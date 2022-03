Sôi nổi phong trào thi đua đặc biệt phòng, chống dịch COVID-19

Thực hiện lời kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng, chống đại dịch COVID-19 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” do Thủ tướng Chính phủ phát động, từ tháng 9-2021 đến nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực, quyết tâm thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua phòng, chống dịch COVID-19, tạo tiền đề phát triển ổn định kinh tế - xã hội.

Trung tâm y tế huyện Trực Ninh khám sàng lọc dịch COVID-19 đối với người dân đến kiểm tra sức khỏe.

Đồng chí Hoàng Thị Hào, Trưởng Ban Thi đua khen thưởng tỉnh cho biết: Sau khi UBND tỉnh phát động hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Toàn dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh, mặc dù dịch COVID-19 ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất, kinh doanh, việc làm, đời sống của nhân dân cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, song với tinh thần “Càng khó khăn càng phải thi đua”, cấp ủy, chính quyền từ tỉnh tới cơ sở đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, điều hành sâu sát, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm hoàn thành các mục tiêu đề ra. Phong trào thi đua đặc biệt đã huy động được sự vào cuộc, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự đồng lòng của nhân dân cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, tạo đà phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và là một trong những tỉnh đạt tỷ lệ cao tiêm vắc-xin bao phủ cho người dân theo quy định.

Trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, nhiều địa phương, đơn vị, ngành đã phát huy tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ đặt ra. Ngành Y tế tỉnh đã theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh, chủ động phân tích, đánh giá, dự báo để có các giải pháp tổng thể, đồng bộ, tham mưu kịp thời cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh có phương án lãnh đạo, chỉ đạo khống chế, dập dịch kịp thời. Toàn ngành đã huy động tổng lực đội ngũ với hàng nghìn cán bộ y tế các tuyến lăn lộn trên từng địa bàn, không kể thời gian, thời tiết, từ đó giám sát, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ nhiễm dịch COVID-19 và tiêm phòng vắc-xin COVID-19 cho nhân dân trong tỉnh, bảo đảm hiệu quả, an toàn. Hàng trăm cán bộ y tế sẵn sàng nhận nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung để chăm sóc, theo dõi sức khỏe cho người dân. Nhiều cán bộ xét nghiệm trắng đêm trong phòng xét nghiệm. Không ít cán bộ, y, bác sĩ điều trị sẵn sàng chịu rủi ro lây nhiễm dịch để chăm sóc bệnh nhân dương tính với COVID-19… Tất cả vì một mục tiêu hạn chế thấp nhất lây nhiễm trong cộng đồng, bảo vệ sức khỏe của người dân, sự ổn định của xã hội. Cùng với ngành Y tế, từ khi dịch COVID-19 bùng phát đến nay, lực lượng Công an tỉnh đã phối hợp tổ chức ký cam kết với hộ dân, các cơ sở tôn giáo, cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Phân công cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tham gia công tác truy vết, các chốt phòng, chống dịch và bảo đảm an ninh trật tự hoạt động tiêm chủng, xét nghiệm toàn dân theo chỉ đạo của chính quyền các địa phương. Kịp thời tổng hợp, đánh giá, phân tích, xác định nguồn lây nhằm tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp có biện pháp chỉ đạo thực hiện phòng ngừa; bố trí cán bộ triển khai bảo đảm an ninh, trật tự tại các địa bàn, khu vực có dịch, góp phần quan trọng khống chế dịch COVID-19 lây lan trên địa bàn tỉnh.

Phong trào thi đua phòng, chống dịch COVID-19 đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, nhân dân vào cuộc. Đã có hàng nghìn tấm gương cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đã tích cực tham gia phong trào thi đua đặc biệt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đóng quân trên tuyến biên giới biển của tỉnh, Đại úy Nguyễn Quốc Việt, nhân viên Quân y, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Hải Thịnh đã phát huy tốt năng lực trình độ chuyên môn, tích cực hướng dẫn cho ngư dân địa bàn biên phòng thực hiện đúng 5K và các biện pháp đảm bảo an toàn; tham gia canh gác các thuyền viên tàu xuất nhập cảnh từ nước ngoài về địa bàn có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19. Khi tham gia trực chốt trong điều kiện trang thiết bị về y khoa cũng như cơ sở vật chất thiếu thốn, việc khám sàng lọc, lấy mẫu test nhanh đối với các thuyền viên trên phương tiện tàu thuyền gặp nhiều nguy hiểm, nhưng Đại úy Nguyễn Quốc Việt không quản ngại khó khăn, tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ sở y tế trong huyện tổ chức test nhanh cho trên 5.500 thuyền viên. Với ni trưởng Thích Đàm Bích, trụ trì Chùa Thịnh Long (Hải Hậu), trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp, bản thân đã đứng ra vận động, kêu gọi các tăng, ni, phật tử, hội viên và các nhà hảo tâm chung tay, góp sức ủng hộ những hoàn cảnh khó khăn, những địa phương không may ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh đột xuất. Trong tháng 7-2021, ni trưởng Thích Đàm Bích đã vận động ủng hộ 2 tấn bí xanh, 200 lít nước mắm, 50kg chả cá, 25kg tép khô, 50kg rau củ quả khô, 20 kg lạc khô, 150 kg chanh, 1,5 tạ gạo.... góp phần chia sẻ bớt những khó khăn cho người dân miền Nam bị ảnh hưởng dịch COVID-19.

Để kịp thời ghi nhận những thành tích, cống hiến của các tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua đặc biệt phòng, chống dịch, Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định tặng thưởng Bằng khen cho 76 tập thể, 73 cá nhân đã có thành tích xuất sắc. Đây là tiền đề để thời gian tới, cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”... tạo động lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022./.

Bài và ảnh: Văn Trọng