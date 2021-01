Nâng cao chất lượng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật

Hội Văn học - Nghệ thuật (VHNT) tỉnh là “mái nhà chung” của hơn 250 văn nghệ sĩ sinh hoạt ở 7 bộ môn VHNT gồm: văn xuôi, thơ, nghiên cứu - phê bình, âm nhạc - múa, nhiếp ảnh, mỹ thuật, sân khấu. Triển khai thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 16-6-2008 của Bộ Chính trị (khoá X) về “Tiếp tục xây dựng và phát triển VHNT trong thời kỳ mới”, năm 2020, Hội VHNT tỉnh đã có nhiều hoạt động hỗ trợ đội ngũ văn nghệ sĩ nâng cao chất lượng sáng tác, quảng bá các tác phẩm VHNT, góp phần phục vụ các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, định hướng nâng cao mức hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân.

Tác phẩm “Vùng đất sinh sôi” của NSNA Chu Thế Vĩnh được trưng bày triển lãm tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực đồng bằng sông Hồng năm 2020.

Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Nguyễn Công Thành cho biết: Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệch COVID-19, các hoạt động sáng tác, biểu diễn và quảng bá các tác phẩm VHNT trong tỉnh có những lúc trầm lắng. Các văn nghệ sĩ Nam Định đã khắc phục khó khăn, nhanh chóng nắm bắt đề tài thời sự cho ra đời nhiều tác phẩm thơ, âm nhạc, nhiếp ảnh về đề tài phòng chống dịch COVID-19. Các tác phẩm không chỉ chuyển tải thông tin mà còn có vai trò quan trọng trong việc truyền cảm hứng tích cực đến với xã hội trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Công tác giáo dục tư tưởng chính trị được Hội VHNT tỉnh đặc biệt quan tâm; trong đó, tập trung tuyên truyền các dịp lễ, tết, các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, của đất nước như: Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng (3-2), 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5), chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Đại hội Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong năm 2020, Hội VHNT tỉnh đã giới thiệu nhiều tác phẩm của văn nghệ sĩ trên các báo, đài của Trung ương, của tỉnh, trên Tạp chí Văn nhân; trong đó có 8 hội viên: Vũ Xuân Dương, Phạm Ngọc Quang, Nguyễn Bổng, Phạm Trọng Thanh, Lê Hà Ngân, Trần Xuân Liêm, Hoàng Trung Hiếu, Trung Phương gửi 11 tác phẩm dự thi Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) lần thứ V-2020. Đẩy mạnh công tác định hướng tư tưởng cho đội ngũ văn nghệ sĩ, động viên, khuyến khích các văn nghệ sĩ tích cực sáng tác, Hội VHNT tỉnh đã tổ chức trại sáng tác VHNT tại nhà sáng tác Nha Trang (Khánh Hòa) cho 21 văn nghệ sĩ; tạo điều kiện cho 2 NSNA Chu Thế Vĩnh, Trần Văn Hưng tham dự trại sáng tác tại Đà Nẵng do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức; 2 nhà thơ Phạm Trọng Thanh, Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự trại sáng tác tại Đại Lải (Vĩnh Phúc) do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức; 3 hội viên sân khấu là đạo diễn, NSƯT Trịnh Quang Khanh, đạo diễn Phạm Khải Hoàn, tác giả Giang Phong tham dự trại sân khấu tại Đà Lạt (Lâm Đồng) và Đại Lải (Vĩnh Phúc).

Các chuyến đi sáng tác là dịp để các văn nghệ sĩ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực và chất lượng sáng tác các tác phẩm VHNT. Năm 2020, các hội viên bộ môn Văn xuôi đã có trên 90 tác phẩm truyện ngắn, bút ký, tản văn, được đăng trên các báo Trung ương và địa phương. Nhà văn Mai Tiến Nghị đoạt giải Tư cuộc thi tiểu thuyết lần thứ V do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức với tiểu thuyết “Đông trùng hạ thảo”; nhà văn Phạm Hồng Loan đoạt giải Nhì cuộc thi viết kỷ niệm “100 năm mái Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong”. Bộ môn Thơ có 35 hội viên, trong đó có 18 hội viên trên 70 tuổi, làm việc ở nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau. Đa số các hội viên có bề dày sáng tác, giàu vốn sống và kinh nghiệm. Nhiều hội viên có tác phẩm in ở Báo Văn nghệ (Hội Nhà văn Việt Nam), Tạp chí Văn nghệ các địa phương trong cả nước. 3 tác giả đoạt giải các cuộc thi là các nhà thơ: Trần Văn Lợi, Trần Hồng Giang; Hoàng Trung Hiếu. Năm 2020, nhiều hội viên bộ môn Nghiên cứu - phê bình hoạt động tích cực. Bộ môn đã xuất bản tập sách “Danh tướng thời Trần”; nhiều tác giả tham gia viết bài tham luận cho các hội thảo về văn hóa - xã hội của tỉnh và Trung ương. Ở bộ môn Âm nhạc - múa, nhiều tác giả đã sáng tác các tác phẩm nghệ thuật đặc sắc biểu diễn trong các chương trình, hội diễn nghệ thuật quần chúng trong tỉnh. Năm 2020, bộ môn có 1 giải Nhất toàn đoàn của tác giả Trần Hải Minh - đạo diễn, dàn dựng chương trình nghệ thuật tham dự “Hội diễn Nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân lần thứ XI khu vực III” do Bộ Công an tổ chức; 1 giải Đặc biệt của tác giả Bùi Thúy Quỳnh - dàn dựng chương trình hội thi văn nghệ, thể thao các khối thi đua trong tỉnh; 3 giải Nhì đạo diễn, biên đạo múa của các tác giả: Bùi Thúy Quỳnh, Nguyễn Thúy Hường, Đặng Mai Anh tham dự “Hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam khu vực đồng bằng sông Hồng - 2020”.

Bộ môn nhiếp ảnh và bộ môn mỹ thuật tổ chức nhiều hoạt động sáng tác phong phú trong và ngoài tỉnh. Các họa sĩ và NSNA Nam Định đã tổ chức các chuyến đi sáng tác độc lập, theo nhóm phù hợp với lứa tuổi và điều kiện sức khỏe cũng như các chủ đề theo đuổi của hội viên nên đã thu được các kết quả tích cực. Các hội viên có nhiều tác phẩm chất lượng phục vụ các nhiệm vụ chính trị địa phương và gửi tham dự các cuộc thi ảnh, mỹ thuật khu vực và toàn quốc. Tại Triển lãm Ảnh nghệ thuật khu vực đồng bằng sông Hồng - 2020 tổ chức tại Hưng Yên, tỉnh ta có 14 tác phẩm nhiếp ảnh của 10 hội viên được trưng bày; ngoài ra các tác giả còn gửi các tác phẩm trưng bày tại một số cuộc thi, triển lãm ảnh tại các thành phố: Đà Nẵng, Hồ Chí Minh… Bộ môn mỹ thuật có 3 tác giả được Hội đồng nghệ thuật Trung ương chọn giới thiệu tham dự Giải Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam; 14 tác giả có 14 tác phẩm được trưng bày tại Triển lãm Mỹ thuật khu vực đồng bằng sông Hồng - 2020 tổ chức tại Quảng Ninh; tác phẩm “Tan ca” của họa sĩ Phạm Quyền được trưng bày tại Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam - 2020.

Sân khấu là bộ môn có đông đảo hội viên nhất với trên 70 hội viên các lĩnh vực: sáng tác kịch bản, đạo diễn, diễn viên. Nhiều tác giả có kịch bản được phát sóng trên Đài PT và TH của Trung ương và địa phương. Cũng do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp của tỉnh gặp nhiều khó khăn nhưng với lòng yêu nghề các nghệ sĩ vẫn không ngừng tìm kiếm các đề tài mới, đặc biệt là những đề tài thời sự gắn với công cuộc phòng, chống dịch bệnh. Năm 2020, bộ môn có 2 giải Nhì toàn quốc cho đạo diễn, NSƯT Đào Quang và tác giả Trần Quang Nhất - vở “Nơi đầu sóng” viết về chủ đề chủ quyền biển, đảo tại Thanh Hóa; 1 giải Khuyến khích của Ban Tuyên giáo Trung ương cho đạo diễn, NSƯT Đào Quang - vở “Bản tình ca viết dở”; 1 HCV, 1 HCB cho các nghệ sĩ Nguyễn Thùy Linh, Lê Quốc Chín - vở “Hải âu trắng” tại Hội diễn Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân - 2020.

Năm 2020, Hội VHNT tỉnh đã hỗ trợ sáng tạo VHNT cho 68 công trình tác phẩm thuộc các loại hình: tiểu thuyết, truyện ký, thơ, công trình nghiên cứu - phê bình, công trình đạo diễn, âm nhạc, mỹ thuật, nhiếp ảnh với các chủ đề về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới; chủ quyền biển, đảo quê hương; giới thiệu hình ảnh mảnh đất, con người, những nét văn hóa truyền thống trên quê hương Nam Định...; xuất bản 23 đầu sách, gồm: 15 tập thơ; 3 tập nghiên cứu - sưu tầm; 3 tập văn xuôi; 1 tập kịch, 1 tập âm nhạc.

Để VHNT Nam Định ngày càng phát triển, hội nhập, năm 2021, Hội VHNT tỉnh xây dựng kế hoạch tiếp tục quán triệt tuyên truyền các nghị quyết của Đảng về VHNT, đẩy mạnh phong trào sáng tác “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Triển khai các biện pháp nhằm tiếp tục phát huy khả năng sáng tạo, phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ trong tỉnh. Thường xuyên tổ chức các chuyến đi thực tế, tham dự các trại sáng tác, các cuộc du khảo nhằm tạo điều kiện cho hội viên sáng tác; bồi dưỡng cây hội viên trẻ tạo nguồn phát triển hội viên. Tăng cường phát triển các kênh giới thiệu các tác phẩm VHNT, quảng bá các sáng tác của hội viên đến công chúng, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển VHNT của quê hương./.

Khánh Dũng