Hải Hậu tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa - thông tin

Thời gian qua, huyện Hải Hậu đã tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực VH-TT, đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong tổ chức các hoạt động và kinh doanh dịch vụ VH-TT, thể thao và du lịch trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa, tiếp cận thông tin của các tầng lớp nhân dân.

Hàng năm, UBND huyện chỉ đạo Phòng VH-TT, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao (VH, TT và TT) huyện đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước bằng nhiều hình thức: Cổ động trực quan, qua hệ thống phát thanh, truyền thanh cơ sở, cổng thông tin điện tử huyện, trang thông tin điện tử các xã, thị trấn…; đồng thời tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT tuyên truyền các sự kiện: “Mừng Đảng - mừng Xuân” nhân dịp Tết Nguyên đán và kỷ niệm Ngày thành lập Đảng (3-2); Ngày hội VH-TT truyền thống huyện nhân kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (2-9); tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu… Năm 2020, Trung tâm VH, TT và TT huyện đã kẻ vẽ, chăng treo trên 3.700m2 khẩu hiệu, tranh cổ động; trên 400 băng rôn, cờ phướn; phát động nhân dân treo trên 80 nghìn cờ Đảng, cờ Tổ quốc ở khắp các xã, thị trấn; tham gia triển lãm pa nô ảnh về phong trào thi đua yêu nước và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngoài ra, Phòng VH-TT huyện phối hợp với các doanh nghiệp dịch vụ viễn thông: Vinaphone Hải Hậu, FPT Hải Hậu, Viettel Hải Hậu in ấn 1.750 áp phích, 192 khẩu hiệu lớn với nhiều hình ảnh, nội dung về chủ đề phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên các trục đường quốc lộ, tỉnh lộ, khu trung tâm các xã, thị trấn, trụ sở các cơ quan, cơ sở y tế trên địa bàn.

Đội văn nghệ xóm 12, xã Hải Phúc biểu diễn trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11).

Từ năm 2015, công tác quản lý, khai thác, vận hành cổng, trang thông tin điện tử 2 cấp (huyện, xã) được huyện Hải Hậu thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Thông tin chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền trong huyện được cập nhật thường xuyên, kịp thời; các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội được công khai đầy đủ theo quy định. Cả 34 xã, thị trấn của huyện đều đã xây dựng được trang thông tin điện tử và hiện tại đây là kênh thông tin quan trọng để người dân, doanh nghiệp tìm kiếm thông tin, theo dõi, giám sát các hoạt động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, góp phần minh bạch hóa hoạt động của các cơ quan Nhà nước. Thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện về tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động thông tin, tuyên truyền, công tác phát thanh, truyền thanh cơ sở được Trung tâm VH, TT và TT huyện, Đài phát thanh các xã, thị trấn đổi mới, nâng cao chất lượng chương trình phát sóng, phát thanh; trong đó, tập trung tuyên truyền, phản ánh đa chiều trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng phát, Trung tâm VH, TT và TT huyện mở các chuyên mục “Phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19”, “Hướng dẫn khai báo y tế toàn dân”; cập nhật tình hình dịch bệnh theo số liệu từ Bộ Y tế và Cục Y tế dự phòng công bố; giới thiệu tài liệu hỏi đáp, video do ngành Y tế cung cấp… Mạng lưới viễn thông ở huyện Hải Hậu ngày càng phát triển theo hướng hiện đại gồm 5 doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ viễn thông Vinaphone, Mobiphone, Viettel, Gtel và Vietnamobile với 152 trạm BTS phủ sóng rộng khắp, đảm bảo cho việc triển khai các hội nghị trực tuyến ở 100% xã, thị trấn trên địa bàn.

Thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2016-2020, huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước về văn hóa. Nội dung các văn bản đều hướng đến mục tiêu: Phát huy truyền thống “Văn hóa - Anh hùng” để xây dựng con người Hải Hậu văn minh, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, an toàn, xây dựng NTM bền vững, nâng cao, kiểu mẫu; quyết tâm đấu tranh chống các hành vi tiêu cực và suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống; phát triển sự nghiệp văn hoá, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; bảo tồn, kế thừa và phát huy giá trị văn hoá truyền thống, tiếp nhận có chọn lọc tinh hoa văn hoá nhằm bắt kịp sự phát triển của xã hội hiện đại; khuyến khích các hoạt động sáng tạo, phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới; xây dựng cơ sở vật chất văn hóa, thể thao cơ sở. Đến nay, 100% xóm, tổ dân phố (TDP) trong huyện đều xây dựng được hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao đồng bộ, hiện đại với 9/34 xã, thị trấn có sân cầu lông trong nhà, 417/546 xóm, TDP có sân cầu lông ngoài trời, 386/546 xóm, TDP có sân bóng chuyền, 117/546 xóm, TDP có sân bóng đá mini; cả 34 xã, thị trấn đã quy hoạch sân vận động trung tâm, 121 sân thể thao liên xóm, TDP. Các CLB, tổ, đội văn hóa, văn nghệ, TDTT quần chúng hoạt động hiệu quả từ nguồn kinh phí xã hội hóa, tích cực tham gia biểu diễn trong các dịp lễ, tết. Thông qua các hội thi, hội diễn quần chúng tại cơ sở, các địa phương trong huyện đã tuyển chọn lực lượng nòng cốt tham dự Ngày hội VH-TT truyền thống của huyện nhân dịp Quốc khánh (2-9). Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trên lĩnh vực VH-TT, thể thao và du lịch, Phòng VH-TT huyện tăng cường phối hợp với các ngành chức năng tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ: karaoke, internet, quảng cáo, in ấn, xuất bản, lễ hội tại các di tích, các cơ sở lưu trú, lữ hành, TDTT…; kịp thời phát hiện, nhắc nhở và xử phạt những trường hợp vi phạm; đồng thời hướng dẫn, làm thủ tục cấp lại, cấp mới giấy phép kinh doanh cho các cơ sở đủ điều kiện kinh doanh.

Với tiềm năng du lịch phong phú, huyện Hải Hậu có đa dạng các loại hình du lịch như: tâm linh, nghỉ dưỡng, sinh thái, cộng đồng, biển… Đối với du lịch tâm linh qua lễ hội tại các di tích, các địa phương đều thành lập Ban quản lý di tích và Ban tổ chức lễ hội, xây dựng kịch bản lễ hội khoa học, chi tiết theo quy ước nếp sống văn minh; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu các giá trị văn hoá, lịch sử của di tích. Phòng VH-TT huyện và UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định về quản lý lễ hội, nếp sống văn minh tại lễ hội, xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, mê tín dị đoan, kinh doanh bất hợp pháp trong lễ hội. Đối với du lịch biển, Ban Quản lý Khu du lịch Thịnh Long tổ chức cho các hộ kinh doanh ký cam kết thực hiện đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ, phòng chống các tệ nạn xã hội; thực hiện tốt công tác cứu hộ, cứu nạn đảm bảo an toàn cho du khách; tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định về kinh doanh dịch vụ du lịch biển, nâng cao chất lượng vụ du khách.

Thời gian tới, huyện Hải Hậu tiếp tục củng cố, hoàn thiện thể chế quản lý VH-TT; ban hành cơ chế quản lý đồng bộ, thống nhất từ huyện tới cơ sở. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý VH-TT các cấp. Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về VH-TT trong điều kiện kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế, bùng nổ công nghệ thông tin và truyền thông. Tăng cường phối hợp giữa ngành VH-TT với các ngành, đoàn thể trong tổ chức và quản lý hoạt động VH-TT. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật trong tổ chức hoạt động và kinh doanh dịch vụ trên các lĩnh vực VH-TT, gia đình, thể thao và du lịch./.

Bài và ảnh: Khánh Dũng