Bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, từ đầu năm đến nay lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh đã tích cực triển khai, thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) gắn với phòng, chống dịch bệnh, góp phần hỗ trợ kinh tế - xã hội phát triển.

Tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại cầu Tân Đệ, xã Mỹ Tân (Mỹ Lộc).

Ngay từ đầu năm 2021, Công an tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 06-KH/BCS về kiểm tra việc triển khai, thực hiện Kết luận số 45-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự, ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; đề xuất UBND tỉnh có văn bản kiến nghị Bộ Công an sớm phân công lực lượng tuần tra, kiểm soát trên tuyến sông Đáy. Phòng CSGT đã chủ động xây dựng văn bản đề nghị Sở Giao thông Vận tải phối hợp khảo sát những bất cập về trật tự giao thông, đề xuất lắp đặt thêm hệ thống camera giám sát giao thông và nghiên cứu xử lý vi phạm qua dữ liệu khai thác từ hệ thống giám sát hành trình. Bên cạnh đó Phòng CSGT tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự, ATGT các dịp lễ, tết; phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, ATGT giai đoạn 2021-2025. Để góp phần bảo đảm trật tự, ATGT, Phòng CSGT đã ban hành 3 kế hoạch chuyên đề xử lý vi phạm: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ; người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn; phòng chống lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép. Định kỳ, đơn vị tổ chức các hội nghị tập huấn, triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về điều tra giải quyết tai nạn giao thông cho 100% cán bộ, chiến sĩ CSGT; trưởng công an các xã, phường, thị trấn; ban hành Quyết định số 797/QĐ-CAT-PC08 ngày 15-3-2021 về phân công trách nhiệm, phân cấp trong điều tra, giải quyết tai nạn giao thông của lực lượng CSGT. Phòng CSGT còn xây dựng 2 phương án, 20 kế hoạch, 5 công văn chỉ đạo, đôn đốc lực lượng CSGT trong tỉnh thực hiện các chuyên đề công tác, các đợt cao điểm đảm bảo trật tự ATGT theo chỉ đạo của Bộ Công an và Công an tỉnh... Xây dựng 32 báo cáo, sơ kết, tổng kết các chuyên đề công tác; tham gia ý kiến vào 5 dự thảo các văn bản pháp luật liên quan đến công tác của lực lượng CSGT; chủ trì tham mưu, xây dựng, triển khai kế hoạch tập huấn cho đội xung kích phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2021. Phối hợp với Cục CSGT (Bộ Công an), Công an thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận triển khai phương án phân luồng từ xa bảo đảm trật tự ATGT, phòng ngừa ùn tắc giao thông trong dịp diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Huy động lực lượng bảo đảm tuyệt đối an toàn, giao thông thông suốt trên các tuyến, các điểm tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026... Công tác tuyên truyền việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự ATGT được đẩy mạnh. Công an tỉnh đã phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng và đăng phát 45 tin, bài tuyên truyền về ATGT. Phòng CSGT phối hợp với ban giám hiệu 5 trường học tổ chức nói chuyện chuyên đề về ATGT thu hút hàng nghìn học sinh tham gia; 1 buổi tập huấn, tuyên truyền ATGT đường bộ tại Sở Tư pháp cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; tổ chức ký cam kết chấp hành quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT cho 25 bến khách ngang sông, bến bãi kinh doanh khai thác vật liệu ven sông...

Với việc triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp, tình hình trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh có chuyển biến tích cực. Từ đầu năm đến nay, Phòng CSGT đã lập biên bản xử lý 2.253 lượt vi phạm, phạt tiền gần 8,5 tỷ đồng; trong đó lĩnh vực đường bộ có 1.822 trường hợp vi phạm, đường thủy có 326 trường hợp vi phạm, đường sắt có 80 trường hợp vi phạm, lĩnh vực đăng ký xe có 25 trường hợp vi phạm. Với các chuyên đề công tác trọng tâm, Phòng CSGT đã xử lý 52 trường hợp, phạt tiền 728 triệu đồng đối với những người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn; xử lý 12 trường hợp, phạt tiền 17,4 triệu đồng đối với người chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ; xử lý 1.193 trường hợp vi phạm tốc độ. Nhằm cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, Phòng CSGT đã thông báo 1.681 trường hợp vi phạm về lĩnh vực giao thông đường bộ lên Cổng dịch vụ công quốc gia, triển khai thu tiền nộp phạt vào Kho bạc Nhà nước qua Cổng dịch vụ công, dịch vụ bưu chính khi người vi phạm có yêu cầu... Công tác điều tra, giải quyết tai nạn giao thông được thực hiện nhanh chóng, đúng quy định của pháp luật. Trong 8 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn tỉnh xảy ra 58 vụ tai nạn giao thông đường bộ và đường sắt làm chết 30 người, bị thương 48 người. So với cùng kỳ năm 2020, số vụ giảm 12%, số người chết giảm 6%, số người bị thương giảm 20%... Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng CSGT được tăng cường. Từ đầu năm đến nay, Phòng CSGT đã trực tiếp phát hiện, bắt giữ 31 vụ liên quan đến các lĩnh vực tàng trữ ma túy, vi phạm kinh tế, môi trường, tội phạm hình sự; phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, khám phá 6 chuyên án các loại...

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Phòng CSGT thực hiện tốt vai trò tổ trưởng, cùng với các lực lượng chức năng của tỉnh tham gia tại 5 chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch bệnh nơi các cửa ngõ ra, vào địa bàn tỉnh, hoạt động từ ngày 14-7-2021 đến nay. Qua đó đã kiểm soát, giám sát chặt chẽ các phương tiện qua chốt nhất là các phương tiện đi từ vùng dịch, qua vùng dịch đến địa bàn tỉnh. Số liệu tổng hợp đến nay, các chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch đã kiểm tra gần 200 nghìn lượt phương tiện với gần 300 nghìn lượt người; yêu cầu quay đầu hơn 6.000 phương tiện; thực hiện test nhanh tại chốt cho 19.254 trường hợp, phát hiện 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Đối diện với những khó khăn trong khi làm nhiệm vụ, hiện nay Phòng CSGT đang có 1 chiến sĩ phải cách ly tập trung, 2 chiến sĩ đã hết thời gian cách ly tập trung và đang cách ly tại nhà. Do tính chất lây lan nhanh, nguy hiểm của dịch bệnh COVID-19, nguy cơ lây nhiễm cao nên Phòng CSGT đã yêu cầu cán bộ, chiến sĩ tham gia các chốt liên ngành thực hiện test nhanh 3 ngày/lần theo hướng dẫn của các cơ sở y tế, để bảo đảm an toàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao./.

