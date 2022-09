Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật khu vực ven biển

Khu vực biên giới biển của tỉnh có 19 xã, thị trấn thuộc 3 huyện Giao Thuỷ, Hải Hậu, Nghĩa Hưng với 55.211 hộ, 188.206 nhân khẩu; có 2.143 tàu cá và 6.247 lao động. Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trong thực hiện hiệu quả đề án “Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho cán bộ, đảng viên, nhân dân vùng biên giới, hải đảo”, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân khu vực biên giới biển, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Cán bộ Đồn Biên phòng Ngọc Lâm (Nghĩa Hưng) tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân.

Để công tác tuyên truyền, PBGDPL hiệu quả, các đồn biên phòng và lực lượng chức năng đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn biên giới biển thành lập mỗi xã 1 tổ tuyên truyền viên pháp luật. Đến nay, đã duy trì 19 tổ tuyên truyền viên pháp luật, mỗi tổ từ 5-7 người gồm cán bộ tư pháp, BĐBP, công an, quân sự và một số thành phần khác. Là một trong 3 huyện ven biển của tỉnh, thực hiện đề án “Tăng cường tuyên truyền, PBGDPL cho cán bộ, đảng viên, nhân dân vùng biên giới, hải đảo”, huyện Giao Thủy đã đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, PBGDPL phù hợp với tình hình thực tế từng địa bàn thông qua hệ thống loa truyền thanh, tuyên truyền miệng, lồng ghép trong các hội nghị, tổ chức ngày pháp luật... Hiện các xã khu vực biên giới biển của huyện đã xây dựng tủ sách pháp luật, tủ sách trường học, tủ sách của thôn đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ, kiến thức pháp luật cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền với vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh, phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới biển. Tại huyện Nghĩa Hưng, BĐBP tỉnh chỉ đạo các đồn biên phòng phân công cán bộ bám địa bàn, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với những nội dung cụ thể, sát với đời sống, giúp người dân dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Các đồn biên phòng duy trì hoạt động 10 câu lạc bộ (CLB), 9 nhóm tư vấn pháp luật tại các xã, thị trấn biên giới biển, gồm cán bộ tư pháp, cán bộ văn hóa xã và cán bộ BĐBP hoặc Công an xã tham gia. Các CLB, nhóm tư vấn pháp luật đẩy mạnh phối hợp với các đoàn thể để tuyên truyền phổ biến pháp luật cho quần chúng nhân dân.

Thượng tá Đỗ Duy Đoán, Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: Để công tác tuyên truyền, PBGDPL đạt hiệu quả cao, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh thường xuyên đổi mới cách làm, lựa chọn mô hình phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. Nội dung tuyên truyền, PBGDPL tập trung nâng cao nhận thức của nhân dân về chủ quyền biển, đảo Việt Nam và nghĩa vụ, trách nhiệm đối với việc giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới..., bảo vệ môi trường, bảo vệ phát triển bền vững đa dạng sinh học biển, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng và phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trên biển, đảm bảo an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế biển… Từ năm 2017 đến nay, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tiếp nhận và cấp phát 6.034 cuốn tài liệu đến các đối tượng, 16.500 đĩa DVD và 131 nghìn tờ rơi tuyên truyền pháp luật; mua 150 cuốn sách pháp luật, biên soạn 5 loại tài liệu với 50 nghìn tờ rơi, tờ gấp pháp luật, 1.500 đĩa DVD tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật; tổ chức cấp phát đến 258 khu dân cư, các cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn khu vực biên giới biển của tỉnh. Ngoài ra, các đơn vị, địa phương bám sát kế hoạch của Hội đồng phối hợp PBGDPL của địa phương tổ chức tuyên truyền trực tiếp tập trung theo chuyên đề trong các hội nghị của xã, thị trấn, trong các buổi sinh hoạt, hội họp tại khu dân cư... Đến nay, BĐBP tỉnh tổ chức 208 hội nghị tuyên truyền tập trung cho 26.060 lượt người. Tuyên truyền lồng ghép thông qua các buổi sinh hoạt, hội họp của các ban, ngành, đoàn thể, khu dân cư, tôn giáo 117 buổi cho 6.435 lượt người; tổ chức PBGDPL cho ngư dân thông qua tuần tra, kiểm soát tại trạm kiểm soát biên phòng, bến neo đậu và trên biển, thông qua hoạt động hàng ngày của lực lượng Công an, Quân sự tại các xã, thị trấn khi giải quyết công việc. Các đồn biên phòng phối hợp với Phòng Tư pháp 3 huyện tuyến biển thường xuyên tổ chức các đợt trợ giúp pháp lý cho nhân dân các xã, thị trấn khu vực biên giới biển. Các trung tâm hướng nghiệp kết hợp với tư vấn giáo dục cộng đồng, các nhóm, CLB tuyên truyền pháp luật tại các xã, thị trấn tổ chức được 215 buổi tư vấn pháp luật, nhất là giải đáp pháp luật về đất đai, quy chế dân chủ ở cơ sở, Luật Nghĩa vụ quân sự... đạt kết quả tốt, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Đặc biệt, để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ngư dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật Việt Nam và các hiệp định, hiệp nghị mà Việt Nam ký kết khi đánh bắt trên biển, cùng với việc tuyên truyền, các đồn biên phòng phối hợp với địa phương và các lực lượng chức năng vận động ngư dân lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, trang bị phao cứu sinh, bộ đèn hành trình và các trang thiết bị an toàn hàng hải; tổ chức cho các chủ tàu thuyền ký cam kết không đánh bắt hải sản ở vùng biển của nước ngoài.

Công tác tuyên truyền, PBGDPL cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới biển của tỉnh đã được đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả thực hiện đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân và cán bộ, chiến sĩ các đơn vị biên phòng ở khu vực biên giới biển, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh