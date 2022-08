Đoàn Thanh niên thị trấn Gôi xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, những năm qua, Đoàn Thanh niên thị trấn Gôi (Vụ Bản) đã triển khai nhiều phong trào, hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng với nhiều phần việc cụ thể và thiết thực, góp phần phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Đoàn Thanh niên thị trấn Gôi tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Phong trào xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội tiếp tục được các cấp bộ Đoàn trên địa bàn thị trấn thực hiện có hiệu quả. Việc ra quân làm vệ sinh môi trường, chăm lo cho gia đình chính sách, thăm hỏi, tặng quà cho gia đình neo đơn, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh nghèo vượt khó là các hoạt động thường xuyên của tuổi trẻ thị trấn, thu hút hàng nghìn lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Bằng những hành động thiết thực, lực lượng đoàn viên, thanh niên thị trấn đã xây dựng được hình ảnh đẹp trong lòng người dân địa phương về một thế hệ trẻ năng động, tích cực với công tác an sinh xã hội. Một trong những nét nổi bật của tuổi trẻ thị trấn là tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường xanh - sạch - đẹp, không xả rác thải bừa bãi ra dọc các tuyến đường. Vì vậy trong 5 năm qua (2017-2022), các chi đoàn tổ chức đồng loạt được 52 đợt ra quân vệ sinh môi trường trên các tuyến đường, nhà văn hóa, xây dựng cảnh quan “sáng - xanh - sạch - đẹp” và phối hợp tổ chức chương trình "thu gom phế liệu gây quỹ", thu hút trên 500 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia góp phần tích cực cùng địa phương hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2021. Tiêu biểu như: Chi đoàn Mỹ Côi vận động đoàn viên, thanh niên và nhân dân xây dựng công trình thể thao đặt tại nhà văn hóa tổ dân phố với số tiền 19,5 triệu đồng; Chi đoàn Vân Côi vận động số tiền trên 30 triệu đồng mua đồ phục vụ các hoạt động của tổ dân phố dịp lễ, tết. Các hoạt động tình nguyện tham gia đảm bảo an sinh xã hội được Ban Thường vụ Đoàn thị trấn Gôi tích cực triển khai đến các chi đoàn, làm tốt công tác thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách có công với cách mạng. Tiêu biểu như các chương trình “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân tình nguyện”, các dịp lễ, tết. Cụ thể, toàn thị trấn đã tổ chức thăm hỏi, tặng 600 suất quà với tổng trị giá trên 100 triệu đồng cho các đối tượng là học sinh nghèo vượt khó và người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền phòng, chống đuối nước cho trẻ em, cắm biển báo an toàn giao thông… tại các khu vực trọng yếu, có nguy cơ; tuyên truyền, vận động 100 đoàn viên, thanh niên tình nguyện tham gia hiến máu. Đặc biệt, chương trình “bánh chưng xanh” làm cầu nối cho các nhà hảo tâm ủng hộ, tặng quà cho các đối tượng hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các em thiếu nhi vượt khó, các cụ mừng thọ nhân dịp đầu xuân với tổng trị giá gần 200 triệu đồng...

Trong những thời điểm tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Đoàn Thanh niên thị trấn đã tăng cường tuyên truyền đến đoàn viên, thanh niên, người dân thông qua các cuộc sinh hoạt, phát tờ rơi, treo băng rôn và tuyên truyền thông qua mạng xã hội nhằm giúp học sinh và người dân nắm rõ cách phòng, chống dịch. Duy trì hoạt động của đội thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ tiêm phòng vắc-xin COVID-19. Vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân tặng quà và các nhu yếu phẩm cần thiết cho các hộ khó khăn, yếu thế do ảnh hưởng dịch COVID-19, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe của nhân dân. Qua các phong trào, chương trình hoạt động, đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, tạo được hiệu ứng tốt trong xã hội và để lại dấu ấn sâu đậm về màu áo xanh tình nguyện của tuổi trẻ trong lòng người dân. Từ đó, người dân an tâm khi đến các cơ sở y tế trên địa bàn huyện khám chữa bệnh.

Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên thị trấn còn phối hợp với Ban CHQS thị trấn làm tốt công tác vận động thanh niên tình nguyện lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc. Đoàn Thanh niên thị trấn đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên tham gia khám tuyển và tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ, tổ chức thăm hỏi, tặng quà tân binh trước khi lên đường. Ban Chấp hành Đoàn thị trấn đã phối hợp với Ban CHQS thị trấn tổ chức gặp mặt thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2022 và trao tặng quà cho 8 thanh niên có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Đồng chí Trần Mạnh Hùng, Bí thư Đoàn Thanh niên thị trấn cho biết: Các hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ thị trấn đã tạo dấu ấn đậm nét, góp phần phát huy vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ chung tay vì cộng đồng, nhất là hướng về người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Thời gian tới, Đoàn Thanh niên thị trấn tiếp tục tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành, khẳng định vai trò xung kích của tổ chức đoàn cũng như vị thế, sức mạnh của đoàn viên, thanh niên trong thời đại mới.

Những hoạt động sôi nổi, ý nghĩa của tuổi trẻ thị trấn Gôi trong những năm qua đã khẳng định sức trẻ xung kích, tình nguyện, năng động, sáng tạo, luôn đi đầu trong những việc khó, việc mới. Các hoạt động vì cộng đồng không chỉ thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia mà còn nhận được sự quan tâm, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương, tạo được những hiệu ứng xã hội tích cực. Các hoạt động xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội của tuổi trẻ thị trấn là động lực để tuổi trẻ luôn nêu cao tinh thần xung kích, sáng tạo, hăng hái đi đầu trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; sẵn sàng đóng góp sức trẻ của mình cho sự nghiệp xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh