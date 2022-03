Hiệu quả hoạt động Câu lạc bộ cựu chiến binh, cựu quân nhân sản xuất, kinh doanh giỏi

Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) các cấp trong tỉnh đã thành lập và nhân rộng nhiều mô hình câu lạc bộ (CLB) “CCB, cựu quân nhân (CQN) sản xuất kinh doanh giỏi”. Thông qua hoạt động của các CLB đã giúp các CCB, CCQ tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế và thực hiện tốt công tác nghĩa tình đồng đội.

Công ty Cổ phần Thương mại Khánh Phong, KCN Hòa Xá, phường Mỹ Xá (thành phố Nam Định) do CCB Phùng Đức Phong làm giám đốc, góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Hội CCB tỉnh hiện có trên 112 nghìn hội viên, trong đó có hàng nghìn CCB là giám đốc các công ty, doanh nghiệp, chủ xưởng sản xuất, trang trại, gia trại… mang lại thu nhập cao cho gia đình, giải quyết việc làm cho nhiều lao động. Có thể kể đến các gương CCB điển hình: Đồng Văn Khương, Giám đốc Công ty Cổ phần Đồng Vũ, thôn Liên Xương, xã Hiển Khánh (Vụ Bản); Đinh Xuân Mộc, Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí Đình Mộc, xã Xuân Kiên (Xuân Trường); Đinh Trung Bộ, Giám đốc Công ty Đóng tàu Trung Bộ ở Giao Thủy; Lưu Quang Trung, phường Hạ Long, Giám đốc Công ty TNHH May Đại Trung; Phùng Đức Phong, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Khánh Phong, KCN Hòa Xá, phường Mỹ Xá; Lê Huy Bé, chủ nhà vườn trồng quất lớn nhất xã Nam Phong ở thành phố Nam Định… Để tập hợp hội viên sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn tỉnh, năm 2020, Ban Thường vụ Hội CCB tỉnh đã chỉ đạo Hội CCB các huyện, thành phố, Hội Doanh nhân CCB tỉnh triển khai thực hiện việc thành lập CLB “CCB, CQN sản xuất kinh doanh giỏi”. Đến nay 10/10 huyện, thành phố đã thành lập được CLB, thu hút 861 hội viên tham gia. Các CLB đều có ban chủ nhiệm, điều lệ hoạt động, các thành viên đóng góp kinh phí duy trì hoạt động, tổ chức sinh hoạt định kỳ, thường xuyên thăm hỏi, giúp đỡ nhau khi ốm đau. Tham gia CLB “CCB, CQN sản xuất kinh doanh giỏi” thành phố Nam Định từ những ngày đầu mới thành lập, CCB Cao Văn Tiên, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ thương mại sản xuất Tài Tiên, đường Giải Phóng chia sẻ: Sinh hoạt trong CLB, chúng tôi đã cùng nhau chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh dịch vụ… góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Đây là môi trường thuận lợi để các hội viên giới thiệu, quảng bá sản phẩm cũng như giao lưu học hỏi, động viên khích lệ lẫn nhau trong công việc cũng như cuộc sống”. Không chỉ hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh, các CLB còn thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội. Theo đó, các CLB thường xuyên có những hoạt động như: tặng cây, con giống, cho vay vốn, hướng dẫn khoa học kỹ thuật và hỗ trợ phân bón, thu mua nông sản giúp hội viên. Đồng thời, đóng góp kinh phí xây dựng nông thôn mới; xây mới, sửa chữa nhà ở cho những hội viên CCB, CQN có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Trong quá trình hoạt động, nhiều CLB “CCB, CQN sản xuất kinh doanh giỏi” đã phát triển đông thành viên, hoạt động hiệu quả, được các cấp Hội CCB đánh giá cao. CLB “CCB, CQN sản xuất kinh doanh giỏi” huyện Vụ Bản được Hội CCB tỉnh lựa chọn làm điểm đầu tiên thành lập năm 2020 hiện có trên 40 hội viên hoạt động trên nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác nhau như: in ấn văn phòng phẩm, kinh doanh đồ gỗ, vận tải, cơ khí, vật liệu xây dựng, trồng cây cảnh, mở trang trại VCA... Tháng 12-2020, Hội CCB thành phố Nam Định đã thành lập CLB “CCB, CQN sản xuất, kinh doanh giỏi” với sự tham gia của 162 hội viên là những tấm gương tiêu biểu trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của thành phố. Trong đó, 11 thành viên là giám đốc các công ty, chủ doanh nghiệp, 4 thành viên là chủ trang trại, 3 thành viên là chủ tổ hợp HTX, 159 cá nhân sản xuất, kinh doanh quy mô từ nhỏ đến trung bình. Sau khi được thành lập, Ban Chủ nhiệm CLB đã tích cực động viên, khích lệ các thành viên phát triển sản xuất, kinh doanh; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên; hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất hay; xây dựng mối quan hệ trong liên kết, liên doanh với các đơn vị kinh tế khác nhằm phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Hiện tại, các thành viên trong CLB đều duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định, tạo việc làm thường xuyên cho 1.242 lao động, trong đó có 317 con, em CCB, CQN. CLB “CCB, CQN sản xuất, kinh doanh giỏi” huyện Giao Thủy hiện có trên 100 hội viên. Ngay sau khi thành lập, CLB đã xây dựng phương hướng hoạt động và điều lệ hội. Hội viên tham gia CLB có nghĩa vụ, quyền hạn và trách nhiệm rõ ràng, có khen thưởng thành tích xuất sắc trong các hoạt động và có hình thức kỷ luật nếu hội viên vi phạm pháp luật và điều lệ, quy chế hoạt động…

Sau hơn 2 năm thành lập và đi vào hoạt động, các CLB “CCB, CQN sản xuất kinh doanh giỏi” thực sự là mô hình hay, hoạt động hiệu quả không chỉ giúp hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh mà còn giúp giải quyết việc làm cho nhiều lao động là con, em hội viên và lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững của tỉnh. Thời gian tới, các CLB “CCB, CQN sản xuất, kinh doanh giỏi” trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, động viên nhau khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp; tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; chia sẻ kinh nghiệm, giúp nhau phát triển kinh tế; kết nạp thêm thành viên mới, mở rộng mô hình từ tỉnh đến cấp cơ sở./.

Bài và ảnh: Hoa Quyên