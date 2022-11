Nỗ lực xoá bỏ đường ngang dân sinh góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông đường sắt

Tuyến đường sắt Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh dài 41,15km phần lớn chạy song song với các Quốc lộ 10, 21; đi qua nhiều khu đông dân cư; nhiều vị trí giao cắt giữa đường bộ và đường sắt tập trung chủ yếu tại các khu vực có làng nghề, mật độ người và phương tiện qua lại đường sắt đông, các hộ dân sống ven tuyến đường sắt cũng tận dụng lợi thế mặt đường để kinh doanh, có nhiều người từ nơi khác đến giao dịch, không quen địa bàn. Do ý thức về đảm bảo trật tự ATGT của nhiều người dân chưa cao; người dân sở tại thì có tâm lý chủ quan nên luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Xây dựng tường rào, đường gom xoá bỏ lối đi tự mở qua đường sắt thuộc địa phận xã Lộc An (thành phố Nam Định) nhằm giảm thiểu nguy cơ tai nạn.

Đoạn đường sắt chạy qua địa phận xã Lộc An và phường Văn Miếu, thành phố Nam Định (từ ngã tư đường Song Hào - Văn Cao - Giải Phóng đến khu tái định cư Đồng Quýt) là khu vực tập trung đông dân cư, có nhiều đường ngang dân sinh tự mở qua đường sắt. Bà Vũ Thị Quảng, xóm Trại, xã Lộc An sinh sống gần 40 năm cạnh tuyến đường sắt cho biết: Tại khu vực này thường xảy ra tai nạn giao thông đường sắt mà phần lớn nạn nhân là người từ nơi khác tới và trẻ em trong độ tuổi đến trường. Do mặt đường Văn Cao thấp hơn đường sắt nhiều, tại nhiều vị trí đường ngang tự mở mặt đường gồ ghề, không êm thuận, khi phương tiện vượt đường sắt rất dễ xảy ra sự cố lúc lên dốc, nhiều người không kịp xử lý khi tàu tới dẫn đến nhiều vụ tai nạn thương tâm… Khi Nhà nước và ngành Đường sắt có chủ trương triển khai xây dựng tường rào, đường gom để cách ly hoàn toàn đường bộ với đường sắt, không chỉ dân cư đang sinh sống ở khu vực này mà cả những người thường xuyên phải qua lại khu vực này rất phấn khởi. Để thực hiện dự án, cả 62 hộ liên quan phải giải phóng mặt bằng đều nhanh chóng giải toả nhà cửa, công trình để kịp thời bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công... Đại diện nhà thầu thi công cho biết: Công ty chịu trách nhiệm thi công các hạng mục xây dựng tường rào, cống thoát nước mặt và đường gom. Trong đó đường gom rộng 3m được thảm nhựa; tường rào cao 1,2m bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn. Đến cuối tháng 10-2022, các hạng mục dựng tường rào, cống thoát nước đã cơ bản hoàn thành, đang triển khai sơn tường rào; trong những ngày đầu tháng 11-2022 Công ty sẽ tiến hành thảm mặt đường, sớm bàn giao công trình để đưa vào khai thác, vận hành.

Thực hiện Quyết định số 358/QĐ-TTg ngày 10-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đảm bảo trật tự hành lang ATGT và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt, Sở GTVT đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 28-7-2020 để triển khai trên địa bàn tỉnh. Ban ATGT tỉnh, Sở GTVT đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT đường sắt. Đồng chí Đinh Xuân Hùng, Giám đốc Sở GTVT cho biết: “Cùng với công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT đường sắt, trong thời gian qua, Sở GTVT đã tham mưu cho UBND tỉnh, Ban ATGT tỉnh thực hiện tốt công tác phối hợp để giải toả vi phạm hành lang ATGT, quyết liệt đóng, xoá bỏ các lối đi tự mở, đường ngang dân sinh trái phép qua đường sắt”. Thời gian qua, Sở GTVT đã phối hợp với Ban Quản lý dự án đường sắt (Bộ GTVT), UBND thành phố Nam Định, huyện Ý Yên triển khai hạng mục xây dựng đường gom với tổng chiều dài 1.747m; sau khi xây dựng xong toàn bộ sẽ xoá bỏ được 126 lối đi tự mở. Trong đó đã hoàn thành các đoạn từ Km104+460 - Km104+620, dài 160m thuộc địa phận xã Yên Ninh (Ý Yên), xoá bỏ được 8 lối đi tự mở; đoạn từ Km106+700 - Km107+450 dài 750m thuộc địa phận xã Yên Tiến (Ý Yên), xoá bỏ được 52 lối đi tự mở. Hiện tại đang triển khai thực hiện đoạn từ Km87+668 - Km88+505 dài 837m thuộc địa phận phường Văn Miếu và xã Lộc An (thành phố Nam Định). Sau khi hoàn thành sẽ xoá bỏ được 66 lối đi tự mở.

Bên cạnh dự án xây dựng đường gom đang triển khai, ngày 26-10-2022, Sở GTVT đã phối hợp với Chi nhánh Khai thác Đường sắt Hà Thanh (Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam), UBND huyện Ý Yên thực hiện đóng, xoá bỏ lối đi tự mở nằm giữa hàng rào hộ lan phía bên trái lý trình song song với Quốc lộ 10 tại vị trí Km107+960 trong Ga Cát Đằng, lối đi vào Công ty Cổ phần Tre cuốn mỹ nghệ Trường Giang thuộc địa bàn xã Yên Tiến. Cùng với đó, Sở GTVT cũng có văn bản đề nghị UBND huyện Ý Yên chỉ đạo các phòng, ban chức năng, UBND xã Yên Tiến bố trí lực lượng phối hợp với Chi nhánh Khai thác Đường sắt Hà Thanh, Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Ninh và các đơn vị liên quan quản lý không để tái phát sinh lối đi tự mở tại Km107+960 theo kế hoạch của ngành Đường sắt; tuyên truyền vận động Công ty Cổ phần Tre cuốn mỹ nghệ Trường Giang hướng dẫn công nhân, khách hàng đi lại theo đường ngang công cộng có người gác tại vị trí Km107+450 để đảm bảo an toàn.

Để thực hiện tốt các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT đường sắt, thời gian tới Ban ATGT tỉnh yêu cầu các ngành thành viên, UBND các huyện và các địa phương có đường sắt đi qua thực hiện nghiêm các giải pháp: kiên quyết đấu tranh, xử lý ngăn chặn việc mở đường dân sinh qua đường sắt đấu nối trực tiếp vào đường chính, đảm bảo ATGT tại các điểm giao cắt giữa đường bộ, đường sắt; cương quyết không để phát sinh thêm lối đi tự mở trái phép qua đường sắt; chủ động lập kế hoạch, thực hiện lộ trình xóa bỏ đường dân sinh, lối đi tự mở trái phép, xây dựng đường gom dọc tuyến đường sắt. Tăng cường công tác phối hợp với ngành Đường sắt triển khai công tác xã hội hóa thực hiện nhiệm vụ cảnh báo, đảm bảo trật tự ATGT đường sắt tại các điểm giao giữa đường bộ với đường sắt có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông. Phấn đấu đến năm 2025 xóa bỏ toàn bộ các lối đi tự mở qua tuyến đường sắt Bắc - Nam trên địa bàn toàn tỉnh theo mục tiêu, yêu cầu tại Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 28-7-2020 của UBND tỉnh./.

