chương trình, hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch (VH, TT và DL) phải dừng tổ chức hoặc tạm hoãn để đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Linh hoạt, đổi mới các hoạt động chuyên môn phù hợp với trạng thái “bình thường mới”, từng bước thích ứng trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, đảm bảo thực hiện tốt các nhiêm vụ chính trị là một trong những giải pháp mà ngành Văn hóa đã nỗ lực triển khai có hiệu quả.

Tiết mục biểu diễn nghệ thuật của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh tại Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ.

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh không tổ chức biểu diễn trực tiếp phục vụ nhân dân. Điều này đã ảnh hưởng đến doanh thu của đơn vị và đời sống của cán bộ, nghệ sĩ, diễn viên gặp nhiều khó khăn. Để khắc phục khó khăn, lãnh đạo Nhà hát đã chỉ đạo các đoàn nghệ thuật Chèo, Cải lương, Kịch nói triển khai mô hình “Sân khấu trực tuyến” thông qua mạng xã hội như: Youtube, Facebook, Zalo… để giới thiệu các tác phẩm mới tới công chúng; đặc biệt có nhiều tiết mục nội dung tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch COVID-19 được khán giả yêu mến, ủng hộ. Thông qua biểu diễn trực tuyến, các tiết mục nghệ thuật đã thu hút lượng khán giả truy cập, tương tác tương đối đông, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân trong bối cảnh dịch bệnh. Đây cũng là cách thức để các nghệ sĩ được duy trì làm nghề, sống với đam mê, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp văn hóa, văn nghệ của tỉnh. Trong công tác thông tin, tuyên truyền, Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm tỉnh đã tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các hoạt động tuyên truyền mừng Đảng - mừng Xuân, kỷ niệm các ngày lễ lớn của địa phương, đất nước, nhất là các hoạt động tuyên truyền Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp; đẩy mạnh tuyên truyền công tác chỉ đạo, điều hành và những quy định trong phòng chống dịch, bệnh COVID-19 trên hệ thống truyền thanh của Trung tâm, dùng xe ô tô tuyên truyền lưu động đến các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Riêng lĩnh vực quảng cáo thời gian qua hoạt động tương đối ổn định. Ngành đã triển khai thực hiện thủ tục hành chính mức độ 3, 4 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh. Do vậy, việc nộp và giải quyết hồ sơ đảm bảo đúng tiến độ công việc. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, các hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo đã giảm về số lượng (chỉ bằng 3/4 so với các năm chưa có dịch). Trong hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, các cơ sở phải đóng cửa triền miên trong 2 năm qua khiến chủ các cơ sở gặp nhiều khó khăn; nhất là đối với các cơ sở phải thuê địa điểm mặt bằng kinh doanh. Nhiều chủ cơ sở buộc phải sang nhượng quán hoặc chuyển sang kinh doanh lĩnh vực khác.

Đối với lĩnh vực thể dục, thể thao (TDTT), việc tạm dừng các hoạt động TDTT trong thời gian dài khiến sự phát triển thể thao thành tích cao, thể thao chuyên nghiệp, thể thao phong trào của tỉnh không đạt chỉ tiêu đã đề ra. Nhiều giải thể thao phong trào cũng như kế hoạch đào tạo, huấn luyện vận động viên (VĐV) thể thao thành tích cao phải hoãn không thời hạn nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch. Việc dừng các hoạt động TDTT còn ảnh hưởng đến phong trào thể thao của các địa phương và việc tập luyện TDTT thường xuyên của người dân. Năm 2021, chương trình dạy bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em ở cả 10 huyện, thành phố không tổ chức được. Trong năm 2021 đến nay, tỉnh ta mới chỉ tổ chức được một sự kiện TDTT cấp tỉnh là Hội khỏe Phù Đổng toàn tỉnh lần thứ X (từ ngày 22 đến 29-4). Dự báo dịch COVID-19 sẽ còn kéo dài và diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng đến hoạt động TDTT trong thời gian tới. Do vậy, ngành VH, TT và DL đang xây dựng phương án, trong đó định hướng cắt, giảm các giải đấu TDTT. Mục tiêu lớn nhất là tập trung hoàn thành Đại hội TDTT các cấp hướng tới Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ IX theo kế hoạch đề ra trong thời gian sớm nhất. Để đảm bảo an toàn cho các VĐV, huấn luyện viên (HLV), ngoài hoãn, lùi lịch thi đấu nhiều giải TDTT, đối với các đội tuyển thi đấu, tập huấn ở nước ngoài, Sở VH, TT và DL chỉ đạo Trung tâm Thể thao thành tích cao tỉnh, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh điều chỉnh kế hoạch tập luyện, thi đấu phù hợp; tránh di chuyển đến các vùng, khu vực có dịch; thực hiện các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo sức khỏe cho VĐV. Đồng thời, các HLV thực hiện các giáo án, bài tập duy trì thể lực, kỹ thuật, chiến thuật để các VĐV có sự chuẩn bị tốt nhất, hướng đến kết quả cao tại các giải đấu TDTT cấp quốc gia, khu vực và quốc tế.

Du lịch là lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do tác động của đại dịch COVID-19 khi lượng khách và doanh thu từ hoạt động du lịch bị sụt giảm nghiêm trọng. Tính chung 9 tháng đầu năm 2021, tổng lượng khách tới các điểm tham quan du lịch của tỉnh ước đạt 471 nghìn lượt người (bằng 44,2% so với cùng kỳ năm 2020); doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 154 tỷ đồng (bằng 49% so với cùng kỳ năm 2020). Trước tình hình khó khăn vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, đa số các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, doanh nghiệp, vận chuyển khách đã dừng hoạt động; các khách sạn, nhà hàng hoạt động cầm chừng. Nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch phải cắt giảm nhân sự, giảm lương nhân viên, cho nhân viên nghỉ việc không lương, nợ lương, nợ bảo hiểm, nợ lãi tín dụng, nợ phí vật tư, hàng hóa, điện nước… Nhiều cơ sở phải đóng cửa để bảo toàn vốn, tránh thiệt hại nặng. Đa số lao động hoạt động trong ngành Du lịch phải nghỉ việc hoặc tạm thời ngừng việc. Trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đã đầu tư chỉnh trang cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, nâng cấp chất lượng dịch vụ, quảng bá du lịch song do tác động của dịch bệnh, kinh tế khó khăn, thu nhập xã hội giảm, người dân có tâm lý lo ngại khi đi du lịch nên ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch nói riêng.

Để thích ứng an toàn, phù hợp trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, thời gian tới, ngành Văn hóa tiếp tục đánh giá tác động của dịch bệnh đối với các lĩnh vực VH, TT và DL; chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành; chỉ đạo triển khai các giải pháp, hình thức hoạt động thích ứng, phù hợp. Từng bước phục hồi hoạt động của các lĩnh vực VH, TT và DL; trong đó, xây dựng kế hoạch thực hiện một số đề án thuộc thẩm quyền quản lý của ngành như: xuất bản ấn phẩm “Những điểm sáng trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở Nam Định”; xuất bản cẩm nang “Văn hóa - Du lịch Nam Định” và các dự án phối hợp với các sở, ngành của tỉnh. Tập trung chuẩn bị lực lượng VĐV, cơ sở vật chất phục vụ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X, SEA Games 31, Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ IX; chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thành phố tổ chức Đại hội TDTT các cấp đảm bảo an toàn, hiệu quả phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Phối hợp với Ban Văn nghệ (Đài Truyền hình Việt Nam) tổ chức sản xuất bộ phim giới thiệu về di sản văn hóa vật thể và phi vật thể để quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống của quê hương Nam Định trên các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam. Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức quay, ghi hình các chương trình biểu diễn nghệ thuật để phát sóng, phục vụ nhu cầu thưởng thức văn hóa, nghệ thuật của nhân dân./.

Bài và ảnh: Khánh Dũng