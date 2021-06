Hội Phụ nữ Xuân Trường hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Xuân Trường đã tuyên truyền, vận động hội viên hăng hái thi đua sản xuất, mạnh dạn khởi nghiệp, tiếp cận các nguồn vốn vay, mở các lớp đào tạo nghề... Qua đó, giúp cán bộ, hội viên nâng cao nhận thức, chủ động áp dụng các mô hình phát triển kinh tế phù hợp, vươn lên ổn định cuộc sống, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo tại địa phương.

Trước khi trở thành giám đốc Công ty TNHH Huyền Bính, chị Nguyễn Thị Huyền, xã Xuân Tân là một nông dân quanh năm quanh quẩn với đồng ruộng nhưng nghèo vẫn hoàn nghèo. Với quyết tâm tìm hướng đi mới để cải thiện kinh tế gia đình, chị đi học nghề may quần áo rồi làm quen với các cơ sở may túi siêu thị xuất khẩu. Nhận thấy mặt hàng này có thị trường rộng mở, giá cả tương đối ổn định, chị Huyền “xoay” sang may túi. Chị tìm đến các xưởng may túi uy tín tìm hiểu rồi về nhà cặm cụi ngồi may, ráp từng công đoạn. Chị còn mày mò, nghiên cứu để chọn ra những chất liệu tốt nhất, thân thiện với môi trường và có thể tái sử dụng làm nguyên liệu may túi. Thành thạo nghề, năm 2018, chị mở xưởng, thành lập Công ty TNHH Huyền Bính. Trung bình mỗi năm, công ty xuất sang các thị trường Mỹ, Pháp, Nhật Bản, Sing-ga-po… trên 500 nghìn sản phẩm, tạo việc làm, thu nhập cho 50 lao động địa phương.

Hội viên phụ nữ huyện Xuân Trường phát triển kinh tế gia đình từ mô hình trồng dưa lưới. Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Để hỗ trợ hội viên, nhất là hội viên có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, các cấp Hội Phụ nữ huyện Xuân Trường đã tích cực triển khai thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, hướng dẫn hội viên thực hiện các tiêu chí, trong đó có tiêu chí không đói nghèo. Hội Phụ nữ huyện chỉ đạo Hội Phụ nữ các xã, thị trấn rà soát, nắm chắc số lượng phụ nữ đơn thân, tàn tật, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo do phụ nữ làm chủ và có phương án hỗ trợ phù hợp giúp chị em vươn lên thoát nghèo. Bên cạnh đó, các cấp Hội còn thường xuyên tổ chức các hoạt động tặng quà, học bổng cho con hội viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi; thăm, tặng quà hội viên nghèo; quyên góp ủng hộ hội viên đau ốm, bệnh trọng… Nhân dịp khai giảng năm học mới và Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, năm 2020, các cấp Hội Phụ nữ huyện đã trao 139 suất học bổng Hoàng Ngân cho con cán bộ, hội viên học giỏi, vượt khó với tổng số tiền 74 triệu đồng. Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, các cấp Hội đã tổ chức trao tặng 335 suất quà, trị giá từ 200-500 nghìn đồng/suất cho hội viên phụ nữ nghèo, hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tiêu biểu trong hoạt động này là Hội Phụ nữ các xã: Xuân Ngọc, Thọ Nghiệp, Xuân Thành, Xuân Hòa, Xuân Phong và thị trấn Xuân Trường… Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-2020), các cấp Hội tặng 119 suất quà cho các đối tượng là mẹ liệt sĩ, vợ liệt sĩ, cán bộ, hội viên phụ nữ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện quy chế hoạt động của Quỹ “Hỗ trợ phụ nữ khó khăn”, từ năm 2020 đến nay, Hội Phụ nữ huyện đã trích quỹ xây mới nhà 3 nhà “Mái ấm tình thương” cho 3 hội viên thuộc các xã: Xuân Phong, Xuân Vinh, Xuân Tân; sửa chữa 1 nhà cho hội viên ở thị trấn Xuân Trường. Nhằm động viên, hỗ trợ hội viên nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, từ năm 2020 đến nay, Hội Phụ nữ các cấp trong huyện đã phối hợp với Phòng giao dịch TYM Xuân Trường triển khai gói hỗ trợ “TYM - tiếp sức cho thành viên” đến các cụm trưởng và thành viên vay vốn; trao 10 suất quà cho 10 thành viên nghèo tại các xã: Xuân Phong, Thọ Nghiệp, Xuân Phú; giảm lãi suất vốn vay cho tất cả thành viên TYM. Hội Phụ nữ xã Xuân Châu còn kêu gọi, xã hội hóa các nguồn lực tặng 26 suất gạo, trị giá 5 triệu đồng cho 26 hội viên có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ lâu dài cho 6 hội viên đặc biệt khó khăn với số tiền 700 nghìn đồng/người/tháng. Trong đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 2, Hội Phụ nữ xã còn trao tặng 105 suất quà cho các gia đình hội viên nghèo, trị giá 10,5 triệu đồng.

Đồng hành với hội viên trong phát triển kinh tế, các cấp Hội đẩy mạnh phong trào thi đua “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế giỏi”; chú trọng hỗ trợ các mô hình sinh kế, kết nối phụ nữ tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi, vận động chị em tham gia các mô hình kinh tế tập thể… Hội Phụ nữ các xã, thị trấn quản lý tốt nguồn vốn vay ủy thác với Ngân hàng CSXH, Ngân hàng NN và PTNT, các nguồn vốn do Hội quản lý; tập trung đôn đốc nợ đến hạn, nợ quá hạn phát sinh trong từng tháng. Đến nay, tổng nguồn vốn các cấp Hội Phụ nữ huyện quản lý qua kênh Ngân hàng CSXH huyện đạt 106 tỷ 668 triệu đồng cho 3.798 hộ vay; nguồn vốn từ Ngân hàng NN và PTNT có tổng dư nợ 181 tỷ đồng cho 1.044 hộ vay. Bên cạnh đó, Hội LHPN huyện phối hợp với Ban quản lý Quỹ “Quay vòng”, Hội LHPN tỉnh tổ chức kiểm tra việc quản lý nguồn vốn của quỹ tại 5 xã thụ hưởng là: Xuân Phú, Xuân Tân, Xuân Đài, Xuân Phong và Thọ Nghiệp. Hiện, Quỹ đã giải ngân cho 1.254 thành viên vay vốn với tổng số tiền 4,8 tỷ đồng. Các cấp Hội còn phối hợp với Phòng giao dịch TYM nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác nguồn vốn từ TYM. Kết quả, đến nay Quỹ TYM trong toàn huyện đã phát triển được 42 cụm với tổng dư nợ trên 23,4 tỷ đồng cho 1.610 thành viên vay, huy động tiết kiệm đạt trên 16,4 tỷ đồng. Để nâng cao hiệu quả Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 (gọi tắt là Đề án 1956) và Đề án hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025 (gọi tắt là Đề án 939), Hội LHPN huyện đã phối hợp với các đơn vị chuyên môn của Trung ương Hội LHPN Việt Nam khảo sát nhu cầu đào tạo đối với các đối tượng doanh nghiệp vừa và nhỏ, những hội viên phụ nữ có nhu cầu kinh doanh để xây dựng khóa đào tạo khởi sự kinh doanh, trang bị những kiến thức cơ bản cho hội viên phụ nữ về khởi nghiệp. Nhằm khuyến khích phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, hàng năm, các cấp Hội động viên chị em tích cực tham gia Ngày hội Phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp do Hội LHPN tỉnh tổ chức. Năm 2020, huyện có 2 ý tưởng sản phẩm được tuyên dương tại ngày hội là sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao trồng dưa lưới của hội viên Nguyễn Thị Tỵ, xã Xuân Ninh và sản phẩm trà Matcha của chị Phạm Thị Hoài Nhi, xã Thọ Nghiệp.

Bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, các cấp Hội Phụ nữ huyện Xuân Trường đã giúp hội viên phát triển kinh tế, từng bước nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, vươn lên làm giàu chính đáng. Qua đó, khẳng định uy tín của tổ chức Hội Phụ nữ, thu hút, tập hợp đông đảo hội viên tham gia tổ chức Hội./.

Hoa Xuân