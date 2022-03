Đổi thay ở một xã nông thôn mới kiểu mẫu

Về xóm Thành Tiến, xã Bạch Long (Giao Thủy) hôm nay, chúng tôi cảm nhận được những đổi thay tích cực của khu dân cư nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu. Đồng chí Bùi Kim Thiện, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận xóm Thành Tiến cho biết: “Trong xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, xóm xác định nâng cấp, mở rộng đường giao thông, củng cố hệ thống thoát nước, lắp đặt đèn điện chiếu sáng… nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất, giao thương hàng hóa phục vụ đời sống sinh hoạt của người dân. Được nhân dân đồng tình hưởng ứng, các nguồn lực huy động được diễn ra nhanh và tương đối thuận lợi, đặc biệt là nguồn lực từ những người con em xa quê đã đóng góp hàng tỷ đồng đầu tư cơ sở hạ tầng và các công trình phụ trợ. Đến nay, các tuyến đường trong thôn đều bố trí chậu hoa, đường hoa sạch đẹp; 100% tuyến đường có đèn điện thắp sáng. Người dân và trẻ nhỏ luôn ý thức chăm sóc và bảo vệ công trình, làm đẹp đường thôn”.

Nông thôn mới kiểu mẫu xã Bạch Long (Giao Thủy) hôm nay.

Xác định hành trình xây dựng NTM không có điểm dừng, thời gian qua Đảng ủy xã Bạch Long đã tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt của xã NTM nâng cao để phấn đấu về đích xã NTM kiểu mẫu. Đảng ủy xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề; UBND xã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo xây dựng điểm thôn NTM kiểu mẫu để triển khai rộng ra các thôn; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và người dân về xây dựng xã NTM kiểu mẫu; phân công giao nhiệm vụ cho từng cán bộ, đảng viên, tổ chức chính trị đoàn thể, đặc biệt là phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu cấp ủy. Đồng chí Đỗ Đình Chung, Chủ tịch UBND xã cho biết: Trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, UBND xã đã tu sửa công trình nghĩa trang liệt sĩ với kinh phí gần 4,2 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước và nguồn vốn do nhân dân, con em xa quê ủng hộ; xây dựng công trình nhà hiệu bộ Trường Mầm non Họa Mi 3 tỷ 720 triệu đồng; nâng cấp sân vận động xã với kinh phí 640 triệu đồng; giải tỏa giao thông đường Thống Nhất, bê tông hóa lề đường trị giá 264 triệu đồng; làm mới hệ thống thoát nước xóm Hoành Tiến, trường mầm non trị giá 30 triệu đồng; hệ thống thoát nước khu trung tâm xã với kinh phí 55 triệu đồng. Nhân dân trong xã đã đóng góp trên 4 tỷ đồng xây dựng nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị nhà văn hóa; xây mới hệ thống tiêu thoát nước trị giá trên 621 triệu đồng; lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng khu dân cư với tổng kinh phí trên 897 triệu đồng; xây dựng cầu dân sinh trị giá 200 triệu đồng. Hiện các trường học trên địa bàn xã đều đạt chuẩn quốc gia và đạt chuẩn “xanh - sạch - đẹp - an toàn”; trong đó trường THCS được cấp trên kiểm tra, đánh giá 3 mức độ: trường đạt chuẩn quốc gia, chuẩn “xanh - sạch - đẹp - an toàn”, chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục và thư viện tiên tiến. Trạm Y tế xã cũng được đầu tư đạt tiêu chuẩn “xanh - sạch - đẹp” đáp ứng tốt yêu cầu khám, chữa bệnh ban đầu cho nhân dân. Điểm nhấn trong xây dựng NTM “sáng - xanh - sạch - đẹp” ở xã Bạch Long đã phát động phong trào cộng đồng giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan môi trường, làm bồn hoa, chậu hoa và trồng cây xanh lề đường. Hàng tuần, các thôn, xóm huy động nhân dân tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khuôn viên gia đình. Xã đã xây dựng 6 bể lắng, lọc tại 6 đường rãnh tiêu thoát nước thải trong khu vực dân cư trước khi đổ ra sông Thống Nhất; thường xuyên tuyên truyền và vận động nhân dân trên trục đường Thống Nhất chấp hành Luật Giao thông đường bộ, giải tỏa hành lang giao thông, không lấn chiếm lòng, lề đường; tổ chức làm vệ sinh môi trường trên tuyến sông Thống Nhất, giải tỏa các vật cản tiêu thoát nước trong khu dân cư để tiêu thoát nước trong mùa mưa bão không gây ngập úng cục bộ đối với các xóm nằm trong khu vực thấp, trũng. Tất cả 10 xóm đều bố trí đặt các thùng chứa rác thải hữu cơ tập trung tại các điểm tập kết xử lý bằng chế phẩm sinh học làm phân bón tái sử dụng, đảm bảo tiêu chí môi trường.

Bên cạnh việc nâng cấp các tiêu chí về cơ sở hạ tầng và cảnh quan môi trường, xã Bạch Long còn chú trọng công tác phát triển sản xuất, ngành nghề, nâng cao thu nhập cho người dân. Những năm qua, xã đã tạo điều kiện, khuyến khích, vận động nông dân tích cực chuyển đổi cơ cấu, mùa vụ, bố trí cây trồng, vật nuôi có năng suất, hiệu quả cao, phù hợp với điều kiện tự nhiên và tiềm năng đất đai của địa phương. Năm 2021, tổng sản lượng màu quy thóc ước đạt 492/350 tấn, đạt 140% kế hoạch. Chăn nuôi tiếp tục phát triển theo hướng giảm nhỏ lẻ trong nông hộ, tăng chăn nuôi gia trại. Diện tích nuôi trồng thủy sản trong toàn xã năm 2021 đạt 400,1ha, tổng sản lượng ước đạt 3.713 tấn. Xã đã quy hoạch 62ha diện tích sản xuất muối trong vùng quy hoạch, năng suất đạt trên 5.000 tấn, giá trị bình quân đạt trên 126 triệu đồng/ha/năm. Bên cạnh đó, xã quan tâm phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và xác định đây là khâu đột phá nhằm đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động. Hiện trên địa bàn có trên 1.000 cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh cá thể, góp phần tăng tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên trên 96%, đóng góp quan trọng vào thực hiện chương trình xây dựng NTM kiểu mẫu của địa phương. Qua rà soát, đánh giá theo các tiêu chí NTM kiểu mẫu, xã đã cơ bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 10/10 thôn, xóm trên địa bàn đạt danh hiệu văn hóa nhiều năm liên tục. 100% thôn, xóm xây dựng hương ước, quy ước và tổ chức thực hiện tốt. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch theo quy chuẩn đạt 100%. Thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 66 triệu đồng/người/năm, không còn hộ nghèo.

Từ những kết quả đã đạt được, năm 2022, xã Bạch Long đang tiếp tục xây dựng các tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu; trong đó chú trọng vai trò làm chủ của nhân dân; khơi dậy tinh thần đoàn kết, phát huy nội lực, tiềm năng lợi thế quê hương để phát triển./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh