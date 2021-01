Phong trào văn hoá, văn nghệ trong các cơ quan, đơn vị, trường học ở Nghĩa Hưng

Những năm qua, phong trào văn hóa, văn nghệ trong các cơ quan, đơn vị, trường học ở huyện Nghĩa Hưng được chăm lo phát triển góp phần tạo môi trường công tác văn hóa hài hòa.

Hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, hàng năm, 100% cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn huyện đều đăng ký thực hiện nếp sống văn hóa. Các nội dung xây dựng nếp sống văn hóa cơ quan công sở được tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, học sinh. LĐLĐ huyện thường xuyên phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin huyện tổ chức các hoạt động biểu diễn văn hóa, văn nghệ, tạo không khí sôi nổi trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Phòng GD và ĐT huyện đẩy mạnh phong trào xây dựng nếp sống văn hóa trong các nhà trường. Phòng Y tế huyện đẩy mạnh vận động thực hiện 12 điều y đức của Bộ Y tế trong đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế; làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Công an huyện, Ban CHQS huyện phát động phong trào xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh trong các đơn vị… Đến nay, cả 62 cơ quan, đơn vị, 100% trường học, trạm y tế trên địa bàn toàn huyện được công nhận cơ quan, đơn vị có “Nếp sống văn hóa”.

Một chương trình biểu diễn nghệ thuật của ngành GD và ĐT huyện Nghĩa Hưng nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Nhằm giáo dục đạo đức, lối sống, định hướng thẩm mỹ âm nhạc, gắn kết đoàn viên thanh niên, Huyện Đoàn Nghĩa Hưng đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong huyện chăm lo xây dựng phong trào văn hóa văn nghệ, thành lập các đội văn nghệ thanh niên làm hạt nhân. Đến nay, 100% các cơ sở Đoàn trong huyện đã thành lập được đội văn nghệ, mỗi đội có từ 10-20 thành viên. Chương trình biểu diễn của các đội văn nghệ tập trung chủ đề ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, truyền thống của tuổi trẻ Việt Nam… Bên cạnh những chương trình tổng hợp thường xuyên, các đội văn nghệ còn xây dựng các chương trình chuyên đề về phòng, chống ma túy, HIV/AIDS, tệ nạn mại dâm, phòng chống tác hại của thuốc lá, an toàn giao thông… Trong năm 2020, các đội văn nghệ của các cơ sở Đoàn đã tham gia hàng chục chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp với những ca khúc cách mạng quen thuộc như: “Đi theo tiếng gọi Bác Hồ”, “Người là niềm tin tất thắng”, “Tổ quốc gọi tên mình”, “Đất nước tình yêu”… hay các ca khúc truyền thống của Đoàn Thanh niên như: “Ngọn lửa tuổi 20”, “Thanh niên làm theo lời Bác”… Thông qua các buổi biểu diễn nghệ thuật đã phát hiện những giọng ca xuất sắc làm nòng cốt để các tổ chức cơ sở Đoàn phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng. Điển hình như ở Đoàn các Trường THPT A, B, C Nghĩa Hưng, Trần Nhân Tông, Nghĩa Minh, Trung tâm GDNN-GDTX Nghĩa Hưng, Đoàn Công an huyện, Đoàn các xã, thị trấn Liễu Đề, Rạng Đông, Nghĩa Thái, Nghĩa Sơn, Nghĩa Lạc, Nghĩa Phú, Nghĩa Tân, Nghĩa Thành, Nghĩa Hải…

Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Hưng là đơn vị đạt danh hiệu “Nếp sống văn hóa”. Sau 3 năm sáp nhập giữa Trung tâm Y tế huyện và Bệnh viện Đa khoa huyện, Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Hưng đã đẩy mạnh thực hiện phong trào xây dựng “Nếp sống văn hóa”; các hoạt động văn hóa, văn nghệ của Trung tâm được Công đoàn cơ quan phát động tới từng cán bộ, công nhân viên. Năm 2020, chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam (27-2), Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Hưng đã tổ chức giao lưu văn nghệ và được đông đảo cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên y tế hưởng ứng tham gia với các ca khúc về ngành Y như: “Nghĩa tình người lương y”, “Bác sĩ về bản”, “Thiên sứ”, “Bài ca ngành Y”… Đồng chí Bùi Văn Hiển, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Hưng cho biết: Nhằm duy trì, thúc đẩy và nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cơ sở, các hoạt động văn nghệ ở cả 24 trạm y tế xã, thị trấn trong toàn huyện được tổ chức thường xuyên. Đây là nơi để các hạt nhân văn nghệ thể hiện tài năng, giao lưu, học hỏi, thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên y tế, tiếp thêm động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân.

Phong trào văn hóa, văn nghệ trong ngành GD và ĐT huyện Nghĩa Hưng cũng phát triển mạnh cả bề rộng lẫn chiều sâu. Toàn huyện có 80 trường học các cấp, với 6 trường THPT, 1 Trung tâm GDNN-GDTX, 25 trường THCS, 24 trường tiểu học, 24 trường mầm non. Các trường học đều thành lập các đội văn nghệ học sinh. Đồng chí Lại Trọng Hiếu, Trưởng Phòng GD và ĐT huyện cho biết: Hàng năm, 100% trường học các cấp trên địa bàn huyện đều đăng ký thực hiện phong trào xây dựng “Nếp sống văn hóa”; tuyên truyền sâu rộng các nội dung xây dựng nếp sống văn hóa đến cán bộ, giáo viên và học sinh; lồng ghép, gắn việc xây dựng nếp sống văn hoá với các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có việc đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT; đưa bộ môn Âm nhạc vào chương trình học của cấp bậc mầm non, tiểu học, THCS. Với đội ngũ giáo viên dạy thanh nhạc có chuyên môn được đào tạo cơ bản nên việc phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, niềm đam đam mê văn nghệ có nhiều thuận lợi. Để phát triển phong trào văn nghệ học đường, các trường tiểu học, THCS trên địa bàn huyện luôn bám sát chỉ đạo của Sở GD và ĐT về việc tổ chức các hoạt động tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho học sinh. Trường THPT B Nghĩa Hưng là đơn vị có phong trào văn nghệ phát triển mạnh. Hàng năm, nhà trường đều tổ chức những buổi sinh hoạt, các cuộc thi văn nghệ giữa các khối lớp nhân các dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3), Ngày thành lập Đoàn (26-3), Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11) tạo điều kiện cho nhiều học sinh, giáo viên tham gia. Từ đó, nhiều giáo viên, học sinh có “giọng hát hay, tay đàn giỏi” được phát hiện, bồi dưỡng chọn vào đội văn nghệ của trường để tham gia các hội thi, hội diễn văn nghệ do Sở GD và ĐT tổ chức. Năm 2017, đội văn nghệ ngành GD và ĐT Nghĩa Hưng với nòng cốt là học sinh các trường: Tiểu học, THCS Nghĩa Tân; Tiểu học, THCS Nghĩa Bình; Mầm non Nghĩa Trung tham gia Hội thi văn nghệ “Giai điệu tuổi hồng” toàn tỉnh (2 năm 1 lần) do Sở GD và ĐT tổ chức và xuất sắc đoạt giải Nhất toàn Đoàn.

Phong trào văn hóa, văn nghệ trong các cơ quan, đơn vị, trường học ở huyện Nghĩa Hưng đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, xây dựng môi trường văn hoá công sở lành mạnh./.

Bài và ảnh: Khánh Dũng