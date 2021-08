Mỹ Lộc chăm lo đời sống công nhân, viên chức, lao động

Huyện Mỹ Lộc hiện có 1.710 công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) sinh hoạt tại 75 công đoàn cơ sở trực thuộc. Nhằm giúp CNVCLĐ yên tâm công tác, thời gian qua, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện đã chỉ đạo các tổ chức công đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Sản xuất tại cơ sở may Tuấn Phát, xã Mỹ Hà.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Một số doanh nghiệp sản xuất cầm chừng do thiếu hụt nguồn cung ứng vật liệu, thiếu nguồn nhân lực. Một số doanh nghiệp mới thành lập phải tạm dừng sản xuất. Trước tình hình đó, các chủ sử dụng lao động đều phối hợp chặt chẽ với ban chấp hành Công đoàn cơ sở, chủ động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Việc thực hiện pháp luật lao động và các chế độ chính sách đối với CNVCLĐ được quan tâm. Người lao động luôn nêu cao ý thức tự lực, tự cường, vươn lên, góp phần nâng cao hiệu quả công tác, sản xuất kinh doanh, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương. Để phát huy vai trò của tổ chức công đoàn, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ, các cấp Công đoàn huyện đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các chế độ, chính sách liên quan đến CNVCLĐ như: Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; các vấn đề liên quan đến hợp đồng lao động, tiền lương, bảo hiểm, an toàn vệ sinh lao động trong các cơ quan, đơn vị. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, giúp đoàn viên và người lao động; phối hợp tổ chức các buổi tư vấn, trợ giúp pháp lý cho người lao động, tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo huyện với CNVCLĐ và các chủ doanh nghiệp; tham gia giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên. Đến nay, các Công đoàn cơ sở có tổ chức Công đoàn, người lao động được ký hợp đồng lao động đạt tỷ lệ 97,5%, có 1.649/1.710 CNVCLĐ tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp chiếm tỷ lệ 96,4%. Thực hiện chương trình về nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ huyện đã cử cán bộ trực tiếp xuống nắm bắt tình hình thực tế tại các đơn vị trong huyện và hướng dẫn cơ sở thủ tục thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể. Đã có 3/5 Công đoàn cơ sở có thỏa ước lao động tập thể, đạt tỷ lệ 60%. Tiếp tục theo dõi và xử lý việc 22 đoàn viên, người lao động bị cho thôi việc mà không làm rõ lý do tại Công ty Cổ phần Dịch vụ tang lễ Hoàng Long. Bên cạnh đó, LĐLĐ huyện hướng dẫn các Công đoàn cơ sở tham gia với chính quyền đồng cấp chăm lo đời sống và thực hiện chế độ chính sách đối với CNVCLĐ. Chủ động nắm bắt, phản ánh kịp thời tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của CNVCLĐ để có những đề xuất, kiến nghị giúp ổn định quan hệ lao động giữa công nhân lao động và chủ doanh nghiệp. Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, LĐLĐ huyện tặng 39 túi quà và 6 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền gần 9 triệu đồng. Trong Tháng Công nhân 2021, LĐLĐ huyện tặng 11 suất quà của LĐLĐ tỉnh, trị giá 6,5 triệu đồng và 10 suất quà trị giá 3 triệu đồng cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, LĐLĐ huyện chỉ đạo các Công đoàn cơ sở trực thuộc căn cứ tình hình thực tế và sự hỗ trợ từ chính quyền, chuyên môn đồng cấp tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 20 triệu đồng. Hướng dẫn các Công đoàn cơ sở thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. 100% đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ công chức, 3/5 đơn vị tổ chức hội nghị người lao động đảm bảo dân chủ, đúng nguyên tắc, 100% doanh nghiệp Nhà nước tổ chức đối thoại tại nơi làm việc.

Thời gian tới, LĐLĐ huyện Mỹ Lộc tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động; hướng hoạt động về cơ sở; chú trọng triển khai, nâng cao hiệu quả việc phối hợp thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức tốt các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên; xứng đáng là chỗ dựa tin cậy, vững chắc của CNVCLĐ; góp phần xây dựng huyện ngày càng phát triển./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh