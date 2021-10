Ngành Văn hóa tham gia tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19

Thời gian qua tỉnh ta đã quyết liệt thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, kiểm soát tốt tình hình, tạo môi trường an toàn cho người dân sinh hoạt, lao động sản xuất. Trong đó, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT và DL) tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền nhằm giúp các tầng lớp nhân dân tiếp nhận thông tin về tình hình dịch bệnh chính xác, kịp thời; từ đó tạo niềm tin và đồng thuận cao trong phòng, chống dịch COVID-19.

Cụm pa-nô tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 tại nút giao thông chân cầu Lạc Quần.

Sở VH, TT và DL chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm (VH, ĐA và TL) tỉnh, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao (VH, TT và TT) các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, cổ động bằng nhiều hình thức, cung cấp thông tin về chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước, Bộ Y tế và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân trong phòng, chống dịch COVID-19. Từ đầu năm 2021 đến nay, Trung tâm VH, ĐA và TL tỉnh, Trung tâm VH, TT và TT các huyện, thành phố đã kẻ vẽ, chăng treo hơn 300 pa-nô, khẩu hiệu, phát hơn 200 bản tin; tổ chức hàng trăm cuộc tuyên truyền, cổ động lưu động bằng xe ô tô thông tin trên các tuyến đường, phố trung tâm thành phố Nam Định, khu dân cư và các địa điểm tập trung đông người: chợ, bệnh viện, trường học tại các xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Hệ thống đài phát thanh, truyền thanh cấp huyện, cấp xã tăng cường thời lượng và tần suất phát sóng tuyên truyền kịp thời, chính xác, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19; các khuyến cáo của Bộ Y tế nhằm phòng ngừa, hạn chế dịch bệnh lây lan. Trong đó, đặc biệt chú trọng tuyên truyền về kết quả, sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành; biểu dương các cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp, những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong phòng, chống dịch; tuyên truyền, vận động người dân tự giác: thực hiện thông điệp 5K, khai báo y tế, thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly, giãn cách, tránh kỳ thị, xa lánh… Hiệu quả đẩy mạnh tuyên truyền đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, hạn chế sự lây lan trong cộng đồng. Anh Cao Xuân Điều, Đội trưởng Đội tuyên truyền lưu động (Trung tâm VH, ĐA và TL tỉnh) cho biết: “Từ khi dịch bệnh bùng phát trở lại vào tháng 4-2021, các thành viên trong đội thay phiên nhau đi tuyên truyền tại khắp các huyện, thành phố trong tỉnh. Theo sự chỉ đạo của lãnh đạo trung tâm, chúng tôi thực hiện công tác tuyên truyền 2 buổi/ngày, 15 ngày/tháng. Nếu buổi sáng đi tuyên truyền khu vực chợ, khu dân cư, bệnh viện, trường học ở thành phố Nam Định thì buổi chiều chúng tôi tiếp tục hành trình tại các huyện: Nam Trực, Vụ Bản, Mỹ Lộc, Trực Ninh...”. Chị Trần Ngọc Linh, phường Lộc Vượng chia sẻ: “Từ khi đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát, nghe tin về các ca nhiễm COVID-19 tại các huyện Hải Hậu, Giao Thủy, Ý Yên, gia đình tôi ai cũng cảm thấy lo lắng. Tuy nhiên, hàng ngày được nghe tin trên loa phát thanh tại khu dân cư, người dân chúng tôi có thêm hiểu biết bớt hoang mang, chủ động, trách nhiệm hơn trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho gia đình, bản thân và cả cộng đồng”.

Ở các huyện đang áp dụng 4 hình thức tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19: truyên truyền trực quan, xe lưu động, qua hệ thống đài truyền thanh và qua các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt cơ sở. Ngoài việc lắp đặt các cụm pa-nô tuyên truyền khẩu hiệu phòng, chống dịch tại các khu trung tâm xã, thị trấn, Trung tâm VH, TT và TT huyện đã tổ chức xe lưu động tuyên truyền bằng loa trên các tuyến đường trung tâm huyện, trung tâm các xã, thị trấn. Ở các khu dân cư, ngoài tiếp âm từ Đài phát thanh huyện, đài truyền thanh các xã, thị trấn đã tăng cường phát sóng từ 2-3 lần/ngày, đưa tin, bài phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Các khẩu hiệu như: “Thực hiện tốt thông điệp 5K”, “Khai báo y tế tự giác, trách nhiệm vì sức khỏe bản thân, gia đình và xã hội”, “Chung sức, đồng lòng, toàn dân, toàn quân phòng, chống dịch COVID-19”, “Ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch COVID-19” tại các tuyến đường chính, địa điểm tập trung đông người tác động trực quan thu hút sự quan tâm của người dân... Ngoài ra, xe tuyên truyền lưu động của Trung tâm VH, TT và TT huyện thường xuyên về các khu dân cư tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế…

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, TUV, Giám đốc Sở VH, TT và DL cho biết: Từ năm 2020 đến nay, ngành VH, TT và DL tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Đội ngũ các nghệ sĩ, nhạc sĩ, ca sĩ của ngành đã sáng tạo các video clip, sáng tác ca khúc, tiểu phẩm sân khấu tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trên mạng xã hội, lan truyền thông tin qua sự tương tác của người xem. Nhiều video clip, bản thu âm của các nghệ sĩ chèo, cải lương thuộc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh được đăng trên các trang mạng xã hội đã nhận được nhiều lượt thích, chia sẻ rộng rãi. Một số tác phẩm nghệ thuật đã xuất sắc giành giải thưởng trong Cuộc thi “Các tác phẩm nghệ thuật về chủ đề phòng, chống dịch COVID-19” do Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tổ chức như: tác phẩm hát chèo “COVID-19 sẽ tan, bình an Hà Nội” (tác giả Lê Thế Song, trình bày: NSƯT Diệu Hằng); tác phẩm tân cổ “Chung tay chống dịch” (tác giả Nguyễn Thị Diệu Hiền, trình bày NSƯT Thanh Hằng). Qua đó, đã góp phần tạo sự lan tỏa các thông điệp, hiệu ứng tích cực sớm đẩy lùi dịch bệnh, mang lại cuộc sống yên bình, an toàn cho nhân dân. Thời gian tới, ngành VH, TT và DL tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Trong đó, Trung tâm VH, ĐA và TL tỉnh, Trung tâm VH, TT và TT các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền cổ động trực quan bằng băng-rôn, pa-nô, cụm tranh cổ động, xe lưu động, trên hệ thống truyền, phát thanh các cấp với các nội dung về tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID-19 và các biện pháp phòng, chống, ngăn ngừa dịch bệnh. Chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở thực hiện công tác tuyên truyền thông qua hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp với tình hình mới đến từng khu vực, từng đối tượng có chọn lọc nội dung gắn với từng giai đoạn thực tế, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng chung tay đẩy lùi bệnh dịch./.

Bài và ảnh: Khánh Dũng