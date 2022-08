Tuổi trẻ Công an tỉnh hướng về cộng đồng

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, thời gian qua, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực, nhân văn hướng về cộng đồng. Qua đó xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an tỉnh và lực lượng Công an nhân dân nói chung trong lòng nhân dân.

Đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh tích cực tham gia hiến máu tình nguyện.

Đồng chí Phạm Thanh Tùng, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cho biết: Đoàn Thanh niên Công an tỉnh hiện có trên 700 đoàn viên, thanh niên, sinh hoạt tại 27 cơ sở đoàn trực thuộc. Với khẩu hiệu hành động “Thanh niên Công an tình nguyện vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc nhân dân”, những năm qua, nhiều đoàn viên, thanh niên đã hăng hái tình nguyện tham gia, đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên tình nguyện hướng về cơ sở, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ. Tinh thần xung kích, năng động của tuổi trẻ Công an tỉnh được thể hiện rõ nét nhất qua các phong trào thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và các hoạt động vì an sinh xã hội. Từ năm 2017 đến nay, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã phối hợp các đơn vị chức năng triển khai có hiệu quả chương trình “Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tới trường”, tổ chức 6 đợt thăm, tặng quà các cháu trong chương trình với tổng số tiền 144 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng 1 ngôi nhà 19-8 với số tiền 70 triệu đồng; chương trình “Sóng và máy tính cho em” đã thăm và tặng quà 16 cháu là đối tượng thụ hưởng của chương trình với tổng số tiền 92 triệu đồng; tổ chức chương trình “Học làm chiến sĩ Công an” cho con, em, thân nhân của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh nhằm giáo dục, bồi dưỡng cho thanh thiếu niên về truyền thống của Đảng, của Đoàn, của Công an nhân dân Việt Nam, khơi dậy lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc và ý thức tự rèn luyện; đồng thời trang bị cho thế hệ trẻ một số kỹ năng sống cần thiết như kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng xử lý khi gặp sự cố. Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh còn phối hợp với các đơn vị trong và ngoài lực lượng tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, xây dựng nông thôn mới, ra quân tuyên truyền an toàn giao thông tại khu dân cư, các trường học; thăm tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; các cháu học sinh nghèo học giỏi trên địa bàn tỉnh; khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí; làm căn cước công dân tại nhà cho các đối tượng người già yếu, khuyết tật, hạn chế khả năng đi lại; ủng hộ nhân dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt... Cụ thể, đã tổ chức khám bệnh, tư vấn cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 900 đối tượng thuộc các gia đình chính sách, trẻ em nghèo học giỏi, gia đình có công với cách mạng, người già neo đơn, công nhân Công ty Cổ phần Lâm sản Nam Định và một số doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn các huyện: Nam Trực, Hải Hậu, Mỹ Lộc... với tổng giá trị các chương trình hơn 250 triệu đồng; phối hợp tặng 90 suất quà; quyên góp ủng hộ đoàn viên chi đoàn Công an huyện Trực Ninh bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền trên 133 triệu đồng; tổ chức làm căn cước công dân tại nhà cho 25 đối tượng là người già yếu, khuyết tật bị hạn chế khả năng đi lại; tặng 50 chiếc áo phao cứu hộ cho bến phà Kinh Lũng, thị trấn Nam Giang (Nam Trực) và ngư dân huyện Giao Thủy... Phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an các tỉnh trong Cụm thi đua số 4 (Bộ Công an) đóng góp ủng hộ số tiền 15 triệu đồng để tham gia các hoạt động tình nghĩa, thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, sinh viên nghèo vượt khó học giỏi tại Ninh Bình, Bắc Giang; khánh thành 1 công trình vui chơi cho trẻ em và trao tặng 50 suất quà cho các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi tại xã Đại Đình, huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc).

Bên cạnh đó, hàng năm Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã chủ động tham mưu Giám đốc Công an tỉnh phối hợp Bệnh viện 19-8, Bộ Công an và các đơn vị chức năng tổ chức 6 chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề “Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu”, tích cực tham gia các chương trình “Chủ nhật đỏ”, “Những giọt máu hồng hè” do Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, Tỉnh Đoàn tổ chức. Các hoạt động đã thu hút hơn 2.500 cán bộ, chiến sĩ tham gia, thu được 2.250 đơn vị máu. Đặc biệt, trong những thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã vận động lực lượng đoàn viên, thanh niên các đơn vị xung kích tham gia tuyến đầu chống dịch. Bên cạnh đó còn tổ chức các hoạt động tham gia phòng, chống dịch như phát động nhắn tin ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng COVID-19; thường xuyên tổ chức thăm, tặng nhu yếu phẩm, vật tư y tế và tổ chức bữa ăn “Ấm tình đồng đội” cho cán bộ chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19; thăm, tặng quà, hỗ trợ nhân dân có hoàn cảnh khó khăn tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh... Ngoài ra, các cơ sở Đoàn cũng đã phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong việc đề xuất các ý tưởng sáng tạo, giải pháp cải tiến, đổi mới quy trình, nội dung, phương pháp công tác, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Hiện nay, có hơn 450 ý tưởng, sáng kiến đóng góp vào ngân hàng ý tưởng, sáng kiến của Trung ương Đoàn, nhiều ý tưởng, sáng kiến có giá trị, có khả năng ứng dụng vào công tác chuyên môn, nghiệp vụ của các đơn vị.

Với những hoạt động ý nghĩa thiết thực, tuổi trẻ Công an tỉnh đã phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, năng động, sáng tạo, luôn đi đầu trong những việc khó, việc mới, góp sức cùng chính quyền địa phương xây dựng quê hương ngày càng phát triển, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh