Tân Khánh chăm lo xây dựng đời sống văn hóa gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Nhờ đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, những năm qua, vùng quê xã Tân Khánh (Vụ Bản) có nhiều đổi thay với diện mạo nông thôn mới (NTM); đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng cao. Xã Tân Khánh là một trong những địa phương đi đầu thực hiện các phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa” và phát triển văn nghệ, thể thao quần chúng.

Một tiết mục văn nghệ do đội văn nghệ giáo viên Trường Mầm non Tân Khánh biểu diễn.

Đồng chí Vũ Văn Cẩm, Chủ tịch UBND xã Tân Khánh cho biết: Xác định xây dựng đời sống văn hóa cơ sở là mục tiêu xuyên suốt trong quá trình xây dựng NTM nâng cao, hướng đến NTM kiểu mẫu, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã đã bám sát tình hình thực tế địa phương, đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí cụ thể: Xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, khu dân cư tiên tiến, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội, xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp. Từ đó, chất lượng phong trào từng bước được cải thiện, số hộ, thôn đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa” luôn được duy trì, ngày càng phát triển. Năm 2019, toàn xã có 1.884 gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa” đạt tỷ lệ 88,8%, cả 9 thôn được công nhận danh hiệu “Làng văn hóa”. Những kết quả đạt được trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở là một trong những yếu tố quan trọng phát triển kinh tế, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Nhiều mô hình tiêu biểu ở xã về thực hiện các tiêu chí văn hóa trong xây dựng NTM đã có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Một số thôn trong xã dù còn gặp nhiều khó khăn về kinh tế nhưng nhờ sự đồng thuận của nhân dân mà các nhà văn hóa (NVH), sân thể thao được đầu tư xây dựng đồng bộ, kiên cố. Điển hình như các thôn: Việt An, Phú Thôn, Bàn Kết, Phong Cốc, Hạ Xá đã xây dựng được NVH khang trang, sạch đẹp với kinh phí do nhân dân đóng góp mỗi công trình từ 300-900 triệu đồng; ngân sách xã hỗ trợ xây dựng mỗi NVH từ 20-30 triệu đồng.

Thôn Việt An có gần 150 hộ, hơn 400 khẩu, là đơn vị tiêu biểu đạt danh hiệu “Làng văn hóa” cấp tỉnh từ năm 2001, gần 20 năm giữ vững danh hiệu “Làng văn hóa” cấp huyện. Ông Đặng Văn Hiển, Trưởng thôn Việt An cho biết: Thôn đã xây dựng được quy ước nếp sống văn hóa NTM, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, cộng đồng dân cư luôn đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế. Tỷ lệ “Gia đình văn hóa” của thôn hàng năm luôn đạt từ 90-95%. Nhiều năm liền, thôn không có người mắc tệ nạn xã hội, không có người sinh con thứ 3; người dân thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ quân sự và tích cực đóng góp ủng hộ 4 quỹ phúc lợi xã hội: “Vì người nghèo”, “Nạn nhân chất độc da cam/dioxin”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Khuyến học - khuyến tài”. Do vậy, thôn Việt An là một trong các đơn vị tiêu biểu được UBND huyện chọn làm điểm xây dựng “Khu dân cư NTM kiểu mẫu”.

Trong xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng NTM, xã Tân Khánh luôn quan tâm đầu tư xây dựng thiết chế về văn hóa - thể thao, hệ thống giao thông nông thôn… Với tinh thần “Vì dân, phục vụ dân và do nhân dân thực hiện là chính”, sau khi hoàn thành xây dựng NTM xã đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa mục tiêu xây dựng NTM nâng cao, vận động người dân địa phương và con em xa quê đóng góp xây dựng đổ bê tông, nhựa hóa các tuyến đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương nội đồng, cải tạo vườn tạp, chỉnh trang khuôn viên nhà ở đạt chuẩn. Hệ thống đường giao thông trong xã cơ bản được cứng hóa, thuận tiện cho việc đi lại. Hiện chính quyền và nhân dân trong xã đang triển khai đầu tư bê tông hóa tuyến đê sông Sắt từ cầu Thọ Trường đi cầu Bình Điền; giao thông nội đồng từ thôn Thọ Trường đến thôn Nhị Thôn và kè bờ sông từ thôn Bàn Kết đến thôn Việt An. Xã đã xây dựng được 1 NVH trung tâm, 1 sân thể thao trung tâm, cả 9 thôn có NVH (7 NVH đạt chuẩn NTM) và các sân thể thao: bóng đá, bóng chuyền, cầu lông. Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phát triển rộng khắp trong các thành phần, lứa tuổi tham gia, từ cán bộ công chức xã đến cán bộ hưu trí, nông dân, công nhân, thanh, thiếu niên, nhi đồng. Xã đã thành lập 1 đội văn nghệ ca khúc cách mạng; 9 đội văn nghệ quần chúng ở các thôn; 3 đội văn nghệ trong các trường học; 9 đội bóng đá thanh, thiếu niên; 1 đội bóng đá của UBND xã; 3 đội bóng chuyền ở các thôn: Bàn Kết, Đống Lương, Phong Cốc; 12 đội cầu lông…

Trong phát triển kinh tế, giảm nghèo, xã Tân Khánh đặc biệt chú trọng vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế theo hướng bền vững. Từ các dự án, chương trình của Nhà nước đầu tư đã động viên nhân dân từng bước đổi mới cách nghĩ, cách làm, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa; thông qua các đợt tập huấn, dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn về kỹ thuật chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và các mô hình khuyến nông, nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư sản xuất các giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương; phát triển các mô hình chăn nuôi thủy sản với các loại cá nước ngọt, cá thương phẩm… Ngoài bộ phận lớn lao động làm công nhân ở các công ty đóng trên địa bàn thì các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp gò, hàn, mộc, nề cũng được duy trì, giải quyết việc làm tạo thu nhập cho nhiều lao động địa phương. Hoạt động chế biến nông sản, kinh doanh vật liệu xây dựng, vật tư nông nghiệp và hàng hóa tiêu dùng ngày càng phát triển. Năm 2019, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - thương mai dịch vụ đạt 85 tỷ đồng. Từ việc thay đổi nhận thức trong phát triển sản xuất đã góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân. Tỷ lệ hộ nghèo của xã năm 2019 giảm còn 1,23%, thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng.

Để duy trì và giữ vững các danh hiệu văn hóa, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, gắn phát triển kinh tế, ổn định chính trị, xã hội với xây dựng đời sống văn hóa, tạo động lực để xã thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng NTM nâng cao năm 2021./.

Bài và ảnh: Khánh Dũng