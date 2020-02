Sôi nổi phong trào văn nghệ người cao tuổi ở thành phố Nam Định

Thành phố Nam Định hiện có 30.800 người cao tuổi (NCT), 25 Hội NCT các phường, xã. Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, Ban đại diện Hội NCT thành phố Nam Định đã tích cực chỉ đạo các Hội NCT cơ sở thực hiện tốt việc chăm sóc NCT, nhất là đời sống tinh thần của NCT để NCT có thể sống vui, sống khỏe. Nhiều câu lạc bộ (CLB), tổ, đội văn nghệ của NCT ở các phường, xã được thành lập, duy trì hoạt động, thường xuyên giao lưu biểu diễn, tạo sân chơi bổ ích cho NCT.

Một tiết mục văn nghệ của CLB văn nghệ NCT phường Cửa Bắc.

Ngoài 17 CLB văn nghệ NCT ở các phường, xã còn có hàng chục tổ, đội văn nghệ của NCT ở các khu dân cư, tổ dân phố. Các phường có CLB văn nghệ NCT hoạt động mạnh là Trần Tế Xương, Hạ Long, Lộc Hạ, Lộc Vượng, Cửa Bắc, Trần Quang Khải… CLB Tiếng hát NCT phường Trần Tế Xương được thành lập năm 2016 do bà Nguyễn Thị Minh Thin làm chủ nhiệm. Có dịp đến dự các buổi sinh hoạt, tập luyện của CLB mới thấy hết niềm say mê và hiệu quả tinh thần đối với các thành viên. Nhiều thành viên trong CLB đã thể hiện được các khúc hát Văn, các làn điệu dân ca Quan họ mượt mà, truyền cảm như Hồng Anh, Thanh Hiền, Triệu An, Quốc Thái. Cũng ở phường Trần Tế Xương, CLB dưỡng sinh NCT khu dân cư số 8 do bà Thục Hiền chủ nhiệm thành lập đội múa hiện đại với trên 30 thành viên chuyên biểu diễn phục vụ tại nhiều sự kiện chính trị - xã hội ở các địa phương như: Kỷ niệm Quốc khánh (2-9), Ngày Quốc tế NCT (1-10), Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11). Ở phường Lộc Hạ, phong trào văn nghệ quần chúng phát triển mạnh với nòng cốt là hội viên NCT. Bà Bùi Thị Bích Nghiễn, hội viên NCT phường Lộc Hạ là người gây dựng phong trào văn nghệ của miền Đông Mạc. Năm 2015, đội văn nghệ miền Đông Mạc được thành lập gồm 9 thành viên, trong đó có 2 nhạc công và 7 diễn viên; tự biên tự diễn các chương trình. Các gương mặt tiêu biểu của đội như: Bích Nghiễn, Thanh Quế, Thanh Lâm, Thanh Bình... Ngoài những buổi biểu diễn phục vụ bà con ở các tổ dân phố, các thành viên trong đội còn dành thời gian để truyền dạy nghệ thuật chèo cho thế hệ trẻ. CLB ca khúc cách mạng phường Lộc Hạ thành lập năm 2007. Hiện nay CLB có 22 thành viên, trong đó có 9 nam, 13 nữ. Được sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng ủy, UBND phường, đến nay CLB đã dàn dựng được chương trình nghệ thuật ca - múa - nhạc phong phú về nội dung và hình thức. 13 năm qua, các thành viên trong CLB đã tập luyện, biểu diễn hàng trăm ca khúc cách mạng có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương, đất nước. Nhạc công Thanh Vị (64 tuổi), từng công tác ở Bộ Tư lệnh Pháo binh, từng học lớp bồi dưỡng ghita điện hòa âm ở Nhạc viện Hà Nội. Ông cho biết: Sau khi nghỉ chế độ và thay đổi môi trường sống trở về địa phương, ông tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ. Từ khi tham gia CLB ca khúc cách mạng phường, ông cảm nhận sức khỏe được nâng lên, tinh thần luôn vui vẻ vì được sinh hoạt trong môi trường văn hóa lành mạnh. Đó cũng là nguồn cảm hứng để ông có nhiều sáng tác về quê hương như: “Lộc Hạ quê mình”, “Lộc Hạ vào xuân”… Ở phường Lộc Vượng nhiều tổ dân phố có đội văn nghệ do NCT làm chủ nhiệm, trong đó đội văn nghệ do bà Trần Thị Bích Hồng, tổ dân phố 23 phụ trách hoạt động thường xuyên, đa dạng ở các loại hình ca múa như hát chèo, chầu văn, nhạc cách mạng. Đội có 10 thành viên được thành lập từ năm 2005. Ngoài việc biểu diễn thành thục các làn điệu chèo, các bài hát văn cổ, đội còn sáng tác, dàn dựng những hoạt cảnh chèo tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương như công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, xây dựng nếp sống văn minh đô thị... Ở phường Cửa Bắc, phong trào văn nghệ NCT phát triển đồng đều từ các chi hội NCT. Ông Vũ Thanh Hải, Chủ tịch Hội NCT phường Cửa Bắc cho biết: Trên địa bàn phường hiện có 1.700 hội viên NCT, sinh hoạt ở 25 chi hội. CLB văn nghệ NCT phường Cửa Bắc thành lập năm 2016 với 20 hội viên được chọn lọc từ các hạt nhân NCT có khả năng ca hát ở các chi hội. Ông Trần Khắc Tự, Chủ nhiệm CLB cho biết thêm: “Dù đã bước vào tuổi xế chiều, nhưng niềm đam mê ca hát, nhiệt huyết với phong trào văn hóa, văn nghệ vẫn luôn thôi thúc các thành viên trong CLB tham gia đều đặn các buổi sinh hoạt. Nhiều tiết mục văn nghệ của CLB văn nghệ NCT phường Cửa Bắc đã được lựa chọn biểu diễn phục vụ các sự kiện của phường, thành phố, đó là động lực để các thành viên trong CLB tiếp tục cố gắng”.

Từ thực tế cho thấy, phong trào văn nghệ NCT ở thành phố Nam Định phát triển là do có sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của các cấp uỷ Đảng, chính quyền. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố phối hợp với Hội NCT các phường, xã thường xuyên cử cán bộ tới cơ sở để tư vấn cho các CLB. Hội NCT các phường, xã đã chú trọng phát hiện, động viên hạt nhân có năng khiếu văn nghệ để tập hợp xây dựng CLB, đội văn nghệ. Quan tâm phát triển các CLB văn hóa, nghệ thuật của NCT giúp tạo sân chơi tinh thần lành mạnh cho NCT trên địa bàn để họ có thể sống vui - sống khỏe, tiếp tục đóng góp vào công cuộc xây dựng nếp sống văn hóa, gìn giữ xây dựng văn hóa gia đình./.

Bài và ảnh: Viết Dư