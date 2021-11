Tạo đà phát triển giáo dục bền vững

Cùng với các ngành chung tay thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, kiểu mẫu, những năm qua, ngành GD và ĐT tỉnh ta đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục. Trong đó việc tập trung thực hiện quy hoạch phát triển GD và ĐT, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, trường xanh - sạch - đẹp - an toàn nhằm xây dựng cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện các mục tiêu phổ cập giáo dục (PCGD)... là giải pháp tạo đà phát triển giáo dục bền vững.

Học sinh Trường Tiểu học Nam Tiến (Nam Trực) đọc sách tại thư viện trường.

Thực hiện 2 tiêu chí liên quan đến lĩnh vực GD và ĐT, Sở GD và ĐT đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện kế hoạch của tỉnh và văn bản, hướng dẫn của Sở GD và ĐT về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Cụ thể hóa các nội dung xây dựng NTM liên quan đến GD và ĐT vào các kế hoạch phát triển GD và ĐT hàng năm; rà soát, kiện toàn, bổ sung tổ công tác thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM của ngành phù hợp với điều kiện thực tế; xây dựng quy hoạch phát triển GD và ĐT hợp lý để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục, chuẩn hoá cơ sở vật chất trường học… góp phần đáp ứng các tiêu chí xây dựng NTM thuộc lĩnh vực giáo dục. Bên cạnh đó, ngành phối hợp với các địa phương duy trì và nâng cao chất lượng PCGD - xóa mù chữ (XMC) ở các xã, thị trấn; duy trì tỷ lệ tuyển học sinh tốt nghiệp lớp 9 vào học lớp 10 THPT, bổ túc THPT một cách hợp lý đảm bảo phù hợp với tiêu chí NTM. Cụ thể: Thực hiện tiêu chí số 14 về giáo dục, ngành GD và ĐT quan tâm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và phối hợp chặt chẽ với các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương; phối hợp với các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn để làm tốt công tác PCGD, bao gồm PCGD mầm non đúng độ tuổi, tiểu học đúng độ tuổi, THCS và XMC; công tác phân luồng học sinh sau THCS... Toàn tỉnh đã có 225/225 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn PCGD-XMC; 10/10 huyện, thành phố đạt chuẩn PCGD mầm non 5 tuổi; PCGD tiểu học đạt chuẩn mức độ 3; PCGD THCS đạt chuẩn mức độ 2, học sinh trong độ tuổi 15-18 tốt nghiệp THCS đạt 99,87%; tỷ lệ xóa mù chữ toàn tỉnh 99,88%, đạt chuẩn mức độ 2.

Thực hiện tiêu chí số 5 về trường học, Sở GD và ĐT phối hợp với UBND các huyện, thành phố rà soát, tổng hợp danh sách đưa các trường học của các xã, thị trấn nằm trong lộ trình xây dựng đạt chuẩn NTM để lồng ghép nhiều nguồn vốn đầu tư cơ sở vật chất cho nhà trường. Toàn ngành đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng để xây mới hàng nghìn phòng học, nhà vệ sinh, thư viện, nhà đa năng, hàng rào, cổng trường, sân trường, phòng học bộ môn... và nhiều hạng mục công trình khác. Mỗi năm học, ngành GD và ĐT đã đầu tư hàng chục tỷ đồng để mua sắm bàn ghế học sinh, máy vi tính, máy photocopy, thiết bị phòng học ngoại ngữ, thiết bị phòng học bộ môn, thiết bị phòng học mầm non… bằng nguồn kinh phí huy động từ các nguồn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, chương trình mục tiêu giáo dục đào tạo, xã hội hóa... Quá trình thực hiện, mặc dù gặp nhiều khó khăn do lộ trình sáp nhập các trường nhưng công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia, trường xanh - sạch - đẹp - an toàn vẫn được các đơn vị quan tâm đầu tư và đạt nhiều kết quả nổi bật. Đặc biệt, Sở GD và ĐT tham mưu UBND tỉnh đưa việc xây dựng trường đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn trở thành một chỉ số đánh giá kết quả xây dựng NTM nâng cao. Các phòng GD và ĐT huyện, thành phố, các cơ sở giáo dục tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương trong công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, trường đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn, gắn với phong trào xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, tạo điều kiện thuận lợi nâng cao chất lượng giáo dục.

Với nỗ lực của toàn ngành GD và ĐT, quy mô, mạng lưới trường, lớp học trên địa bàn tỉnh được quy hoạch hợp lý, đa dạng các hình thức đào tạo, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của học sinh. Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học được tăng cường, công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia vượt chỉ tiêu đề ra. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cơ bản đủ số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đảm bảo chất lượng; kỷ cương nền nếp các cơ sở giáo dục được giữ vững, chất lượng giáo dục đại trà, chất lượng giáo dục mũi nhọn có nhiều tiến bộ. Theo số liệu của Sở GD và ĐT, với tổng số 230 trường mầm non, 225 trường tiểu học, 225 trường THCS, 57 trường THPT toàn tỉnh, đến nay cơ bản đều có đầy đủ các phòng học khang trang cùng trang thiết bị giáo dục đáp ứng yêu cầu dạy và học. Toàn tỉnh hiện có 658/727 trường đạt chuẩn quốc gia (mầm non 183/230 trường, tiểu học 219/226 trường, THCS 215/226, THPT 41/57 trường); 484/727 trường đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn (mầm non 129/230 trường, tiểu học 175/226 trường, THCS 168/272 trường, THPT 12/57 trường); 564/727 trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục; 100% xã, thị trấn đã đạt tiêu chí số 5 và tiêu chí số 14 về giáo dục. Toàn ngành GD và ĐT đang nỗ lực phấn đấu tiếp tục xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, trường xanh - sạch - đẹp - an toàn gắn với xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, góp phần hoàn thành mục tiêu NTM nâng cao của tỉnh vào năm 2023.

Với việc tích cực thực hiện các tiêu chí về giáo dục trong xây dựng NTM, cơ sở vật chất các trường học ngày càng đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học của các nhà trường; chất lượng giáo dục các cấp học ổn định. 27 năm liên tục ngành GD và ĐT tỉnh giữ vững danh hiệu “Đơn vị xuất sắc, tiêu biểu” toàn quốc. 6 năm trở lại đây, tỉnh ta đã có trên 500 học sinh giỏi đoạt giải quốc gia (đạt 84,4%); 11 Huy chương Olympic học sinh giỏi quốc tế (3 Vàng, 3 Bạc, 5 Đồng); các cuộc thi, hội thi, các phong trào thi đua đều đạt thành tích nổi bật. Thời gian tới, ngành GD và ĐT tiếp tục phối hợp với các ngành và các địa phương giữ vững kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, tiếp tục thực hiện xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu trong lĩnh vực giáo dục bằng việc triển khai xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia gắn với đạt xanh - sạch - đẹp - an toàn nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục, chuẩn hoá cơ sở vật chất trường học. Bám sát tiêu chuẩn về chất lượng giáo dục các cấp học theo quy chế, triển khai đồng bộ các giải pháp để không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở tất cả các cấp học. Phấn đấu đạt và vượt tiêu chí của trường học đạt chuẩn quốc gia, đặc biệt là nâng cao tỷ lệ học sinh giỏi, đáp ứng ngày càng cao yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo./.

