Trường Tiểu học Nam Hồng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Trường Tiểu học Nam Hồng được đánh giá là đơn vị nhiều năm liền có chất lượng giáo dục đứng tốp đầu huyện Nam Trực. Kết quả giáo dục của nhà trường ổn định bền vững qua các năm học với tỷ lệ học sinh lên lớp đạt 100%; có kiến thức, kỹ năng các môn học đảm bảo theo chuẩn và hoàn thành chương trình lớp học; 100% học sinh được đánh giá về năng lực và phẩm chất Tốt và Đạt theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT).

Các thành viên CLB Toán tuổi thơ Trường Tiểu học Nam Hồng trong một buổi sinh hoạt (Ảnh chụp trước ngày 27-4-2021).

Nam Hồng là địa phương có bề dày truyền thống về học tập, khuyến học khuyến tài, các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, Trung tâm Học tập cộng đồng xã đều là những đơn vị tiên tiến xuất sắc của huyện, tỉnh. Do vậy, trường thường xuyên nhận được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự ủng hộ của phụ huynh học sinh trong việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Với tổng diện tích 3 điểm trường là 20.280m2, trường có các trang thiết bị nội thất để làm việc, phòng thí nghiệm thực hành đạt yêu cầu, khuôn viên trường lớp xanh - sạch - đẹp, thư viện trường đạt Thư viện tiên tiến với tổng số đầu sách trên 9.800 cuốn, phục vụ nhu cầu nghiên cứu giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh. Trường đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn, đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3. Hàng năm, nhà trường luôn chú trọng nâng cao các tiêu chí đã được công nhận. Hiện tại nhà trường có 30 lớp với hơn 970 học sinh; 52 cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đó 59,6% người có trình độ đại học. Để nâng cao chất lượng đội ngũ, nhà trường phát động trong cán bộ, giáo viên về việc tự học, tự bồi dưỡng, coi đây là giải pháp tích cực để tự hoàn thiện bản thân; coi trọng sinh hoạt chuyên môn, lấy tổ chuyên môn làm cơ sở để bồi dưỡng đội ngũ thông qua các hoạt động hội thảo hội giảng, đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên theo học đầy đủ các lớp bồi dưỡng, tập huấn, hội thảo do Phòng GD và ĐT, Sở GD và ĐT, Bộ GD và ĐT tổ chức... Nhà trường có đội ngũ giáo viên trẻ có năng lực, năng nổ, nhiệt tình, có đạo đức nghề nghiệp và tinh thần tự giác cao trong thực hiện nhiệm vụ, trình độ chuyên môn nghiệp vụ tương đối vững vàng, nhạy bén trong việc tiếp thu và vận dụng các phương pháp mới trong dạy học. Đó là những nền tảng cơ bản, vững chắc giúp nhà trường thực hiện tốt công tác chuyên môn. Các thầy cô giáo liên tục nhiều năm có học sinh giỏi từ cấp huyện trở lên như: Vũ Thị Vân, Phạm Thị Hòe, Vũ Thị Phương, Dương Thị Yến, Hoàng Thị Hạnh, Đoàn Thị Huệ... Trong đợt hội giảng cấp huyện vừa qua có 3 cô giáo tham dự đều đạt loại giỏi, các tiết dạy được đánh giá cao như cô Đỗ Thị Liên dạy môn Khoa học lớp 5, Lê Thị Huyền dạy môn Tiếng Việt lớp 4, cô Đinh Thị Hằng dạy môn Toán lớp 2.

Để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nhà trường coi trọng chất lượng sinh hoạt chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học trên cơ sở phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, thực hiện nghiêm chương trình giáo dục đạo đức, các nội dung chương trình hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm, kết hợp giáo dục đạo đức học sinh gắn với phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Thực hiện “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, nhà trường chỉ đạo tổ chức các hình thức hoạt động như hướng dẫn học sinh tham quan, học tập và lao động tu sửa Nghĩa trang liệt sĩ, chăm sóc các công trình di tích lịch sử địa phương như Chùa Đồng, sông Ngọc, Từ đường họ Đặng..., trải nghiệm đền Quan Trạng xã Nam Thắng, qua đó giáo dục các em về truyền thống lịch sử văn hóa của quê hương, nâng cao ý thức chăm sóc, bảo vệ di tích lịch sử của địa phương; qua thực hành lao động đã giáo dục tinh thần đoàn kết tập thể cho các em cũng như việc tự quản, tự rèn luyện. Đối với nhiệm vụ dạy và học, nhà trường thực hiện nghiêm túc và vận dụng sáng tạo các thành tố tích cực của mô hình trường tiểu học mới vào quản lý và giảng dạy. Đặc biệt, để đổi mới các hình thức dạy học, bên cạnh nhiều biện pháp, trường đặc biệt quan tâm đổi mới phương pháp dạy học; trong đó, trước tiên là đổi mới nhận thức của giáo viên về cách thiết kế bài dạy, lập kế hoạch bài học và xây dựng mục tiêu bài học theo hướng phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh, làm cho học sinh hứng thú trong quá trình lĩnh hội kiến thức; đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển khả năng tự học của học sinh thông qua các môn học. Đặc biệt, nhà trường có nhiều sáng tạo trong thực hiện chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới, quan tâm đầu tư đầy đủ trang thiết bị dạy - học phục vụ cho các khối lớp đang thực hiện chương trình GDPT mới như khối lớp 1...

Với những nỗ lực đó, nhiều năm qua, nhà trường luôn giữ vững kết quả giáo dục toàn diện; được Phòng GD và ĐT, Sở GD và ĐT đánh giá có chất lượng giáo dục đại trà đứng tốp đầu huyện. Chất lượng đào tạo bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu của trường được duy trì, phát triển bền vững, đặc biệt, chất lượng có nhiều vượt trội với hàng trăm học sinh đoạt giải tại các cuộc thi IOE, giải Toán tuổi thơ, hùng biện bằng tiếng Anh, viết chữ đúng và đẹp, giải Toán bằng tiếng Việt trên internet cấp huyện, cấp tỉnh; các giải thể thao, Violympic cấp tỉnh, cấp quốc gia... mỗi năm. Năm học 2020-2021, các em Nguyễn Tùng Dương và em Ngô Mạnh Bảo Nam đoạt Huy chương Đồng thi IOE và giải Toán bằng tiếng Anh cấp quốc gia; em Đặng Minh Hoàng và em Nguyễn Tùng Dương đoạt Huy chương Vàng, em Dương Viết Trung Kiên đoạt Huy chương Bạc và 8 học sinh đoạt Huy chương Đồng, 8 học sinh đoạt giải Khuyến khích trong cuộc thi Violympic cấp quốc gia; em Bùi Trần Hiếu Nghĩa đoạt giải thể dục thể thao cấp tỉnh... Từ năm học 2017-2018 đến nay, trường được UBND tỉnh tặng Bằng khen và Cờ thi đua xuất sắc. Năm học 2020-2021, trường được đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Thời gian tới nhà trường thực hiện rà soát, tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng điều kiện thực hiện chương trình GDPT mới, từ đó xây dựng, cập nhật kế hoạch phát triển nhà trường với cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu giáo dục tại địa phương; duy trì và nâng cao các tiêu chí của trường chuẩn quốc gia, trường xanh - sạch - đẹp - an toàn; tăng cường nền nếp, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục trong nhà trường./.

Bài và ảnh: Minh Thuận