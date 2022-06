Nhiệt huyết của một Bí thư chi Đoàn cơ sở

Gần 5 năm gắn bó với công tác Đoàn tại địa phương, anh Vũ Văn Tiềm, Bí thư chi Đoàn 6, thị trấn Quỹ Nhất (Nghĩa Hưng) luôn phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong phong trào hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và phát triển kinh tế gia đình. Anh là tấm gương tiêu biểu cho đoàn viên, thanh niên của địa phương học tập, noi theo.

Bí thư chi Đoàn 6, thị trấn Quỹ Nhất (Nghĩa Hưng) Vũ Văn Tiềm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên.

Với vai trò Bí thư chi Đoàn 6, anh Vũ Văn Tiềm luôn gương mẫu, giữ gìn đạo đức, lối sống, không ngừng phấn đấu rèn luyện, học tập và công tác, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Để tạo sức hút đối với các đoàn viên, thanh niên, tổ chức Đoàn phải luôn là người bạn đồng hành của tuổi trẻ. Vì vậy, anh Tiềm luôn nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên, đề ra những chương trình hoạt động cụ thể, thiết thực để tập hợp, thu hút đoàn viên, thanh niên cùng tham gia. Trong đó, anh cùng với Ban chấp hành chi Đoàn cơ sở tích cực tổ chức, triển khai thực hiện nhiều phong trào, hoạt động thực sự hấp dẫn, sôi nổi, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, như: tổ chức các phong trào ra quân vệ sinh môi trường tại các đường dong và đường chính đi qua khu dân cư, phối hợp với các tổ chức đoàn thể trồng cau, các tuyến đường hoa tại các đường dong của khu phố 6 với chiều dài 1km; ủng hộ và đóng góp xây dựng đường điện thắp sáng đường quê dài 1,5km, trị giá 10 triệu đồng; hàng năm tổ chức động viên và ủng hộ quỹ khuyến học thanh niên lên đường nhập ngũ với số tiền 2 triệu đồng; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; tiên phong trong phong trào “Hiến máu tình nguyện”; các hoạt động chăm sóc thiếu niên, nhi đồng tại khu dân cư. Bên cạnh đó, để thu hút đoàn viên, thanh niên, anh Tiềm luôn năng nổ, trách nhiệm và tiên phong trong mọi hoạt động. Từ sự hoạt động tích cực của bản thân, anh Tiềm đã đưa công tác Đoàn và phong trào thiếu nhi chi Đoàn 6 phát triển ngày càng vững mạnh. Hàng tháng, chi Đoàn tổ chức sinh hoạt đều đặn với nội dung phong phú thu hút được đoàn viên, thanh niên tham gia. Khi có vấn đề khó nảy sinh, hoặc nổi lên đối tượng thanh niên chậm tiến gây mất an ninh, trật tự ở khu dân cư, anh Tiềm tham gia sinh hoạt cùng với chi Đoàn, bàn bạc thống nhất giải pháp và trực tiếp đi tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên, định hướng giúp thanh niên ổn định tư tưởng. Chia sẻ về kinh nghiệm trong công tác Đoàn, anh Tiềm cho biết: “Là thủ lĩnh thanh niên tại địa phương, trước hết cần phải công tác bằng nhiệt huyết, đam mê. Có như vậy, thì đoàn viên, thanh niên nhìn vào mới hưởng ứng và tích cực tham gia. Đối với hoạt động đoàn ở chi Đoàn nông thôn, việc đưa ra các hoạt động để thu hút, tập hợp, lôi cuốn thanh niên là hết sức quan trọng; bởi nếu hoạt động phù hợp, kịp thời, thì đoàn viên, thanh niên sẽ thấy được vai trò của mình đóng góp vào quá trình xây dựng khu dân cư, quê hương ngày càng tươi đẹp, văn minh.

Nhằm phát huy thế mạnh của địa phương đi đầu trong việc trồng rau màu, đặc biệt phong trào trồng cây màu vụ đông trên đất 2 lúa; đồng thời để tạo việc làm tại chỗ, thường xuyên và có thu nhập cao cho bản thân và gia đình tại địa phương, anh Tiềm đã có những cách làm mới. Qua đó, năm 2019 anh Tiềm đã thực hiện mô hình trồng rau sạch, an toàn kết hợp nuôi thủy sản trên đất 2 lúa chuyển đổi linh hoạt với diện tích 2.520m2. Trong đó, anh chuyển đổi 1.250m2 đất đầu tư đào ao, thả các loại cá truyền thống như: cá trắm, cá chép, cá trôi, cá mè… nuôi hoàn toàn bằng thức ăn tự nhiên, chủ yếu là trồng cỏ quanh ao và tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, chế biến nông nghiệp như cám ngô, cám gạo, bã rượu, cỏ, lá rau… Mỗi năm, gia đình anh thu trên 3 tấn cá các loại, với giá bán trung bình từ 30-35 nghìn đồng/kg, sau khi trừ chi phí mỗi năm cho thu nhập 80 triệu đồng. Diện tích đất còn lại, anh Tiềm sản xuất mô hình rau màu theo hướng sạch, an toàn theo mùa, phù hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng của địa phương như cà chua, bí xanh, dưa chuột, cải bắp. Rau màu được trồng chủ yếu bằng nguồn phân hữu cơ, ủ hoai mục bằng nấm vi sinh Trichoderma vừa phân hủy hữu cơ vừa diệt được các loại nấm, côn trùng có hại trong đất nên giảm thiểu việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân hóa học, giúp giảm chi phí và đáp ứng về yêu cầu sản phẩm rau sạch, an toàn. Hệ thống tưới áp dụng theo phương thức phun mưa điều khiển bằng mạch điện tử kết nối điện thoại nên giảm thời gian tưới, giúp giảm chi phí nhân công. Rau trồng được sơ chế, đóng gói và được các cửa bán thực phẩm sạch tiêu thụ đặt mua tại vườn với giá cao hơn giá thị trường. Bình quân thu nhập từ rau màu của gia đình đạt trên 70 triệu đồng/năm. Ngoài ra, trong quá trình lao động sản xuất, anh Tiềm đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật để phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể tại địa phương, phổ biến kinh nghiệm với bà con nông dân và các thanh niên trong chi Đoàn để học hỏi áp dụng. Kết quả đạt được từ mô hình trồng rau sạch, an toàn kết hợp nuôi thủy sản trên đất 2 lúa chuyển đổi linh hoạt của bản thân anh không chỉ giúp gia đình phát triển kinh tế, giải quyết việc làm thường xuyên cho nhiều lao động với mức lương từ 5-6 triệu đồng/người/tháng mà còn là điểm tham quan của các gia đình, thanh niên. Đến nay, mô hình đã được nhân rộng trên địa bàn thị trấn và các khu vực lân cận, giúp xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống cho gia đình các thanh niên, thúc đẩy kinh tế thị trấn phát triển.

Với sự năng động, sáng tạo cùng những đóng góp tích cực cho phong trào Đoàn Thanh niên ở địa phương, anh Vũ Văn Tiềm đã có nhiều đóng góp cho phong trào đoàn, thanh thiếu nhi của thị trấn Quỹ Nhất. Nhiều năm qua, anh không chỉ thể hiện tốt vai trò tiên phong phát triển kinh tế, tự chủ về thu nhập, lập thân, lập nghiệp; mà còn phát huy tốt tinh thần xung kích trong các phong trào. Vì thế, chi Đoàn 6 luôn là một trong những chi Đoàn mạnh bởi tinh thần đoàn kết, gắn bó trong tất cả các hoạt động Đoàn và phong trào thi đua yêu nước. Những cán bộ đoàn năng động, trách nhiệm như anh Vũ Văn Tiềm đã góp phần đưa hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên trên địa bàn thị trấn Quỹ Nhất ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Từ những kết quả trên, anh Vũ Văn Tiềm vinh dự là một trong số 94 cán bộ Đoàn tiêu biểu nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2022 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh