Xuân Trường chú trọng công tác an toàn, vệ sinh lao động

Cải thiện, xây dựng môi trường làm việc an toàn cho người lao động luôn được các cấp Công đoàn huyện Xuân Trường và chủ sử dụng lao động quan tâm, nhất là những đơn vị trực tiếp sản xuất, kinh doanh. Nhờ đó đã tạo chuyển biến và đạt nhiều kết quả quan trọng trong công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ).

Khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho công nhân lao động Công ty TNHH Lakeland VN Industries, xã Xuân Trung.

Thực hiện Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022 với chủ đề “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về ATVSLĐ cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”, LĐLĐ huyện Xuân Trường đã chủ động bám sát sự chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh, UBND huyện, phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và xã hội, Trung tâm văn hóa, thể thao và thông tin huyện xây dựng chương trình, kế hoạch để tuyên truyền tổ chức các hoạt động hưởng ứng bằng nhiều hình thức. Bên cạnh việc tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ, về Bộ Luật lao động sửa đổi 2019 và Luật Công đoàn sửa đổi bổ sung năm 2012; các kiến thức về Luật Bảo vệ môi trường, về công tác bảo hộ lao động nhằm cải thiện điều kiện lao động, bảo đảm an toàn và bảo vệ sức khỏe cho người lao động; các ngành chức năng cũng tổ chức các hội nghị tòa đàm, các chuyên mục phóng sự truyền hình nhằm trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm cho đoàn viên, người lao động xây dựng “Văn hóa an toàn”, “Văn hóa phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp” và cách xử lý các tình huống xảy ra trong lúc làm việc; thực hiện tốt các quy định ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ nhằm ngăn ngừa tai nạn lao động. Bên cạnh đó, LĐLĐ huyện chỉ đạo, hướng dẫn các công đoàn cơ sở quan tâm hơn đến việc cải thiện điều kiện lao động, người sử dụng lao động ý thức chấp hành các quy định về ATVSLĐ, phòng cháy chữa cháy, duy trì và phát triển phong trào “Xanh - sạch - đẹp bảo đảm ATVSLĐ”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, môi trường thông thoáng. LĐLĐ huyện còn chủ động bám sát kế hoạch công tác bảo hộ lao động năm 2022 để xây dựng chương trình công tác kiểm tra giám sát chuyên đề về công tác bảo hộ lao động, chỉ đạo, hướng dẫn các công đoàn cơ sở tự kiểm tra, giám sát tại đơn vị. Kết quả, trong đợt hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ các công đoàn cơ sở đã tự kiểm tra tại doanh nghiệp 6 cuộc. Qua các cuộc kiểm tra giúp công đoàn cơ sở và doanh nghiệp chấn chỉnh kịp thời những tồn tại và nâng cao hiệu quả công tác bảo hộ lao động góp phần hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp. Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra cũng cho thấy vai trò đại diện và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động của tổ chức Công đoàn được khẳng định, điều kiện làm việc của người lao động ở nhiều doanh nghiệp được cải thiện.

Công ty TNHH Lakeland VN Industries, xã Xuân Trung hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh may mặc đồ bảo hộ lao động hiện có hàng trăm lao động thường xuyên, với thu nhập bình quân 5-6 triệu đồng/người/tháng. Từ tính chất đặc thù trong lĩnh vực may mặc đồ bảo hộ lao động với phương châm, phòng chống cháy nổ là trên hết. Ông Ma Chuanyu, Giám đốc Công ty cho biết: Hàng năm, Công ty tổ chức cho công nhân viên, người lao động được tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống cháy nổ và ATVSLĐ; chú trọng cấp đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động từ mũ, giày dép, đến áo bảo hộ lao động đặc biệt là khẩu trang lọc bụi để đảm bảo cho người lao động có một môi trường làm việc an toàn. Ngoài ra, công ty chủ động xây dựng, ban hành các quy định về công tác ATVSLĐ, duy trì hiệu quả hoạt động của Ban ATVSLĐ; các khu vực sản xuất đều có biển báo, quy chế vận hành máy móc; đẩy mạnh phong trào thi đua “xanh - sạch - đẹp, bảo đảm ATVSLĐ”; tổ chức cho công nhân, người lao động vệ sinh công nghiệp, bảo dưỡng máy móc, thiết bị nhằm phát hiện các sự cố, khắc phục các yếu tố có nguy cơ mất an toàn; thực hiện khám sức khỏe định kỳ và bồi dưỡng sức khỏe người lao động. Do đó, nhiều năm liền, trong công ty không để xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng.

Trong Tháng hành động về ATVSLĐ, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đã triển khai các hoạt động trọng tâm và chỉ đạo các cấp Công đoàn trong huyện căn cứ tình hình thực tế của địa phương, đơn vị để triển khai có hiệu quả các hoạt động gắn với Tháng Công nhân năm 2022 chăm lo đời sống công nhân, viên chức, lao động như thăm hỏi, tặng quà, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho công nhân lao động. LĐLĐ huyện đã trực tiếp thăm hỏi, trao 10 suất quà của LĐLĐ tỉnh, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng; 63 suất quà của LĐLĐ huyện, mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền 239 triệu đồng; phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện trao 63 suất quà, mỗi suất 10kg gạo từ nguồn hỗ trợ của Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh cho đoàn viên, công nhân lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Các Công đoàn cơ sở đã thăm hỏi công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn với gần 149 triệu đồng; phối hợp với chủ sử dụng lao động tổ chức khám sức khỏe cho 2.200 công nhân lao động… Đồng thời phát huy vai trò mạng lưới an toàn vệ sinh viên để đôn đốc đoàn viên ở trong tổ, đội thực hiện tốt ATVSLĐ, góp phần nâng cao năng suất lao động, đưa doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị ngày càng phát triển.

Đồng chí Mai Thị Huế, Chủ tịch LĐLĐ huyện cho biết: Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới các cấp Công đoàn trong huyện tiếp tục tăng cường tuyên truyền, tập huấn, huấn luyện chuyên đề về kỹ năng, quy trình làm việc an toàn. Tổ chức tọa đàm, đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm, mô hình điển hình về ATVSLĐ; quan tâm, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, công nhân có hoàn cảnh khó khăn, thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra giám sát ATVSLĐ trong các doanh nghiệp./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh